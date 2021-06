Akcja społeczna Karny Kopciuch - walczą z "trucicielami" o czyste powietrze

Wacław Wrana, inicjator i koordynator społecznej akcji "Karny Kopciuch", w rozmowie z Onetem mówi:

Akcja społeczna "Karny Kopciuch" trwa od grudnia 2019 r. Od tamtej pory do inicjatorów akcji trafiło 1700 zgłoszeń z całego kraju.

Wacław Wrana w rozmowie z Onetem tłumaczy, w jaki sposób powinno wyglądać zgłaszanie spraw:

Zgłoszenie do nas powinno być udokumentowane zdjęciami lub filmami. Takie materiały powinny pokazywać, że to kopcenie z komina ma charakter znaczący i dolegliwy.

dodaje:

Naszym podstawowym celem jako Karny Kopciuch jest zwracanie trucicielom uwagi na problem i w pierwszym kroku ich uświadamianie. Piszemy najpierw do takich trucicieli z apelem o jak najszybszą wymianę źródła ciepła na ekologiczne. Chciałbym podkreślić ważną rzecz. My nikogo spośród trucicieli, którym wysyłamy w pierwszym kroku wezwanie do zaprzestania zanieczyszczania środowiska, nie posądzamy o spalanie odpadów. Wiemy, że w 99 proc. przypadków w kopcących budynkach nie dochodzi do spalania odpadów.