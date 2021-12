Aktorka Evan Rachel Wood oskarża Marilyna Mansona: "Groził, że wyp***li mojego 8-letniego syna"

Aktorka spotykała się ze starszym o prawie 20 lat starszym Mansonem w latach 2006-2010.

Dokumentacja sądowa, do której dotarł portal, dotyczy sprawy o przyznanie opieki nad dzieckiem pomiędzy Wood i jej byłym partnerem Jamiem Bellem, z którym związała się po rozstaniu z Mansonem.

Wielopłaszczyznowe oskarżenia

Kilka tygodni temu Wood oskarżyła Mansona o molestowanie seksualne i stosowanie wobec niej przemocy psychicznej i fizycznej. Po nagłośnieniu sprawy w mediach, zgłosiło się jeszcze kilka innych kobiet, które twierdzą, że również zostały pokrzywdzone przez gwiazdora.

Wood twierdzi, że po nagłośnieniu afery zaczęła otrzymywać groźby od Mansona, co zmusiło ją do zwiększenia środków bezpieczeństwa (m.in. zainstalowania kuloodpornych szyb w domu) i przeprowadzki z Los Angeles do Nashville. Aktorka przyznała, że obawia się nie tylko o swoje bezpieczeństwo, ale również swojego syna. Jak mówiła, powodem jej niepokoju jest to, że jedna z rzekomych ofiar nagrała rockmana, który powiedział, że ma zdjęcia jej dzieci i ich numery ubezpieczenia społecznego.