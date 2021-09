Akademia NFZ przygotowała najnowsze informacje dotyczące zdrowia 5.09.2021

"馃┖ Profilaktyka 40 PLUS Masz 4锔忊儯0锔忊儯 lat lub wi臋cej? Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ Jak skorzysta膰 z bada艅? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 @Ministerstwo Zdrowia. " - to najnowsza informacja, jaka pojawi艂a si臋 na Facebooku Akademii NFZ 5.09.2021.

Nowe informacje o zdrowym stylu 偶ycia, 膰wiczeniach, dietach, szkoleniach tematycznych, publikacjach czy aplikacjach mobilnych. Te wszystkie materia艂y mo偶na znale藕膰 w postach od Akademii NFZ. Sprawd藕, kt贸re zagadnienia b臋d膮 dla Ciebie przydatne.

Nowe informacje od Akademii NFZ

馃┖ Profilaktyka 40 PLUS Masz 4锔忊儯0锔忊儯 lat lub wi臋cej? Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ Jak skorzysta膰 z bada艅? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 @Ministerstwo Zdrowia

馃晻 Min臋艂a godz. 18.00. 馃彞 Tw贸j POZ ju偶 nie pracuje. 馃啌 Teleplatforma Pierwszego Kontaktu #TPK umo偶liwia: 馃懇鈥嶁殨锔 otrzymanie pomocy medycznej 鉃★笍 poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, 鉃★笍 w weekendy oraz 艣wi臋ta, 馃懇鈥嶁殨锔 wystawienie e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia, 馃懇鈥嶁殨锔 obs艂ug臋 pacjent贸w w kilku j臋zykach, 馃懇鈥嶁殨锔 osobom nies艂ysz膮cym teleporad臋 w formie wideoczatu. 馃啌馃摬 #TPK - 8锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯-1锔忊儯3锔忊儯7锔忊儯-2锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯 - jeden, bezp艂atny numer dla ca艂ej Polski. Po艂膮czenie z numerem TPK mo偶e by膰 wykonane tylko z Polski, poniewa偶 platforma jest przeznaczona dla os贸b ubezpieczonych i mieszkaj膮cych w kraju. 鈩 Wi臋cej informacji 鉃★笍 https://www.nfz.gov.pl/.../teleplatforma-pierwszego.../ #NFZ #TPK @Ministerstwo Zdrowia

馃オ馃尟馃嵄 Zdrowe II 艣niadanie. 馃 Co przygotowa膰 do 艣niadani贸wki teraz popularnie nazywanej lunchboxem? 馃拋鈥嶁檧锔 Czy wiesz, 偶e z planem 偶ywieniowym DASH Rodzina przygotujesz zdrow膮 i po偶ywn膮 przek膮sk臋 dla wszystkich cz艂onk贸w rodziny? W szkole, w pracy czy w domu warto zadba膰 o warto艣ciowy i zdrowy posi艂ek w ci膮gu dnia. 馃 Co powiecie na: 馃憠 ciasteczka gryczane, 馃憠 owocowy twaro偶ek z placuszkami zbo偶owymi, 馃憠 owsiane nale艣niki z 艂ososiem i warzywami, 馃憠 zapiekan膮 owsiank臋 jagodowo-bananow膮? 馃搼 Przepisy na 艣niadania, obiady i kolacje znajdziesz w planie DASH RODZINA na portalu 鉃 https://diety.nfz.gov.pl 馃憤 Poznaj zalety! 鈽 Przygotowujesz jeden posi艂ek dla wszystkich domownik贸w i dzielisz go zgodnie ze wskaz贸wkami na portalu. 鈽 R贸偶norodno艣膰 produkt贸w w proponowanych jad艂ospisach zapewnia niezb臋dne sk艂adniki. 鈽 To doskona艂y spos贸b na wprowadzenie do menu warzyw, kt贸rych najm艂odsi nie zd膮偶yli jeszcze polubi膰 馃槈 鈽 Wszystkie przepisy s膮 bez dodatku cukru! 馃憣 鈽 Mo偶esz wygenerowa膰 gotow膮 list臋 zakup贸w na wybrany tydzie艅! 鈽 Po zalogowaniu na portal Diety NFZ okre艣lasz dla domownik贸w kaloryczno艣膰 w tym podstawow膮 oraz ca艂kowit膮 przemian臋 materii (PPM) i (CPM), obliczysz dla nich BMI. 鈽 DASH Rodzina to bezp艂atny plan 偶ywieniowy dla doros艂ych oraz dzieci od 4. r.偶. 馃憣 Polecamy! 鈩 Pami臋taj! 馃憠 Gotowe przek膮ski zawieraj膮 cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, t艂uszcze nasycone! 馃憠 Koniecznie czytaj etykiety produkt贸w spo偶ywczych! 馃 Jedz zdrowo! 呕yj zdrowo! #NieprzesadzajNieprzes艂adzaj #DietyNFZ

馃獞馃鈥嶁檧馃泲 Ja siedz臋. Ty siedzisz. On siedzi. 馃鈥嶁檧馃 W Polsce mamy obecnie prawie 15% os贸b oty艂ych. 鈩 Czy wiesz, 偶e: 馃敻 W 1996 r. przed telewizorami 3 godziny i wi臋cej ka偶dego dnia sp臋dza艂o 19% Polak贸w, a w 2013 ju偶 ponad 32%. 馃敻 W 2019 r. statystyczny Polak ka偶dego dnia sp臋dzi艂 przed telewizorem 艣rednio 4 godziny, 16 minut. 馃敼 W 2010 r. 9 mln Polak贸w cierpia艂o na nadci艣nienie t臋tnicze, a na cukrzyc臋 1,5 mln. 馃敼 Prognozy zak艂adaj膮, 偶e w 2035 r. te liczby wynios膮 odpowiednio 15 mln i 3,2 mln. 鈩 Nie myl aktywno艣ci fizycznej z 膰wiczeniami lub treningiem. 馃憠 Wed艂ug 艢wiatowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) aktywno艣膰 fizyczn膮 definiujemy jako ruch cia艂a wywo艂any przez mi臋艣nie szkieletowe, kt贸ry wymaga energii. Dlatego do aktywno艣ci fizycznej zaliczy膰 nale偶y nie tylko zorganizowane zaj臋cia sportowe, ale r贸wnie偶 typow膮 codzienn膮 aktywno艣膰 zawodow膮 czy prace domowe. 馃毝鈥嶁檧馃弮馃毚鈥嶁檧馃拑 Nieznacznie modyfikuj膮c przyzwyczajenia, mo偶esz znale藕膰 czas na aktywno艣膰 fizyczn膮 np.: 鈻 wchodzenie po schodach - 948 kcal/godz. 鈻 szybki marsz - 600 kcal/godz. 鈻 powolny spacer - 172 kcal/godz. 鈻 p艂ywanie - 468 kcal/godz. 鈻 energiczny taniec - 366 kcal/godz. 鈻 aerobik - 300 kcal/godz. 鈻 odkurzanie - 135 kcal/godz. 鈻 skakanka - 492 kcal/godz. 馃挀 Wp艂yw aktywno艣ci fizycznej na zdrowie: 鈽 ogranicza ryzyko schorze艅 sercowo-naczyniowych, 鈽 powstrzymuje i op贸藕nia rozw贸j nadci艣nienia t臋tniczego, 鈽 zmniejsza ryzyko oty艂o艣ci, 鈽 pozwala na zachowanie funkcji metabolicznych, 鈽 pomaga w profilaktyce cukrzycy typu 2. 馃懇鈥嶐煈р嶐煈︷煈ㄢ嶐煈р嶐煈 Jako rodzice jeste艣my dla swojego dziecka wzorem do na艣ladowania, dlatego warto da膰 mu dobry przyk艂ad. 馃拋鈥嶁檧锔 Skorzystaj z bezp艂atnego: 馃憠 programu treningowego 鈥8 tygodni do zdrowia鈥 鉃★笍 https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia 馃憠 portalu Diety NFZ 鉃★笍 https://diety.nfz.gov.pl #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH

馃晻 Min臋艂a godz. 18.00. 馃彞 Tw贸j POZ ju偶 nie pracuje. 馃 Gdzie znajdziesz pomoc medyczn膮? 馃憠 Skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu #TPK. 馃啌 #TPK - 8锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯-1锔忊儯3锔忊儯7锔忊儯-2锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯 - jeden, bezp艂atny numer dla ca艂ej Polski. 馃摬 Po艂膮czenie z numerem TPK mo偶e by膰 wykonane tylko z Polski, poniewa偶 platforma jest przeznaczona dla os贸b ubezpieczonych i mieszkaj膮cych w kraju. 馃懇鈥嶁殨馃鈥嶁殨馃懆鈥嶁殨 Pod telefonem dy偶uruje personel medyczny. 鈩 TPK umo偶liwia: 馃懇鈥嶁殨锔 otrzymanie pomocy medycznej 鉃★笍 poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, 鉃★笍 w weekendy oraz 艣wi臋ta, 馃懇鈥嶁殨锔 wystawienie e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia, 馃懇鈥嶁殨锔 obs艂ug臋 pacjent贸w w kilku j臋zykach, 馃懇鈥嶁殨锔 osobom nies艂ysz膮cym teleporad臋 w formie wideoczatu. 鈩 Wi臋cej informacji 鉃★笍 https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu #NFZ #TPK

馃數 Choroba rodzinna. Choroba cywilizacyjna. Epidemia XXI wieku! Na chorob臋, kt贸ra nie boli choruje w Polsce 3 miliony os贸b (9,1 % populacji). 馃敼 Jej objawy to m.in.: 鈻 przewlek艂e zm臋czenie, 鈻 zwi臋kszone pragnienie i cz臋ste oddawanie moczu, 鈻 gwa艂towna utrata masy cia艂a. 馃憠馃憠 CUKRZYCA 馃憟馃憟 鉂 Czy mo偶na jej zapobiec? Dzisiejsz膮 #艢rod臋zProfilaktyka po艣wi臋camy profilaktyce cukrzycy typu 2 馃數 Czy wiesz, 偶e鈥? 馃敼 Przy redukcji 5% wyj艣ciowej masy cia艂a dochodzi do obni偶enia ci艣nienia krwi i st臋偶enia tr贸jgliceryd贸w we krwi oraz do zwi臋kszenia insulinowra偶liwo艣ci tkanek. 馃敼 Mo偶esz w ten spos贸b zredukowa膰 ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2! 馃憠 Co oznacza 鈥榮ubmaksymalna aktywno艣膰 fizyczna鈥 i jakie s膮 jej efekty? 馃憠 Kiedy najlepiej zje艣膰 艣niadanie, a kiedy kolacj臋? 馃憠 Jakie s膮 zalecenia spo偶ycia owoc贸w, czy i kiedy mo偶emy je je艣膰? 馃幀 Zapraszamy do zapoznania si臋 materia艂em filmowym przygotowanym w ramach akcji #艢rodazProfilaktyk膮. Na pytania odpowiada dr n. med. Anna Modzelewska 鈥 diabetolog. 馃憠 Sprawd藕, czy jeste艣 w grupie ryzyka i wykonaj test czynnik贸w ryzyka wyst膮pienia stanu przedcukrzycowego i niezdiagnozowanej cukrzycy 鉃 https://akademia.nfz.gov.pl/codzienna-profilaktyka-cukrzycy

馃彨馃帓馃摎鈴 Pocz膮tek roku szkolnego tu偶 tu偶! 馃懇鈥嶐煈︷煈ㄢ嶐煈 Jeste艣 rodzicem lub opiekunem? 馃敂 Przypomnij dziecku o zasadach bezpiecze艅stwa. 馃敂 Powiedz dziecku, jak wa偶ne jest regularne mycie r膮k wod膮 z myd艂em, w pierwszej kolejno艣ci po przyj艣ciu do szko艂y oraz szczeg贸lnie przed jedzeniem, po powrocie ze 艣wie偶ego powietrza i po skorzystaniu z toalety, a tak偶e unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 馃敂 Zaopatrz dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej, w ilo艣ci zapewniaj膮cej bezpieczne korzystanie z nich w ci膮gu ca艂ego pobytu w szkole. 馃敂 Poka偶 dziecku jak bezpiecznie zas艂ania膰 usta i nos podczas kichania i kaszlu. 馃敂 Przypomnij dziecku, 偶e przed za艂o偶eniem czystej maseczki i po zdj臋ciu brudnej zawsze nale偶y dok艂adnie umy膰 r臋ce. 馃敂 Zaopatrz dziecko we wszystkie potrzebne przybory i podr臋czniki. Uczniowie nie mog膮 wymienia膰 si臋 przyborami szkolnymi mi臋dzy sob膮. 馃敂 Pami臋taj, 偶e uczniowie mog膮 by膰 przyprowadzani do szko艂y bez objaw贸w infekcji lub choroby zaka藕nej oraz gdy nie zosta艂 na艂o偶ony na nich obowi膮zek kwarantanny lub izolacji domowej. 馃敂 Je偶eli pracownik szko艂y zaobserwuje u ucznia objawy mog膮ce wskazywa膰 na infekcj臋 dr贸g oddechowych (w szczeg贸lno艣ci temperatura powy偶ej 38掳C, kaszel, duszno艣ci), zapewni uczniowi izolacj臋 w odr臋bnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezw艂ocznie powiadomi rodzic贸w/opiekun贸w o konieczno艣ci pilnego odebrania ucznia ze szko艂y (rekomendowany w艂asny 艣rodek transportu). 鈩 W trosce o bezpiecze艅stwo uczni贸w, pracownik贸w szk贸艂 i ich najbli偶szych rekomendowane jest szczepienie jako 艣wiadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 馃憠 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szk贸艂 podstawowych i ponadpodstawowych obowi膮zuj膮ce od 1 wrze艣nia 2021 r. 鉃 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r #COVID #koronawirus #MaskujSi臋 #DDM #NFZ 馃敼 Ministerstwo Edukacji i Nauki 馃敼 Ministerstwo Zdrowia 馃敼 G艂贸wny Inspektorat Sanitarny

馃搯 Najbli偶sz膮 艢rod臋 z Profilaktyk膮 po艣wi臋cimy chorobie, kt贸r膮 艢wiatowa Organizacja Zdrowia okre艣la mianem epidemii XXI wieku. 鈩 Cukrzyca typu 2 nale偶y do grupy chor贸b cywilizacyjnych, czyli determinowanych przez styl 偶ycia. Choroba mo偶e nie dawa膰 偶adnych objaw贸w przez wiele lat, dlatego ci膮gle jest zbyt p贸藕no rozpoznawana, nierzadko przy okazji zawa艂u serca czy udaru m贸zgu. 鈩 Do grupy ryzyka nale偶膮 osoby z nadwag膮, oty艂o艣ci膮, z cukrzyc膮 w rodzinie, ma艂o aktywni fizycznie, choruj膮cy na nadci艣nienie t臋tnicze, zaburzenia lipidowe, osoby po zawale serca, udarze m贸zgu oraz kobiety po przebytej cukrzycy ci膮偶owej i kobiety, kt贸re urodzi艂y dziecko o masie cia艂a > 4 kg. 鈩 Istotnym elementem w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2 jest zbilansowana dieta uwzgl臋dniaj膮ca r贸wnomierny rozk艂ad w臋glowodan贸w na posi艂ki w ci膮gu dnia oraz aktywno艣膰 fizyczna. 馃憠 Wi臋cej o profilaktyce cukrzycy w aspektach tj.: 偶ywienie, styl 偶ycia, aktywno艣膰 fizyczna oraz powik艂ania i konsekwencje zdrowotne b臋dziemy m贸wi膰 w najbli偶sz膮 #艢rodazProfilaktyk膮. 馃憠 Polecamy r贸wnie偶 plany 偶ywieniowe DASH CUKRZYCA na portalu Diety NFZ 鉃 https://diety.nfz.gov.pl Zapraszamy 馃.

馃┖ Profilaktyka 40 PLUS Masz 4锔忊儯0锔忊儯 lat lub wi臋cej? Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ Jak skorzysta膰 z bada艅? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 Ministerstwo Zdrowia

#SzczepimySi臋 i wracamy do normalno艣ci鉂 Nie zwlekaj i ju偶 teraz zarejestruj si臋 na szczepienie przeciw COVID-19 przez: 鉃★笍 infolini臋 989 鉃★笍 pacjent.gov.pl 鉃★笍 SMS o tre艣ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 鉃★笍 aplikacj臋 #mojeIKP #B膮d藕Bezpieczny #OstatniaProsta 鉁 馃憠 https://fb.watch/7ECpVhvXQQ/