„Aktywny powrót do szkół”. Rząd szykuje się na ponowne rozpoczęcie nauki stacjonarnej

- Powrót do szkół będzie następował. Dziś jeszcze nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale na ten powrót do szkół my już się przygotowujemy – oświadczył na konferencji prasowej minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.– Bo wiemy, że czas epidemii i czas nauki zdalnej rzeczywiście powoduje szereg komplikacji, z którymi się borykamy – dodał.