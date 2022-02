Alert RCB dla Polaków na Ukrainie. Ostrzeżenie przed wojną

Komunikat MSZ

W związku z działaniami zbrojnymi na Ukrainie MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium.

Jeśli przebywasz w tej chwili na Ukrainie, powinieneś bezwzględnie:

- zarejestrować się w systemie Odyseusz,

- na bieżąco śledzić informacje MSZ na profilach placówek RP w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych.

Sytuacja bezpieczeństwa jest dynamiczna, dlatego przed wyjazdem pamiętaj, żeby:

- przygotować i trzymać przy sobie dokumenty swoje i rodziny (dowód osobisty, paszport, jeśli posiadasz – certyfikat szczepienia/ozdrowienia);

- przygotować gotówkę;

- zabezpieczyć prowiant (woda, jedzenie) na drogę, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia;

- naładować telefon i power banki,

- zapisać w telefonie oraz dodatkowo na kartce najważniejsze kontakty (w tym telefony alarmowe i numer do konsulatów na Ukrainie),

- ściągnąć na telefon komórkowy mapę Ukrainy, by móc korzystać z niej w trybie off-line

- jeśli podróżujesz własnym autem – zatankować je do pełna i uzupełniać zapasy paliwa na trasie w miarę możliwości.