Alaksandr Łukaszenka na czele rankingu łapówkarzy i zorganizowanych przestępców

Pomimo rekordowej liczby 1167 nominowanych, sześcioosobowe jury nie miało problemu ze wskazaniem laureata tegorocznej edycji antyrankingu łapówkarzy i liderów przestępczości zorganizowanej. Po raz pierwszy od dekady decyzja była jednomyślna.

Wśród finalistów tegorocznego rankingu znaleźli się:

były prezydent Afganistanu Ashraf Ghani

prezydent Syrii Bashar Al-Assad

prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan

były kanclerz Austrii Sebastian Kurz

Wśród wielu "dokonań" Łukaszenki jury wyróżniło go za: kierowanie państwowych pieniędzy do oligarchów bliskich rodzinie Łukaszenków, przechwycenie samolotu pasażerskiego przewożącego białoruskiego dysydenta i zmuszenie go do lądowania w Mińsku z naruszeniem międzynarodowego prawa lotniczego, wygenerowanie kryzysu granicznego z Unią Europejską poprzez zwabienie tysięcy uchodźców do granic UE oraz rozpowszechnianie fake newsów na temat Covid-19.

Zasiadająca w jury Louise Shelley z George Mason University stwierdziła, że ​​uprawiając politykę z bezbronnymi ludźmi, których pod fałszywym pretekstem zwabił na Białoruś, Łukaszenka wkroczył na nowy poziom cynizmu i okrucieństwa.