Akcja #StopFurChallenge. Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na wyzwanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego [WIDEO]

Premier Mateusz Morawiecki Przemyslaw Swiderski/ Polska Press

- Zakaz hodowli zwierząt na futra to kwestia naszej wrażliwości, to także zwykła ludzka przyzwoitość - przekonuje w trakcie krótkiego nagrania zamieszczonego w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki, który odpowiedział na nominację od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i sam zaprosił do akcji #StopFurChallenge szefa KPRM i dwóch dziennikarzy. - W XXI wieku można naprawdę bardzo dobrze wyglądać, nie zakładając futrzanego okrycia - przekonuje szef rządu.