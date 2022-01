„Albo jest nienormalny, albo coś knuje”. Kukiz ujawnia kulisy rozmów z Budką

Lider Kukiz’15 we wpisie opublikowanym na Facebooku nawiązał do niedawnej wypowiedzi Borysa Budki dla tygodnika „Wprost”. Szef klubu PO odnosząc się do rozmów na temat powołania sejmowej komisji śledczej ds. inwigilacji stwierdził: „Kukiz namawiał PO do przyspieszonych wyborów ale przekonałem go, że to niemożliwe, bo już jest budżet uchwalony”.

„Powiem szczerze - albo Budka jest nienormalny, albo coś knuje i dąży do rozwalenia pomysłu komisji śledczej ds podsłuchów” – skomentował tę wypowiedź Paweł Kukiz. W dalszej części swojego wpisu przedstawił swoją wersję rozmów z politykiem Platformy Obywatelskiej.