Alarm! Koronawirus szaleje w Petersburgu, Polacy zagrają na innym stadionie?

Ludzkie lalki. Żywe Barbie, mężczyźni jak Ken. Niewiarygodnie, ile pieniędzy wydali na operacje plastyczne. Jak wyglądają?

Żywe Barbie to temat, który co jakiś czas powraca w mediach. Zwolenniczki upodabniania się do najsłynniejszej lalki świata mieszkają w różnych zakątkach naszej planety, także w Polsce. Na czym polega ich metamorfoza? Na powiększeniu ust i piersi, zwężeniu nosa oraz talii, wybieleniu zębów, a także noszeniu odpowiedniej fryzury i makijażu. Moda na wygląd jak z kreskówki dotyczy także panów. Jak wyglądają żywe Barbie i ludzcy Kenowie? Zobaczcie w galerii.