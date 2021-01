Aleksiej Nawalny przeniesiony do aresztu w Moskwie. 2 lutego sąd zdecyduje o jego losie

NOWE Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa: 19.01.2021. Coraz więcej chętnych na lokowanie oszczędności. Dlaczego 3-m i 4-l wciąż są hitem?

Prawie 2,5 miliarda złotych miesięcznie inwestowanych jest w obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, które minister finansów miesiąc w miesiąc ogłasza w ofercie dla osób prywatnych. Nie dają tyle zarobić co złoto, nieruchomości czy akcje na giełdzie, ale w przeciwieństwie do nich są w zupełności pozbawione ryzyka - by nie zarobić gwarantowanych odsetek musiałoby dojść do bankructwa całego państwa.