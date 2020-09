Aleksiej Nawalny otruty Nowiczokiem - podał rzecznik rządu Niemiec. Test został przeprowadzony w specjalnym laboratorium wojskowym

Rzeczniczka Nawalnego, Kira Yarmysh, już po informacji o zatruciu dysydenta napisała: Lekarze karetki powiedzieli mi, że Aleksiej ma „toksyczne zatrucie”. To nie był mój domysł. To znaczy, pierwszy lekarz, który zobaczył Aleksieja, doszedł do następującego wniosku. Przez kolejne dni ordynator szpitala w Omsku oszukiwał wszystkich.

Przypomnijmy, że kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwała do rosyjskiego śledztwa w sprawie podejrzenia zatrucia. Również Wielka Brytania wezwała do „pełnego i przejrzystego” dochodzenia.

Niemiecki rząd zapowiedział, że poinformuje swoich partnerów w UE i NATO o wynikach testu Nawalnego i omówi z nimi „odpowiednią wspólną reakcję”.

Przypomnijmy, że Nowiczok został użyty do otrucia byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala i jego córki Julii w Wielkiej Brytanii. Do zatrucia doszło 4 marca 2018 r.. Oboje trafili do szpitala w Salisbury. W odwecie, 15 marca 2018, ówczesna premier Wielkiej Brytanii Theresa May ogłosiła wydalenie 23 rosyjskich dyplomatów.