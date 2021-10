Akademia NFZ przygotowała najnowsze informacje dotyczące zdrowia 4.10.2021

"🤝 𝙉𝙞𝙚 𝙤𝙘𝙚𝙣𝙞𝙖𝙟 – 𝙬𝙨𝙥𝙞𝙚𝙧𝙖𝙟! ℹ Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 𝙙𝙤 𝟮𝟬𝟯𝟬 𝙧𝙤𝙠𝙪 𝙙𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙟𝙖 𝙗𝙚̨𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙣𝙖𝙟𝙘𝙯𝙚̨𝙨́𝙘𝙞𝙚𝙟 𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙪𝙟𝙖̨𝙘𝙖̨ 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙨́𝙬𝙞𝙚𝙘𝙞𝙚. 👉 𝘿𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙟𝙖 nie pozwala normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać. Pojawia się uczucie bezsilności, bezradności, unikamy spotkań ze znajomymi, towarzyszy nam ciągłe uczucie zmęczenia. ℹ Najczęstsze objawy depresji to: 🔸 przewlekły stan obniżenia nastroju, 🔸 dominującym odczuciem jest smutek i przygnębienie, 🔸 zaburzenia apetytu – nadmierne zajadanie się lub brak apetytu, 🔸 brak odczuwania przyjemności, 🔸 problemy ze snem, 🔸 poczucie bezsilności, bezsensu życia, 🔸 wahania nastrojów. 👉 Depresja dotyka także dzieci, najczęściej na tę chorobę cierpi młodzież w okresie dojrzewania. 🔹 Jak zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? 🔹 Jakie czynniki chronią przed rozwojem problemów w obszarze zdrowia psychicznego? 👉 Tematem najbliższej Środy z Profilaktyką będzie - 𝘿𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙟𝙖 𝙞 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚. 🔹 Jakie objawy powinny Cię zaniepokoić? 🔹 Jak wspierać bliską osobę? 🔹 Gdzie szukać pomocy? Bądźcie z nami! #ŚrodazProfilaktyką. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku Akademii NFZ 4.10.2021.

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczą zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiały będą dla Ciebie przydatne.

Najnowsze informacje od Akademii NFZ

🤝 𝙉𝙞𝙚 𝙤𝙘𝙚𝙣𝙞𝙖𝙟 – 𝙬𝙨𝙥𝙞𝙚𝙧𝙖𝙟! ℹ Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 𝙙𝙤 𝟮𝟬𝟯𝟬 𝙧𝙤𝙠𝙪 𝙙𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙟𝙖 𝙗𝙚̨𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙣𝙖𝙟𝙘𝙯𝙚̨𝙨́𝙘𝙞𝙚𝙟 𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙪𝙟𝙖̨𝙘𝙖̨ 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙨́𝙬𝙞𝙚𝙘𝙞𝙚. 👉 𝘿𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙟𝙖 nie pozwala normalnie pracować, uczyć się, jeść, spać. Pojawia się uczucie bezsilności, bezradności, unikamy spotkań ze znajomymi, towarzyszy nam ciągłe uczucie zmęczenia. ℹ Najczęstsze objawy depresji to: 🔸 przewlekły stan obniżenia nastroju, 🔸 dominującym odczuciem jest smutek i przygnębienie, 🔸 zaburzenia apetytu – nadmierne zajadanie się lub brak apetytu, 🔸 brak odczuwania przyjemności, 🔸 problemy ze snem, 🔸 poczucie bezsilności, bezsensu życia, 🔸 wahania nastrojów. 👉 Depresja dotyka także dzieci, najczęściej na tę chorobę cierpi młodzież w okresie dojrzewania. 🔹 Jak zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży? 🔹 Jakie czynniki chronią przed rozwojem problemów w obszarze zdrowia psychicznego? 👉 Tematem najbliższej Środy z Profilaktyką będzie - 𝘿𝙚𝙥𝙧𝙚𝙨𝙟𝙖 𝙞 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚. 🔹 Jakie objawy powinny Cię zaniepokoić? 🔹 Jak wspierać bliską osobę? 🔹 Gdzie szukać pomocy? Bądźcie z nami! #ŚrodazProfilaktyką

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 𝙈𝙖𝙨𝙯 4️⃣0️⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟? 👉 Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 𝙅𝙖𝙠 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́ 𝙯 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

🛡️ Bądź bezpieczny❗ 👉 Wzmocnij swoją odporność przeciw COVID-19 i zaszczep się 3️⃣ dawką 💉 Na 3️⃣ dawkę mogą zapisać się: ▪️osoby powyżej 50 r.ż.; ▪️medycy; ▪️osoby z poważnymi zaburzeniami odporności. Wspólnie powstrzymajmy 4️⃣ falę. #SzczepimySię Więcej ℹ️➡️ https://tiny.pl/97nhq.

🥝🍅🥑🍎🥦 𝘿𝙯𝙞𝙨́ 𝙎́𝙬𝙞𝙖𝙩𝙤𝙬𝙮 𝘿𝙯𝙞𝙚𝙣́ 𝙒𝙚𝙜𝙚𝙩𝙖𝙧𝙞𝙖𝙣𝙞𝙯𝙢𝙪! 🫒 Diety roślinne cieszą się coraz większą popularnością, a wyłączanie z diety mięsa przynosi wiele korzyści. 👉 Zachęcamy Was do korzystania z bezpłatnych gotowych jadłospisów i porad żywieniowych na portalu 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 ➡ https://diety.nfz.gov.pl. 𝘿𝘼𝙎𝙃 𝙒𝙚𝙜𝙚 będzie doskonałym wprowadzeniem w świat diet roślinnych, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej ilości takich składników jak: węglowodany złożone, białko, błonnik, wielonasycone kwasy tłuszczowe, karotenoidy, kwas foliowy, witamina C i E, witaminy z grupy B oraz magnez, cynk. Jadłospisy DASH Wege to doskonała inspiracja kulinarna z jednoczesnym wsparciem potrzeb żywieniowych organizmu. 👉 Odkryj korzyści Wege 👇 🥝 Warzywa i owoce to doskonałe źródło antyoksydantów, czyli grupy związków chroniących organizm przed działaniem wolnych rodników. 🥝 Polifenole naturalnie występujące w wielu roślinach wykazują silne działanie przeciwutleniające. Znajdziesz je m.in. w kakao, borówkach, żurawinie, truskawkach, cytrynach, pomarańczach i orzechy. 🥝 Wielonienasycone kwasy tłuszczowe, szczególnie omega 3 oraz omega 6 to niezbędne składniki diety. Podstawowym ich źródłem są ryby morskie (m.in. śledź, łosoś, pstrąg, makrela, tuńczyk, dorsz). Znajdziesz je również w orzechach, pestkach i olejach roślinnych. 🥝 Świeże owoce i domowe desery na bazie suszonych owoców, orzechów, ziaren z dodatkiem np. kakao - zastąpisz nimi cukier i słodycze. ❓ Czy wiesz, że: 🌰 30 gramów orzechów włoskich dzienne wystarcza, aby pokryć zapotrzebowanie na witaminę E dla dorosłego mężczyzny? Taka ilość orzechów wpływa na poprawę elastyczności naczyń krwionośnych. 🌰 Regularne spożywanie orzechów może wpływać na obniżenie poziomu cholesterolu i ciśnienia tętniczego krwi, wzmocnienie odporności, poprawę pamięci, zmniejszenie poziomu stresu, poprawę wyglądu skóry – włosów – paznokci. 🌰 Pamiętaj, że pomimo znacznej kaloryczności orzechów, wprowadzenie ich do dobrze zbilansowanej diety nie wpłynie negatywnie na Twoją masę ciała. 𝘿𝘼𝙎𝙃 𝙒𝙚𝙜𝙚 na portalu wybrało już ponad 5,5 tys. użytkowników. Dziękujemy! Zespół #DietyNFZ

💪💗 𝘼𝙠𝙩𝙮𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙛𝙞𝙯𝙮𝙘𝙯𝙣𝙖 𝙙𝙡𝙖 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙨𝙚𝙧𝙘𝙖 💓 Serce jak każdy mięsień potrzebuje aktywności fizycznej, aby było sprawne. 👉 Choroby układu krążenia, otyłość czy przebyte operacje kardiochirurgiczne są często przyczyną rezygnacji z ćwiczeń. 👉 Problemy zdrowotne i słaba kondycja fizyczna nie powinny być przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej. Ważny jest właściwy dobór ćwiczeń – przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem i trenerem. 👉 Ruch ma korzystny wypływ na układ krwionośny człowieka. Stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia i profilaktyki chorób serca. ℹ Odpowiednie ćwiczenia, wykonywane prawidłowo pomagają: ✅ obniżyć ciśnienie krwi, ✅ zwiększyć elastyczność naczyń krwionośnych, ✅ poprawić wydolność organizmu, ✅ redukcji ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, ✅ sprzyjają utracie wagi. ⚠ Nie podejmuj aktywności fizycznej bez konsultacji z lekarzem jeżeli doświadczasz zapalenia osierdzia, zaburzeń pracy serca, niewyrównanej niewydolności krążenia lub znajdujesz się w niestabilnym okresie chorobowym. ❓ Czy wiesz, że: ▪ choroby układu krążenia przyczyniają się do 45% zgonów w naszym kraju, ▪ statystyczny Polak żyje aż 8 lat krócej niż Niemiec, Francuz lub Hiszpan, ▪ co trzeci mieszkaniec naszego kraju nigdy nie mierzył poziomu cholesterolu we krwi, ▪ aż 29% Polaków pali papierosy, ▪ po półgodzinnej jeździe na rowerze ciśnienie spada o ok. 10 mm słupka rtęci a efekt utrzymuje się przez 13 godz. 👉 Badania dowodzą, że u osób systematycznie trenujących, które w ciągu tygodnia przeznaczają na aktywność fizyczną 2 – 3 godz., ryzyko chorób serca maleje o 60 proc. 👉 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, żeby być aktywnym fizycznie co najmniej pięć razy w tygodniu przez co najmniej 30 min. Oznacza to, że na wysiłek fizyczny należy przeznaczyć tygodniowo przynajmniej 150 min. #DietyNFZ #8TygodniDoZdrowia

💓💗 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤́𝙗 𝙨𝙚𝙧𝙘𝙖 ℹ O niewydolności serca kardiolodzy mówią w kategoriach nowej, niezakaźnej epidemii. Szacuje się, że dziś cierpi na nią ok. miliona Polaków, w ciągu dekady liczba chorych zwiększy się o połowę. ℹ Niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia tj.: niewłaściwe odżywianie, siedzący tryb życia, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, stres mają wpływ na rozwój chorób układu krążenia. 👩‍⚕ Na pytania: 👉 Jaki styl życia rekomenduje nasz ekspert, by cieszyć się zdrowiem? 👉 Jakie zasady wdrożyć w trosce o serce? 👉 Jaka dieta jest rekomendowana? odpowiada dr Małgorzata Obara-Gołębiowska psycholog, specjalista ds. dietetyki i poradnictwa żywieniowego. ❓ Wiesz, że…? ⚠ Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego wdychanie dymu tytoniowego przyczynia się rocznie do około 34 tysięcy przedwczesnych zgonów z powodu chorób serca. Unikaj palenia (również biernego). ⚠ Długie siedzenie, zwiększa ryzyko zakrzepicy żył głębokich. Sprzyja również występowaniu nadwagi i otyłości, dlatego ruszaj się przez cały dzień. Parkuj dalej od biura, spaceruj kilka razy w czasie pracy. Zadbaj o aktywność fizyczną. ⚠ Zaburzenie flory bakteryjnej jamy ustnej determinuje 3-krotnie zwiększony wzrost zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe m.in. zawał mięśnia serca, udar mózgu, przewlekła niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca. ✅ Dbaj o higienę jamy ustnej. ✅ Badaj się profilaktycznie. 📑 Ważne informacje znajdziesz ulotce https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 #ŚrodazProfilaktyką #DietyNFZ #8TygodniDoZdrowia #Profilaktyka40Plus

💊 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙥𝙧𝙖𝙜𝙢𝙖𝙯𝙟𝙖 – 𝙨𝙥𝙧𝙖𝙬𝙙𝙯́, 𝙘𝙯𝙮 𝙙𝙤𝙩𝙮𝙘𝙯𝙮 𝘾𝙞𝙚𝙗𝙞𝙚 𝙡𝙪𝙗 𝙏𝙬𝙤𝙞𝙘𝙝 𝙗𝙡𝙞𝙨𝙠𝙞𝙘𝙝. ❓ Masz wątpliwości – zapytaj lekarza lub farmaceutę! 💊 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙥𝙧𝙖𝙜𝙢𝙖𝙯𝙟𝙖 – 𝙘𝙯𝙮𝙡𝙞 𝙬𝙞𝙚𝙡𝙤𝙡𝙚𝙠𝙤𝙬𝙤𝙨́𝙘́, to przyjmowanie co najmniej 5⃣ leków jednocześnie. ℹ Z raportu NFZ dotyczącego polipragmazji wynika, że: ➡ 1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków dziennie. ➡ Ponad 2 mln Polaków wykupiło w ciągu miesiąca więcej niż 5 substancji czynnych. ➡ W pierwszym półroczu 2019 roku blisko 8,4 mln osób wykupiło leki na receptę (również nierefundowane przez NFZ) zawierające co najmniej 5 substancji czynnych, z czego 4,3 mln osób, tj. 51,8%, to osoby w wieku 65 lat lub więcej. ⚠ 𝙄𝙢 𝙬𝙞𝙚̨𝙠𝙨𝙯𝙖 𝙡𝙞𝙘𝙯𝙗𝙖 𝙨𝙪𝙗𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙟𝙞 𝙬𝙮𝙠𝙪𝙥𝙞𝙤𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙬 𝙠𝙧𝙤́𝙩𝙠𝙞𝙢 𝙘𝙯𝙖𝙨𝙞𝙚, 𝙩𝙮𝙢 𝙬𝙮𝙯̇𝙨𝙯𝙚 𝙧𝙮𝙯𝙮𝙠𝙤 𝙞𝙨𝙩𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙣𝙞𝙚𝙥𝙧𝙖𝙬𝙞𝙙ł𝙤𝙬𝙚𝙟 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙥𝙧𝙖𝙜𝙢𝙖𝙯𝙟𝙞. 𝙎́𝙬𝙞𝙖𝙙𝙤𝙢𝙮 𝙥𝙖𝙘𝙟𝙚𝙣𝙩 – 𝙨𝙠𝙪𝙩𝙚𝙘𝙯𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙖𝙥𝙞𝙖 👉 Jak zmniejszyć ryzyko niepożądanych skutków przyjmowania wielu leków 5⃣ 𝙕𝘼𝙎𝘼𝘿 👇 👩‍⚕ 𝙐 𝙡𝙚𝙠𝙖𝙧𝙯𝙖: 1⃣ Zawsze miej przy sobie aktualny spis leków wraz z dawkami. Uwzględnij w nim suplementy diety i leki kupowane bez przepisu lekarza. 2⃣ Na wizycie u lekarza (każdego) pokaż aktualny spis swoich leków. 3⃣ Każdorazowo informuj głównego lekarza prowadzącego o innych wizytach i o wynikających z nich zaleceniach. 4⃣ Informuj lekarzy wszystkich specjalności o tym, że leczysz się przewlekle. 5⃣ Nie zażywaj leków polecanych przez sąsiada czy rodzinę bez konsultacji z lekarzem. To, co im pomogło Ci może zaszkodzić. 👩‍🔬 𝙒 𝙖𝙥𝙩𝙚𝙘𝙚 – skonsultuj z farmaceutą zasadność przyjmowania leków i suplementów szczególnie tych kupowanych bez konsultacji z lekarzem. Farmaceuta: 1⃣ udzieli Ci jasnej, zrozumiałej porady, 2⃣ oceni zasadność przyjmowania przez Ciebie produktów leczniczych bez recepty i suplementów, 3⃣ zaproponuje rozwiązanie dotyczące ich zażywania najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb zdrowotnych, 4⃣ przypomni o zaleceniach lekarskich, 5⃣ doradzi jak przechowywać leki oraz jak prawidłowo transportować je z apteki do domu i w podróży. ❗ Pamiętaj! 👉 Spisz wszystkie leki i suplementy uwzględniając zażywane dawki w notesie (również te kupowane bez konsultacji z lekarzem) lub pobierz „𝘽𝙡𝙤𝙘𝙯𝙚𝙠 𝙙𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙘𝙟𝙚𝙣𝙩𝙖” ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/RECEPTA_POLIPRAGMAZJA_AKADEMIA-NFZ.pdf. 👉 Wykaz przyjmowanych preparatów pokaż lekarzowi podczas wizyty lub farmaceucie. 👉 Zaufaj wiedzy lekarza i farmaceuty. Wszystko po to, aby poprawić skuteczność leczenia oraz ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. 👉 Zrób przegląd domowej apteczki, skonsultuj skład preparatów. 👉 Uzyskane porady z pewnością przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa, skuteczności Twojej terapii oraz wyeliminują ryzyko potencjalnie niekorzystnych interakcji lekowych. ℹ Więcej informacji znajdziesz na stronie Akademia NFZ - https://akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/ #polipragmazja #wielolekowość

Dbaj o serce, by długo służyło 💝 💓 Ponad 40% zgonów kardiologicznych u mężczyzn spowodowanych jest chorobą wieńcową, w przypadku kobiet jest to 30%. 💓 Na zawał serca umiera rocznie około 15 tys. Polaków. 👉 Już w najbliższą środę podpowiemy, co kocha twoje serce i jak możesz o nie zadbać. 👉Przygotujemy wywiad z ekspertem, który przedstawi zasady żywienia kluczowe dla twego serca. 📌 Przypominamy, że możesz skorzystać z programu profilaktycznego ChUK: Skierowany jest do osób, które: ✅ w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat; ✅ obciążone są czynnikami ryzyka tj.: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się; ✅ nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia; ✅ w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu. Szczegółowe informacje o programie znajdziesz na stronach: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne Lista placówek biorących udział w programie: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne Zapraszamy na #ŚrodazProfilaktyką

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 𝙈𝙖𝙨𝙯 𝟰𝟬 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟? 👉 Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

🩺 Profilaktyka 40 PLUS Masz 4️⃣0️⃣ lat lub więcej? Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia