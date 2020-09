Aleksiej Nawalny otruty Nowiczokiem, Zachód żąda wyjaśnień. "Rząd rosyjski musi na to odpowiedzieć i musi mówić prawdę"

Z zachodnich stolic i z USA płyną ostre słowa krytyki wobec Rosji, którą oskarża się o otrucie największego krytyka Kremla Nowoczokiem, środkiem powstałym w tajnych laboratoriach ZSRR.

Zachodnie stolice szykują reakcję na informacje niemieckich specjalistów, że największy krytyk Putina został otruty przy użyciu Nowiczoka.

Ten środek paraliżujący system nerwowy został użyty do zatrucia w 2018 roku byłego radzieckiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki w brytyjskim Salisbury. Aleksiej Nawalny, lider rosyjskiej opozycji i krytyk Kremla, został otruty Nowiczokiem. Kanclerz Angela Merkel dodała, że ma „jednoznaczny dowód” na to, iż Nawalny był celem tego samego środka, który był używany podczas próby zamachu w Salisbury. Niemcy zażądały od Rosji wyjaśnień i konsultowały się z sojusznikami z NATO i Unii Europejskiej w sprawie wspólnej odpowiedzi. Wielka Brytania będzie współpracować z Niemcami, naszymi sojusznikami i partnerami międzynarodowymi, aby wykazać, że używanie zakazanej broni chemicznej ma konsekwencje – mówił szef brytyjskiej dyplomacji Dominic Raab. - Jestem głęboko zaniepokojony, że Aleksiej Nawalny został otruty przez środek używany wcześniej w Wielkiej Brytanii - powiedział Raab.

- To nie do przyjęcia, że ​​zakazana broń chemiczna została użyta i znów widzimy przemoc skierowaną przeciwko czołowej rosyjskiej opozycji. Rząd rosyjski musi na to odpowiedzieć i musi mówić prawdę o tym, co stało się z Nawalnym.

Premier Boris Johnson na Twitterze: To oburzające, że broń chemiczna została użyta przeciwko Nawalnemu. Śmiertelne konsekwencje Nowiczoka widzieliśmy na własne oczy w Wielkiej Brytanii. Rząd rosyjski musi wyjaśnić, co się stało z Nawalnym. Kanclerz Merkel określiła próbę zatrucia jako przestępstwo przeciwko podstawowym prawom i wartościom, za którymi się opowiadamy. -Jedno jest pewne: Aleksiej Nawalny jest ofiarą przestępstwa, była to próba uciszenia go. Ja i rząd federalny potępiamy to w najostrzejszych słowach – dodała. Pojawiły się poważne pytania, na które tylko rząd rosyjski.

Rosja twierdzi, że ​​nie była świadoma zarzutów. -Takie informacje nie zostały nam przekazane - powiedział rzecznik Kremla.

Nawalny jest w śpiączce farmakologicznej w berlińskim szpitalu Charite. Przetransportowano go do Niemiec po tym, jak w ub. miesiącu zachorował podczas lotu z Tomska do Moskwy. Próbki wysłane do niemieckiego laboratorium wojskowego wykazały, że został otruty „chemicznym środkiem nerwowym z grupy Nowiczok”.

Czytaj także Szpiedzy na celowniku Kremla

Stany Zjednoczone określiły działania Rosji jako naganne. John Ullyot, rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu: Stany Zjednoczone są zaniepokojone opublikowanymi wynikami. Będziemy współpracować z sojusznikami i społecznością międzynarodową, aby pociągnąć tych w Rosji, którzy są za to odpowiedzialni, bez względu na to, dokąd prowadzą dowody, i ograniczyć fundusze za ich działania. Naród rosyjski ma prawo do pokojowego wyrażania poglądów, bez obawy przed zemstą. Joe Biden: Jako prezydent zrobię to, czego Donald Trump odmawia: będę współpracował z naszymi sojusznikami i partnerami, aby pociągnąć reżim Putina do odpowiedzialności za zbrodnie.

Nowiczok, opracowany potajemnie przez ZSRR w latach 1971-1993, jest uważany za jedną z najbardziej śmiercionośnych broni chemicznej, jaką wyprodukowano. Użyto go podczas próby zabójstwa płk. Skripala, rosyjskiego podwójnego agenta, który sprzedał tajemnice MI6 i jego 33-letniej córce w 2018.