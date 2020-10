Aktywistka "Stop Bzdurom" zatrzymana przez policję. Chodzi o napisy na budynku MEN

Jak poinformował kolektyw "Stop Bzdurom", w czwartek rano policja weszła do mieszkania jednej z aktywistek "w związku z akcją pod Ministerstwem Edukacji Narodowej". Mundurowi przeszukali mieszanie, a podejrzaną "zatrzymano do czynności prowadzonych w jednej z warszawskich prokuratur". Zatrzymanej postawiono zarzuty zniszczenia zabytku i czynu chuligańskiego. Po przesłuchaniu została zwolniona- poinformowano, jednocześnie zachęcano do przybycia w okolice miejsca, gdzie podejrzana była przesłuchiwana.