Akcja białoruskiego Specnazu, kilkusetosobowe grupy. To nie była spokojna noc [RELACJA NA ŻYWO]

– Kanclerz Merkel to polityk, który ma tendencję do samodzielnego podejmowania różnych inicjatyw. W niektórych sytuacjach to jest potrzebne, ale w tym akurat przypadku wydaje się, że stanowczo przedwczesne, tym bardziej, że to już jest druga rozmowa – powiedział polskatimes.pl wiceminister spraw zagranicznych, Piotr Wawrzyk, o rozmowie Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką.