Aleksander Łukaszenka w wywiadzie dla CNN: informacje polskiego rządu na temat migrantów są nieprawdą

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka wyśmiewa zachodnie doniesienia o nadużyciach w jego kraju jako „fałszywe i wymyślone”. Informacje polskiego rządu na temat migrantów są nieprawdą. - To szaleństwo. Wszystko, co mówi ten wasz polski rząd, to szaleństwo - mówił białoruski prezydent w wywiadzie dla CNN.

Odmówił przeproszenia za naruszenia praw człowieka w jego kraju od czasu jego spornej reelekcji w sierpniu ubiegłego roku.

Tymczasem CNN przytacza dowody z Human Rights Watch i Amnesty International, że niektórzy zatrzymani przez białoruska bezpiekę zgłaszali pobicia, złamania kości i oparzenia, inni natomiast twierdzili, że byli zmuszani do leżenia nago w błocie podczas interwencji.

.

Łukaszenko do dziennikarza CNN: Wiesz, nie mamy ani jednego ośrodka zatrzymań, jak mówisz, takiego jak Guantanamo, ani baz, które Stany Zjednoczone i twój kraj stworzyły w Europie Wschodniej… Jeśli chodzi o nasze własne ośrodki zatrzymań, to trzymany w nich oskarżonych lub ludzi objętych śledztwem, nie są one gorsze niż te w Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych. Mogę ci to zagwarantować.