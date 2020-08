Aleksiej Nawalny, czołowy rosyjski opozycjonista, przeciwnik Putina był reanimowany. Mógł zostać otruty

Główny rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny trafił do szpitala, musiał być reanimowany.

Podejrzewa się, że była to próba jego otrucia. Leciał on na pokładzie samolotu z Tomska do Moskwy. Prawdopodobnie truciznę podano mu w herbacie.

Kiedy Nawalny zasłabł samolot natychmiast wrócił do Tomska i awaryjnie lądował na tamtejszym lotnisku.