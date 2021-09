Aleksander Kwaśniewski: 11 września był znakiem kolosalnej zmiany

Panie prezydencie, mamy 11 września 2001 roku, widzi pan sceny walących się wież WTC i co sobie myśli? Bo wiele osób myślało, że to się nie dzieje naprawdę, że to zwiastun jakiegoś filmu science fiction.

Też tak pomyślałem. Siedziałem u siebie w gabinecie prezydenckim i szykowałem przemówienie na coroczne wręczenie nagrody imienia Andrzeja Drawicza. Dostał ją zresztą w 2001 roku, co jest symboliczne, Norman Davies. Oglądałem CNN, wtedy to była niewątpliwie najlepiej poinformowana stacja telewizyjna. Kiedy zobaczyłem te obrazki, pierwsze skojarzenie było rzeczywiście takie, że to jest zapowiedź jakiegoś nowego filmu science fiction czy thrillera. Walące się wieże WTC robiły niesamowite wrażenie. Po chwili okazało, że to żaden film, że to się dzieje naprawdę. Wręczenie nagrody imienia Andrzeja Drawicza się odbyło, ale nikt nie miał do tego głowy.



Gdzieś pan zadzwonił? Ktoś do pana dzwonił?