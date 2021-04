To był przełomowy mecz dla Polaków w Rosji. Grzegorz Krychowiak zdobył 11 bramkę w tym sezonie, a 9 w lidze - to jego rekord, bo wcześniej zanotował tylko 9 trafień w jednej kampanii. Z kolei Rybus rzadko trafia do siatki - to była jego pierwsza zdobycz w tym sezonie.