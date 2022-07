Alfa Romeo Tonale 1.5 T4 MHEV 130 KM. Pierwsza jazda w Polsce, wrażenia, ceny i wersje

Jakiś czas temu miałem okazję sprawdzić najnowszą Alfę Romeo Tonale w jej naturalnym środowisku, a więc na włoskich drogach w okolicach Como. Wersja z silnikiem o mocy 160 KM świetnie radziła sobie na krętych drogach, a zawieszenie i układ kierowniczy dawały sporo frajdy. Ale jak to auto w słabszej, 130-konnej wersji radzi sobie na ulicach Warszawy i w okolicach?

Mimo, iż już jeździłem tym autem i wiedziałem, mniej więcej, czego się spodziewać, byłem bardzo ciekawy, jak w naszych warunkach sprawdzi się 130-konny wariant. Mniej mocy, większy ruch, korki, miejski zgiełk – to prawdziwy sprawdzian dla wielu aut. Poza tym bardzo chciałem sprawdzić, czy moje zarzuty dotyczące jakości materiałów i spasowania w egzemplarzach przedprodukcyjnych, powtórzą się w modelu, który ostatecznie trafi na rynek do klientów.

Alfa Romeo Tonale. Stylistyka nadwozia i wnętrze

Nie będę od nowa pisał o stylistyce, bowiem tutaj nic się nie zmieniło. Co więcej, do jazdy dostałem egzemplarz w takim samym kolorze – zielony Montreal – który swoją drogą chyba najlepiej pasuje do Alfy Romeo Tonale. Czerwony jest ładny, oczywiście pasuje do każdej Alfy, ale ta zieleń wyjątkowo uwydatnia wszystkie piękne kształty tego auta. Wiem, że narzekałem odrobinę na proporcje, a konkretniej zwisy, które wydawały mi się nieco za długie – ten sam rozstaw osi co Jeep Compass tj. 2636 mm, ale 124 mm różnicy w długości – ale teraz już mi to nie przeszkadza. Auto nawiązuje odrobinę do tzw. barchetty, czyli łódki, co może się podobać.

Wspomnijmy również, że auto bazuje na platformie podłogowej o nazwie FCA Small Wide 4×4 LWB, czyli tej samej, którą znajdziemy we wspomnianym modelu Jeep Compass. Jeśli chodzi o wymiary, Tonale mierzy 4528 mm długości, 1841 mm szerokości, 1601 mm wysokości, a rozstaw osi to 2636 mm. A jak jest we wnętrzu?

Tym razem jeździłem odmianą Edizione Speciale, która była wersją premierową i obecnie jest dostępna tylko z tzw. stocku – pozostały ostatnie egzemplarze na placach. Cechą szczególną we wnętrzu są m.in. bardzo duże, metalowe łopatki do zmiany biegów. Niby detal, ale wprowadza do wnętrza bardzo dużo sportowego charakteru, choć na początku ich obecność przeszkadza np. w operowaniu manetką kierunkowskazów. Jest przytulnie, wszystko wydaje się być zmniejszone do kompaktowych rozmiarów po to, aby nie rozpraszać kierowcy. Ekran systemu info-rozrywki jest nieduży, ale bardzo czytelny i ma świetnej jakości grafiki. Na plus zasługują oczywiście przyciski do sterowania najważniejszymi funkcjami. A jak z materiałami?