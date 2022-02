Alarmujące doniesienia. Rosja wciąż przesuwa wojska ku granicy z Ukrainą

- Nadal widzimy nie tylko, że te siły tam pozostają, ale obserwujemy kluczowe jednostki przesuwające się w kierunku granicy, a nie w przeciwną stronę - oznajmił Blinken w wywiadzie dla telewizji MSNBC, dodając, że tego samego zdania jest sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Blinken zasugerował też, że jeśli Moskwa zdecyduje się na cyberataki przeciwko USA, np. w ramach odwetu za sankcje, Stany Zjednoczone nie pozostawią ich bez odpowiedzi.

Pytany o różnice w publicznym przekazie władz USA i Ukrainy na temat zagrożenia rosyjską agresją, szef amerykańskiej dyplomacji przekonywał, że wynikają one ze zrozumiałej chęci prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by nie wywoływać paniki wśród obywateli. Dodał jednak, że Waszyngton jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską i Kijów podchodzi do zagrożenia równie poważnie, co USA.

Właśnie Zełenski w rozmowie z BBC stwierdził, że póki co Ukraina nie widzi żadnego wycofania wojsk rosyjskich. - Co do zagrożenia, wiele razy mówiłem, że zachowujemy spokój w obliczy różnych gróźb, dlatego, że pamiętamy, iż to wszystko nie zaczęło się wczoraj. To się dzieje już od wielu lat – podkreślił prezydent Ukrainy.