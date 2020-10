Akcyza na masło przyniosłaby budżetowi miliardy!

Dość uszczypliwości. Teraz na poważnie. Powszechnie wiadomo, że rynek wyrobów tytoniowych w Polsce jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, mocno podzielonym, z przypisanymi portfelami wyrobów do poszczególnych producentów. W przypadku produktów alternatywnych do tradycyjnych wyrobów tytoniowych, jedne z koncernów tytoniowych wyspecjalizowały się w produkcji i sprzedaży na rynku płynów do e-papierosów, a inne zainwestowały w rozwój nowych technologii i poszły w produkcję tzw. wyrobów nowatorskich czyli wyrobów tytoniowych do podgrzewania. Koncentrowanie się na poszukiwaniu dochodów budżetowych wyłącznie z jednej grupy wyrobów alternatywnych do papierosów, tj. wyrobów nowatorskich, z pominięciem e-papierosów – a także papierosów! – wydaje się dość intrygującym, by nie powiedzieć, że karkołomnym do uzasadnienia posunięciem. Dlatego warto rzetelnie przedstawić sytuację prawną oraz fakty dotyczące rynku wyrobów tytoniowych i ich substytutów.

Prawo

Przede wszystkim warto wskazać, że wyroby alternatywne, czyli płyny do e-papierosów lub wyroby tytoniowe do podgrzewania, zgodnie z prawem UE, w ogóle akcyzie nie podlegają. Sugerowanie zatem, że przynoszą one straty budżetowi państwa z powodu opodatkowania niższą niż papierosy stawką podatku akcyzowego jest nie tylko nieuzasadnione. Jest też dowodem na nieznajomość przepisów prawa podatkowego UE.