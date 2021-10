Alec Baldwin po raz pierwszy zabiera głos po tragicznym incydencie na planie filmu "Rust". Żona Baldwina Hilaria twierdzi, że aktor ma PTSD Tomasz Dereszyński

AP/Associated Press/East News

Alec Baldwin po raz pierwszy publicznie odniósł się do tragicznych wydarzeń na planie filmu. - Nikt nie był w stanie przewidzieć tego, co się stało na planie - mówił. Jego żona twierdzi, że aktor ma syndrom stresu pourazowego (PTSD) podobny do tego, który przechodzą żołnierze.