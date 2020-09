Aktywne opakowania na żywność, elektroniczny język i nos – o potencjale Centrum Badawczo-Rozwojowego Żywności i Żywienia SGGW

- Projekt zakładał zakup najnowszych urządzeń, których jeszcze nie ma w Polsce lub które są u nas wciąż mało rozpowszechnione. Należą do nich m.in. systemy do aplikacji pulsacyjnego pola elektrycznego PEF (Pulsed Electric Field) czy pulsacyjnego światła PL (Pulsed Light). To urządzenia innowacyjne na skalę europejską. Nowe aparaty to również nowe możliwości analityczne. Mamy nadzieję, że zakupiona unikatowa aparatura przyczyni się do realizacji wielu projektów, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Jesteśmy otwarci na współpracę z innymi ośrodkami naukowymi. Jeśli chciałby do nas przyjechać doktorant czy stażysta z innej placówki i przeprowadzić badania czy testy wdrożeniowe, to jak najbardziej będzie to możliwe. Liczymy na taką współpracę i będzie ona dla nas bardzo cenna - zaznacza kierownik projektu dr hab. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW z Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji.