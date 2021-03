Albert Bourla - Grek który ratuje teraz świat swoją szczepionką przed pandemią koronawirusa

To z nim kontaktuje się w środku nocy premier Izraela Benjamin Netanjahu i mówi z dumą: Bourla to mój serdeczny przyjaciel. Ten Grek pomaga w ratowaniu świata, dodają bliscy prezesa farmaceutycznego koncernu Pfizer.

Rodzinę jego ojca wyrzucono z domu i pognano do zatłoczonego getta. Mieszkali w domu z kilkoma rodzinami żydowski-mi. Pewnego marcowego dnia 1943 roku getto zostało otoczone przez niemieckich żołdaków, którzy zablokowali wyjście. Mois i jego brat Into byli wtedy poza gettem i gdy spotka-li ojca, ten kazał im ukryć się.

Tego samego dnia dziadka obecnego szefa Pfizera, Abraham Bourla, jego żonę Rachelę, córkę Gracielę i młodszego syna Davida zabrano do obozu koło stacji kolejowej. Stamtąd ruszyli do Auschwitz-Birkenau. Mois i Into nigdy więcej ich nie widzieli.

Tej samej nocy ojciec Alberta i jego i wujek uciekli do Aten. Tam zdobyli fałszywe dokumenty z chrześcijańskimi nazwiskami a identyfikatory załatwił im szef policji, który pomagał Żydom w trudnym okresie. Mieszkali tam do końca wojny… udając, że nie są Żydami… że nie są Mois i Into - ale Manolisem i Vasilisem.

Po zakończeniu wojny wrócili do Salonik. Ich majątek został rozkradziony. Zaczęli od zera, stając się partnerami w odnoszącym sukcesy biznesie alkoholowym, który prowadzi-li razem, aż do przejścia na emeryturę.



Nie trafiła do Auschwitz

A matka Alberta Bourli? Schroniła się u starszej siostry i cudem uniknęła śmierci. Ukrywała się we własnym kraju… by uniknąć horroru Auschwitz. Jej rodzina trafiła do getta i zgodziła się wyjechać do Polski, gdzie Niemcy obiecali no-we życie. Wtedy dziadek Alberta poprosił najstarszą córkę, aby przyjechała do niego zabrała swoją najmłodszą siostrę - mamę Alberta.