Album o kaplicy grobowej Łubieńskich i Sobańskich na cmentarzu w Wiskitkach

W Galerii Delfiny na warszawskim Powiślu odbył się wieczór autorski poświęcony albumowi „Kaplica grobowa Łubieńskich i Sobańskich na cmentarzu w Wiskitkach”. To historia mauzoleum dwóch wielkich rodów związanych z Mazowszem. Publikacja opisuje historię budowli, biogramy ponad siedemdziesięciu pochowanych tam osób oraz dokumentuje gruntowną konserwację kaplicy przeprowadzoną przez Michała Sobańskiego, prezesa Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego. Album zawiera blisko sześćset unikalnych ilustracji.

- To nie jest przewodnik, to nie jest tylko opis kaplicy grobowej, ale impuls do zarysowania historii kilku rodzin i przyczynek do historii regionu i Polski – powiedział na wstępie prowadzący spotkanie Marek Kozubal

Książka to owoc 5 lat pracy Marcina Brzezińskiego, badacza dziejów polskiego ziemiaństwa, współpracującego z Fundacją Michała Sobańskiego. Podjęcie prac na albumem zbiegło się z czterdziestoleciem poświęcenia odnowionej kaplicy przez kard. Stefana Wyszyńskiego (1976 rok), a także rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Początkowo album miał być zapisem historii kaplicy i jej remontu, jednak wspólnie z Michałem Sobańskim doszliśmy do wniosku, że jest to unikalny moment by pokazać też historię wszystkich spoczywających tam osób. ¬Szczególnie jesteśmy dumni, że udało nam się dotrzeć do ponad 600 ilustracji, zdjęć i portretów, które znalazły się w tym albumie i są wspaniałym uzupełnieniem zawartej w nim historii. – mówił na spotkaniu Marcin Brzeziński

Michał Sobański w swojej przedmowie napisał, że ideą, która mu przyświecała w podjętym przez niego remoncie kaplicy jak i powstaniu książki było przywołanie pamięci o tych wszystkich, bliskich mu osobach, które spoczęły w kryptach kaplicy w Wiskitkach.

Historia samej kaplicy, która mimo przeciwności losu wciąż trwa jest ogromnie ciekawa i warta upamiętnienia. Album powstał by kolejne pokolenia rodzin, których historia splata się z tym miejscem, pamiętały o tych, dzięki którym jesteśmy tutaj i trwamy, strzegąc, często na przekór historii, naszych wartości i tradycji. – powiedział Michał Sobański, prezes Fundacji im. Feliksa hr. Sobańskiego

Przedmowę do albumu napisali Tomasz Łubieński oraz ks. Bp. Andrzej Dziuba, który dokonał poświęcenia odnowionego mauzoleum w roku 2016. Warto zapoznać się z albumem, który przypomina, że losy pomników historii i architektury w naszym kraju zależą nie tylko od wsparcia państwa, ale przede wszystkim od zaangażowania prywatnych mecenasów, pasjonatów i prawdziwych strażników historii.