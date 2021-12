Alarm. Dla tych dzieci święta to najtrudniejsze chwile w roku. One potrzebują rodzin zastępczych! Trwa kampania „Czy się spełni cud”?

Z obserwacji ekspertów Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce, które od wielu już lat pomaga dzieciom pozbawionym opieki rodziców oraz tym z rodzin w trudnej sytuacji życiowej wynika, że w dobie trwającego kryzysu pandemicznego drastycznie wzrosła liczba dzieci, które powinny zostać przyjęte do pieczy zastępczej w trybie zabezpieczenia. W wielu powiatach w Polsce przepełniają się pogotowia rodzinne i rodziny zastępcze.

- Przed pandemią mieliśmy kilka zgłoszeń miesięcznie, ok. 3-6 dzieci. Teraz tyle zgłoszeń jest w ciągu tygodnia, a czasami nawet więcej! W większości są to zgłoszenia bardzo małych dzieci, poniżej 10. roku życia. Nigdy wcześniej nie było też tylu zgłoszeń niemowląt. O dramatycznej sytuacji świadczy również to, że wiele zgłoszeń się powtarza, nie tylko licznych rodzeństw. To znaczy, że miesiącami nie można dla nich znaleźć miejsca w odpowiedniej rodzinie zastępczej lub placówce - informuje polskatimes.pl Magdalena Błażejczyk z programu SOS Wiosek Dziecięcych w Siedlcach.