Alarm przeciwpowodziowy w Płocku. Prezydent podjął decyzję o ewakuacji mieszkańców

AKTUALIZACJA Dwie fale przechodzą przez Wrocław. Pod miastem przesiąkają wały

Fala kulminacyjna na Odrze już kolejną dobę przechodzi przez Wrocław. Dotarła do miasta około północy z niedzieli na poniedziałek. Odra w Trestnie osiągnęła poziom 488 cm, we wtorek woda była tylko o 6 centymetrów niższa, w środę rano utrzymywała się na podobnym poziomie. Do Wrocławia dotarła też fala kulminacyjna na Oławie. Rzeka zalała ulicę Starodworską. W nocy z niedzieli na poniedziałek Odra zalała ulice Opatowicką i Międzyrzecką. Wciąż są nieprzejezdne. To ważne drogi, bo to wjazd do Wrocławia ze wschodniej obwodnicy miasta. Już w sobotę w mieście pojawiły się pierwsze podtopienia. Zalany został m.in. bulwar Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspiańskiego, w niedzielę woda podmyła ogródki działkowe w okolicach Kozanowa. W okolicach Ostrowa Tumskiego i na jazie Opatowickim tworzyły się zatory z konarów drzew. Pod Wrocławiem zalanych jest kilka lokalnych dróg, podtopione są też posesje w gminie Siechnice.