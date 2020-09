Aleksiej Nawalny odzyskuje sprawność i przypomniał sobie wszystkie wydarzenia sprzed jego otrucia. Wzmocniono ochronę opozycjonisty

Fakt, iż Nawalny pamięta okoliczności otrucia sprawia, że rośnie zagrożenie dla jego życia, gdyż informacje te mogą ujawnić działania rosyjskich agentów służb specjalnych. To rosyjskie służby podejrzewa się o próbę otrucia Nawalnego. Dlatego, jak informują media, wzmocniono ochronę Nawalnego w klinice Charite. Aby się spotkać z Nawalnym, należy przejść obecnie trzy kordony bezpieczeństwa. Wcześniej do Nawalnego mogli przychodzić goście, w asyście lekarzy.

Według rosyjskiego portalu Insider, opozycjonista Aleksiej Nawalny, którego próbowano otruć środkiem zwanym Nowiczok odzyskał przytomność i pamięć. Nawalny znajduje się w niemieckiej klinice Charite, do której został przewieziony z Omska na leczenie. Opozycjonista pamięta wydarzenia z momentu otrucia aż do chwili kiedy stracił przytomność w toalecie samolotu, na pokładzie którego się znajdował.

Według Insider, niemieckie służby przygotowują się nie tylko na możliwość fizycznego ataku na Nawalnego, ale też na "burzę dezinformacyjną", w tym próbę zdyskredytowania kliniki Charite.

Portal dodaje, że Nawalny dochodzi do siebie szybciej niżby się można było spodziewać i szybciej niż były oficer wywiadu Siergiej Skripal, którego rosyjskie służby miały próbować otruć w 2018 roku. Pamięta wydarzenia sprzed otrucia aż do momentu, kiedy z bólu zemdlał w toalecie samolotu lecącego do Moskwy. "Zeit" podaje, że prawdopodobnie służby liczyły, iż Nawalny umrze w trakcie lotu do Moskwy. Uratowało go jednak szybki lądowanie samolotu oraz podanie mu już na lotnisku atropiny.

Według "Die Zeit", Nawalnego próbowano otruć nowym typem Nowiczoka, który znajdował się na ciele Nawalnego oraz na butelce, którą mężczyzna miał przy sobie. Fakt, iż Nawalnego przewieziono z Rosji na leczenie do Niemiec wraz z ową butelką był poważną wpadką rosyjskich służb - informuje portal Insider. Badania środka z powierzchni butelki ułatwiły bowiem niemieckim ekspertom ustalenie jego składu.