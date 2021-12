Akademia NFZ przygotowała najnowsze informacje dotyczące zdrowia 3.12.2021

"♿️ 𝟯 𝙜𝙧𝙪𝙙𝙣𝙞𝙖 𝙩𝙤 𝙈𝙞𝙚̨𝙙𝙯𝙮𝙣𝙖𝙧𝙤𝙙𝙤𝙬𝙮 𝘿𝙯𝙞𝙚𝙣́ 𝙊𝙨𝙤́𝙗 𝙉𝙞𝙚𝙥𝙚ł𝙣𝙤𝙨𝙥𝙧𝙖𝙬𝙣𝙮𝙘𝙝. ________________________________________ 📈 Jak pokazują badania, osoby z niepełnosprawnością wybierają aktywność fizyczną: ▪ dla przyjemności i rozrywki (45.3%), ▪ ze względów zdrowotnych (29.9%), ▪ dla utrzymania kondycji i sylwetki (19%), ▪ ze względu na możliwość spotkania ze znajomymi (3.8%). ________________________________________ 🤺👩‍🦽 „Myślę, że każda forma aktywności jest fajna dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Warto jest zacząć od jakiś małych aktywności, od dłuższych spacerów.”- mówi 𝙆𝙞𝙣𝙜𝙖 𝘿𝙧𝙤́𝙯̇𝙙𝙯̇ 𝙨𝙧𝙚𝙗𝙧𝙣𝙖 𝙢𝙚𝙙𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙠𝙖 𝙈𝙞𝙨𝙩𝙧𝙯𝙤𝙨𝙩𝙬 𝙎́𝙬𝙞𝙖𝙩𝙖 𝙬 𝙆𝙤𝙧𝙚𝙞 𝙬 𝙨𝙯𝙚𝙧𝙢𝙞𝙚𝙧𝙘𝙚 𝙣𝙖 𝙬𝙤́𝙯𝙠𝙖𝙘𝙝. 👨‍🦽🤺„Sport jest też fajny z tego względu, że po każdym treningu czuje się takiego pozytywnego kopa, zmęczenie i to jest super.” - podkreśla 𝘼𝙙𝙧𝙞𝙖𝙣 𝘾𝙖𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙗𝙧𝙖̨𝙯𝙤𝙬𝙮 𝙢𝙚𝙙𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙄𝙜𝙧𝙯𝙮𝙨𝙠 𝙋𝙖𝙧𝙖𝙤𝙡𝙞𝙢𝙥𝙞𝙟𝙨𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙬 𝟮𝟬𝟭𝟲 𝙧𝙤𝙠𝙪 𝙬 𝙍𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙅𝙖𝙣𝙚𝙞𝙧𝙤 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙯𝙙𝙤𝙗𝙮𝙬𝙘𝙖 𝙨𝙧𝙚𝙗𝙧𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙢𝙚𝙙𝙖𝙡𝙪 𝙬 𝙨𝙯𝙖𝙗𝙡𝙞 𝙣𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙤𝙡𝙞𝙢𝙥𝙞𝙖𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙬 𝙏𝙤𝙠𝙞𝙤 𝙬 𝙗𝙧. ________________________________________ ℹ️ Uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością ma znaczący wpływ na jakość ich życia pod względem kondycji fizycznej, ale również: ▪ wpływa na emocje, ▪ poprawia samopoczucie, ▪ rozładowuje stres, ▪ jest formą rozrywki i okazją do zawarcia nowych znajomości. ▪ wpływa na integrację z innymi osobami z niepełnosprawnością, dając okazję do rywalizacji i pracy nad sobą oraz poprawy swoich wyników, ▪ wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie. Niepełnosprawność nie powinna być ograniczeniem w uprawianiu sportu. ℹ️ Forma aktywności powinna zostać skonsultowana z lekarzem i dostosowana do indywidualnych możliwości. Odpowiednio dobrana, może być formą rehabilitacji. ℹ️ Wiele osób z niepełnosprawnością podejmuje aktywność fizyczną, a potem uczy innych aktywności, pokonywania przeszkód oraz poruszania się na wózku. To takie #𝙋𝙤𝙙𝙖𝙟𝘿𝙖𝙡𝙚𝙟 ________________________________________ 🤗 Zobaczcie: ➡ film z 𝙆𝙞𝙣𝙜𝙖̨ i 𝘼𝙙𝙧𝙞𝙖𝙣𝙚𝙢 ➡ jak pomagają innym: #𝙋𝙧𝙯𝙚𝙢𝙚𝙠𝙈𝙤𝙩𝙮𝙬𝙪𝙟𝙚 i #𝙋𝙞𝙤𝙩𝙧𝙚𝙠𝙈𝙤𝙩𝙮𝙬𝙪𝙟𝙚. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku Akademii NFZ 3.12.2021.

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczą zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiały będą dla Ciebie przydatne.

Nowe informacje od Akademii NFZ

♿️ 𝟯 𝙜𝙧𝙪𝙙𝙣𝙞𝙖 𝙩𝙤 𝙈𝙞𝙚̨𝙙𝙯𝙮𝙣𝙖𝙧𝙤𝙙𝙤𝙬𝙮 𝘿𝙯𝙞𝙚𝙣́ 𝙊𝙨𝙤́𝙗 𝙉𝙞𝙚𝙥𝙚ł𝙣𝙤𝙨𝙥𝙧𝙖𝙬𝙣𝙮𝙘𝙝. __ 📈 Jak pokazują badania, osoby z niepełnosprawnością wybierają aktywność fizyczną: ▪ dla przyjemności i rozrywki (45.3%), ▪ ze względów zdrowotnych (29.9%), ▪ dla utrzymania kondycji i sylwetki (19%), ▪ ze względu na możliwość spotkania ze znajomymi (3.8%). __ 🤺👩‍🦽 „Myślę, że każda forma aktywności jest fajna dla osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Warto jest zacząć od jakiś małych aktywności, od dłuższych spacerów.”- mówi 𝙆𝙞𝙣𝙜𝙖 𝘿𝙧𝙤́𝙯̇𝙙𝙯̇ 𝙨𝙧𝙚𝙗𝙧𝙣𝙖 𝙢𝙚𝙙𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙠𝙖 𝙈𝙞𝙨𝙩𝙧𝙯𝙤𝙨𝙩𝙬 𝙎́𝙬𝙞𝙖𝙩𝙖 𝙬 𝙆𝙤𝙧𝙚𝙞 𝙬 𝙨𝙯𝙚𝙧𝙢𝙞𝙚𝙧𝙘𝙚 𝙣𝙖 𝙬𝙤́𝙯𝙠𝙖𝙘𝙝. 👨‍🦽🤺„Sport jest też fajny z tego względu, że po każdym treningu czuje się takiego pozytywnego kopa, zmęczenie i to jest super.” - podkreśla 𝘼𝙙𝙧𝙞𝙖𝙣 𝘾𝙖𝙨𝙩𝙧𝙤 𝙗𝙧𝙖̨𝙯𝙤𝙬𝙮 𝙢𝙚𝙙𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩𝙖 𝙄𝙜𝙧𝙯𝙮𝙨𝙠 𝙋𝙖𝙧𝙖𝙤𝙡𝙞𝙢𝙥𝙞𝙟𝙨𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙬 𝟮𝟬𝟭𝟲 𝙧𝙤𝙠𝙪 𝙬 𝙍𝙞𝙤 𝙙𝙚 𝙅𝙖𝙣𝙚𝙞𝙧𝙤 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙯𝙙𝙤𝙗𝙮𝙬𝙘𝙖 𝙨𝙧𝙚𝙗𝙧𝙣𝙚𝙜𝙤 𝙢𝙚𝙙𝙖𝙡𝙪 𝙬 𝙨𝙯𝙖𝙗𝙡𝙞 𝙣𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙤𝙡𝙞𝙢𝙥𝙞𝙖𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙬 𝙏𝙤𝙠𝙞𝙤 𝙬 𝙗𝙧. __ ℹ️ Uprawianie sportu przez osoby z niepełnosprawnością ma znaczący wpływ na jakość ich życia pod względem kondycji fizycznej, ale również: ▪ wpływa na emocje, ▪ poprawia samopoczucie, ▪ rozładowuje stres, ▪ jest formą rozrywki i okazją do zawarcia nowych znajomości. ▪ wpływa na integrację z innymi osobami z niepełnosprawnością, dając okazję do rywalizacji i pracy nad sobą oraz poprawy swoich wyników, ▪ wzmacnia poczucie własnej wartości i pewności siebie. Niepełnosprawność nie powinna być ograniczeniem w uprawianiu sportu. ℹ️ Forma aktywności powinna zostać skonsultowana z lekarzem i dostosowana do indywidualnych możliwości. Odpowiednio dobrana, może być formą rehabilitacji. ℹ️ Wiele osób z niepełnosprawnością podejmuje aktywność fizyczną, a potem uczy innych aktywności, pokonywania przeszkód oraz poruszania się na wózku. To takie #𝙋𝙤𝙙𝙖𝙟𝘿𝙖𝙡𝙚𝙟 __ 🤗 Zobaczcie: ➡ film z 𝙆𝙞𝙣𝙜𝙖̨ i 𝘼𝙙𝙧𝙞𝙖𝙣𝙚𝙢 ➡ jak pomagają innym: #𝙋𝙧𝙯𝙚𝙢𝙚𝙠𝙈𝙤𝙩𝙮𝙬𝙪𝙟𝙚 i #𝙋𝙞𝙤𝙩𝙧𝙚𝙠𝙈𝙤𝙩𝙮𝙬𝙪𝙟𝙚

🤶🍪 𝙈𝙞𝙠𝙤ł𝙖𝙟𝙠𝙤𝙬𝙚 𝙬𝙮𝙥𝙞𝙚𝙠𝙞 🥮🧑‍🎄 __ 🎁 Święto obchodzimy 6 grudnia, ale może już w ten weekend zechcecie przygotować drobne podarki lub spotkać się ze znajomymi. 🌙 Współcześnie w Polsce nocą podkłada się dzieciom drobne upominki, małe zabawki, a przede wszystkim słodycze. Ważne by były zdrowo przygotowane. 🍪 To dobry czas na pieczenie pierniczków i ciasteczek. 👩‍🍳 Nasze przepisy są pyszne, proste i wyjątkowe - 𝙗𝙚𝙯 𝙙𝙤𝙙𝙖𝙩𝙠𝙪 𝙘𝙪𝙠𝙧𝙪! Zostawcie kilka 🍪 dla Mikołaja 🎅 __ 🍪 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙥𝙞𝙨 𝙣𝙖 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙣𝙞𝙘𝙯𝙠𝙞 📋 𝙎𝙠ł𝙖𝙙𝙣𝙞𝙠𝙞: ▪ Mąka pszenna - 250 g, ▪ Miód spadziowy - 120 ml, ▪ Masło - 50 g, ▪ Jajko – sztuka, ▪ Soda – łyżeczka, ▪ Przyprawa piernikowa. 👨‍🍳 𝙒𝙮𝙠𝙤𝙣𝙖𝙣𝙞𝙚: ▪ Mąkę i przyprawę wymieszaj na stolnicy lub blacie. ▪ Zrób wgłębienie i dodaj, miód, masło, jajko i sodę. ▪ Zagnieć ciasto, aż będzie gładkie i elastyczne. ▪ Rozwałkuj kawałki na cienkie placki. ▪ Wykrawaj foremkami dowolne kształty. ▪ Piecz 10-12 minut w 180 stopniach. ▪ Po wystygnięciu możesz je udekorować. __ 🥮 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙥𝙞𝙨 𝙣𝙖 𝙘𝙞𝙖𝙨𝙩𝙚𝙘𝙯𝙠𝙖 𝙖𝙢𝙖𝙧𝙖𝙣𝙩𝙪𝙨𝙤𝙬𝙚 📋 𝙎𝙠ł𝙖𝙙𝙣𝙞𝙠𝙞: ▪ Amarantus ekspandowany - szklanka (30 g), ▪ Wiórki kokosowe - łyżka (5 g), ▪ Jajo kurze - sztuka (55 g), ▪ Olej lniany - łyżka (10 ml), ▪ Kakao 16%, ▪ Proszek do pieczenia - 2 łyżeczki (10 g). 👨‍🍳 𝙒𝙮𝙠𝙤𝙣𝙖𝙣𝙞𝙚: ▪ Jajko zblenduj z kakao. ▪ Dodaj amarantus, wiórki kokosowe i wymieszaj. ▪ Blachę do pieczenia wyłóż pergaminem. ▪ Uformuj kulki. Poukładaj na blaszce i delikatnie rozgnieć, aby powstały ciastka. ▪ Piecz w 180 stopniach przez około 15 minut. 👩‍🍳 Smacznego! __ 🤔 𝘾𝙯𝙮 𝙬𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚… ▪ 𝙜𝙤𝙯́𝙙𝙯𝙞𝙠𝙞 dodawane do pierniczków i kompotu, poza wspaniałym zapachem, mają szereg innych dobroczynnych właściwości: wspomagają układ trawienny, mają działanie przeciwbólowe, odkażające; ▪ 𝙘𝙮𝙣𝙖𝙢𝙤𝙣 to przyprawa chętnie stosowana w kuchni zimowej: rozgrzewa i pobudza krążenie, wspomaga trawienie, obniża ciśnienie krwi; ▪ 𝙞𝙢𝙗𝙞𝙧 to przyprawa korzenna, nieodłączny składnik tradycyjnego piernika: działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo, odkażająco, obniża cieśnie tętnicze, rozrzedza krew, wspomaga układ trawienny. ▪ 𝙠𝙖𝙧𝙙𝙖𝙢𝙤𝙣 to znana od wieków przyprawa, doceniana nie tylko za walory smakowe, zawarte w kardamonie olejki eteryczne: działają rozkurczająco na żołądek i pobudzają wydzielanie soków trawiennych, pomaga zwalczyć nudności, zgagę, wzdęcia czy gazy, wykazuje także właściwości przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, działa rozgrzewająco, to też jeden ze skuteczniejszych afrodyzjaków 😉 __ ℹ Ciekawostki, porady i przepisy na zimowe dania znajdziesz w e-booku 𝙆𝙐𝘾𝙃𝙀𝙉𝙉𝙀 𝙄𝙉𝙎𝙋𝙄𝙍𝘼𝘾𝙅𝙀 𝙕 𝙉𝙁𝙕 "𝙕𝙄𝙈𝘼" ➡ https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoprofilaktyka-ebooki/

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 __ 7⃣ 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 ➡ 𝗖𝘇𝗮𝘀 𝗻𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘄𝗮ł𝗼𝘄𝘆 𝗛𝗜𝗜𝗧. 𝗘𝘁𝗮𝗽 𝟭. 🚶 Rozgrzewka – 5 min 🏋️ Część główna interwałowa – 20 sek. intensywnego wysiłku na 10 sek. odpoczynku. 5 rundy. W każdej rundzie 3 ćwiczenia zakończone 1 min odpoczynku 🧘‍♀️ Rozciąganie - 5 min __ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 7⃣ ✅ 1 x Trening 7⃣ „Czas na interwałowy HIIT. Etap 1” – 35 min ✅ 1 x Trening 5⃣ „Wzmacniamy siłę mięśni” – 35 min ✅ 1 x Trening 4⃣ „Tabata i nasze pierwsze interwały” – 35 min ✅ 60 min interwałowy trening marszowy lub marszowo-biegowy. ⏱ Razem 170 minut aktywności fizycznej. __ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 👉 umiarkowane - 110 min, 👉 intensywne - 60 min. __ ℹ️ 𝗣𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 👩‍⚕️ "Treningi poprawiają sprawność mózgu, koordynację, myślenie oraz obniżają poziom hormonów stresu, czyli adrenaliny i noradrenaliny oraz kortyzolu.” – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA __ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✅ Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✅ Sprawdź sprawdzisz swoją obecną kondycję fizyczną korzystając z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✅ Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl __ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczając na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀

♀♂ 𝘾𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣 - 𝙣𝙞𝙚𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙪. 𝙒𝙨𝙩𝙮𝙙𝙡𝙞𝙬𝙮 𝙠ł𝙤𝙥𝙤𝙩? __ ℹ Ze względu na częstość występowania, 𝙣𝙞𝙚𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙪 oceniane jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako jeden z aktualnych i ważnych problemów zdrowotnych. ℹ Mówimy o nim dziś w ramach akcji Środa z Profilaktyką w przygotowanym materiale filmowym. __ 🔸 Co piąty mężczyzna obserwuje u siebie kłopoty z prawidłowym oddawaniem i utrzymywaniem moczu. 🔸 Nietrzymania moczu doświadcza około 25-45% kobiet. 🔸 Co należy wiedzieć o tej chorobie? 🔸 Jakie wybrać ćwiczenia? 🔸 Jak wzmocnić mięśnie dna miednicy? 👉 Na pytania odpowiada mgr Agnieszka Szczepocka. 👉 Zapraszamy także do zapoznania się z materiałem ➡️ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 __ 🤔 𝘾𝙤 𝙢𝙤𝙯̇𝙚𝙨𝙯 𝙧𝙤𝙗𝙞𝙘́ 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚? 🔹 Dbaj o utrzymywanie prawidłowej masy ciała – otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia choroby! 🔹 Unikaj zaparć – pij ok. 2 l wody dziennie, stosuj zdrową, zbilansowaną dietę bogatą w warzywa i owoce - polecamy plan żywieniowy DASH ZAPARCIA na portalu Diety.nfz.gov.pl. 🔹 Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej - przeciwdziała zaparciom, dobrze dobrana pozytywnie wpływa na mięśnie dna miednicy i zmniejsza ryzyko pojawienia się nietrzymania moczu. Uwaga! Bardzo intensywna aktywność fizyczna wykonywana z dużą częstotliwością i obciążeniem może zwiększyć ryzyko nietrzymania moczu. 🔹 Rzuć palenie tytoniu - zwiększa ono ryzyko pęcherza nadreaktywnego, natomiast przewlekły kaszel, który często towarzyszy palaczom, może powodować nietrzymanie moczu; 🔹 Dbaj o prawidłowe nawyki toaletowe – nie przemy podczas oddawania moczu, nie oddajemy moczu na zapas; 🔹 Zadbaj o prawidłową postawę ciała podczas mikcji i defekacji: ▪️ podczas oddawania moczu - siedząc na toalecie, stopy są płasko oparte o podłoże, plecy proste, ▪️ podczas oddawania stolca - pod stopy podkładamy nieduży stołeczek, plecy zaokrąglamy, ▪️ przy oddawaniu moczu w toaletach publicznych - unikamy pozycji “na narciarza”; 🔹 Trenuj mięśnie dna miednicy – szczególnie ważne u kobiet w okresie ciąży oraz porodu. Ważne, aby ćwiczenia dna miednicy były odpowiednio dobrane. W tym celu warto skonsultować się z fizjoterapeutą. Zapraszamy na #ŚrodazProfilaktyką

ℹ 𝙅𝙖𝙠 𝙧𝙤𝙯𝙥𝙤𝙯𝙣𝙖𝙘́ 𝙠𝙧𝙮𝙯𝙮𝙨 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙮 𝙪 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 __ ⚠ Jeśli podejrzewasz, że dziecko jest w kryzysie – DZIAŁAJ! 👉 Zapytaj, jak się czuje. Wysłuchaj. 👉 Jeśli nie chce z Tobą rozmawiać, znajdź kogoś, przed kim się otworzy, np. psychologa lub psychoterapeutę. Czasem dziecku trudniej rozmawia się z rodzicem, którego może nie chcieć martwić. __ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙬 𝙖𝙧𝙩𝙮𝙠𝙪𝙡𝙚 ⤵⤵⤵ https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/pierwsze-objawy-kryzysu-psychicznego

ℹ️ 𝟭 𝗴𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗮 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘄𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗼𝗻𝘆 𝗽𝗮𝗸𝗶𝗲𝘁 𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁𝗼𝘄𝘆. Ministerstwo Zdrowia #koronawirus #COVID #SzczepimySię

𝙉𝙞𝙚𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙪 - 𝙄𝙉𝙆𝙊𝙉𝙏𝙔𝙉𝙀𝙉𝘾𝙅𝘼 𝙄𝙣𝙠𝙤𝙣𝙩𝙮𝙣𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖 - choroba powszechna i globalna. __ ℹ Na świecie cierpi na nią ponad 400 mln osób. ▪ W Polsce mówi się o ok. 2 mln chorych, lecz może być ich więcej. ▪ Z uwagi na intymność choroby wielu ludzi nie zgłasza się do lekarza. ▪ 12% chorych to osoby miedzy 30. a 39. r.ż. ▪ Przyczyn tej choroby jest kilka. Związane są ze stylem życia, przebytymi chorobami, zabiegami w okolicach dróg moczowych i rodnych. __ 👩‍🦰 𝙐 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 występuje głównie w wyniku: 🔸 uszkodzenia mięśni dna miednicy mniejszej, mięśni Kegla; 🔸 osłabienia mięśni okalających cewkę moczową; 🔸 porodu (34% przypadków); 🔸 menopauzy i związaną z nią zmianą gospodarki hormonalnej. 👨 𝙐 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣 nietrzymanie moczu wiąże się głównie z przerostem gruczołu krokowego. __ ⚠ 𝙉𝙞𝙚𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙪 𝙨𝙥𝙧𝙯𝙮𝙟𝙖𝙟𝙖̨: 🔸 otyłość, 🔸 przebyte zabiegi operacyjne układu moczowo-płciowego, 🔸 infekcje, 🔸 częste zaparcia, 🔸 choroby układu nerwowego. __ 👩‍⚕ W najbliższą 𝙎́𝙧𝙤𝙙𝙚̨ 𝙯 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖̨ nasz ekspert opowie: 👉 Jak możesz zapobiegać tej chorobie? 👉 Jakie odpowiednio wybrać ćwiczenia? 👉 Jak możesz wzmocnić mięśnie dna miednicy? 👉 Czy kulki Gejszy to dobry sposob na mięśnie dna miednicy? 👉 Fakty i mity o mikacji i defekacji. 🤗 Zapraszamy!

𝘗𝘳𝘻𝘦𝘣𝘺𝘤𝘪𝘦 𝘊𝘖𝘝𝘐𝘋-19 𝘸 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘴𝘻ł𝘰ś𝘤𝘪 𝘯𝘪𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘯𝘰𝘸𝘪 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘤𝘪𝘸𝘸𝘴𝘬𝘢𝘻𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘥𝘰 𝘴𝘻𝘤𝘻𝘦𝘱𝘪𝘦ń. Więcej informacji ⤵️⤵️⤵️

🚺 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨! 🚺 𝙋𝙞𝙚𝙧(𝕎)𝙨𝙞 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚! __ ♀ 𝙒𝙚𝙯́ 𝙪𝙙𝙯𝙞𝙖ł 𝙬 𝙖𝙠𝙘𝙟𝙞 Mamo! Mamo! Mammobus! 𝙞 𝙯𝙗𝙖𝙙𝙖𝙟 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpage’ach 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙬 𝙋𝙧𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙚 informacje o miejscach postojów mammobusów biorących udział w akcji. 📅 𝙃𝙖𝙧𝙢𝙤𝙣𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤𝙟𝙪 𝙢𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨𝙤́𝙬 ➡ https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ __ ♀ 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖: ✅ to badanie rentgenowskie, proste, krótkie i nieinwazyjne; ✅ umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; ✅ jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; ✅ wykonywana w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placówce stacjonarnej. __ ♀ 𝘿𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙜𝙤? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ ♀ 𝘾𝙤 𝙯𝙖𝙗𝙧𝙖𝙘́ 𝙯𝙚 𝙨𝙤𝙗𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚? 🔹 dokument tożsamości potrzebny przy rejestracji; 🔹 okulary będą potrzebne przy wypełnianiu ankiety (dotyczy osób z wadą wzroku); 🔹 zdjęcie i opis poprzedniego badania, jeżeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoże to lekarzowi zinterpretować wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknąć wykonywania dodatkowych badań. __ ♀ 𝙅𝙖𝙠 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙙𝙤 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖? ▪ Do mammografii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. ▪ Warto nie zakładać biżuterii na szyję oraz ubrać się wygodnie, ponieważ konieczne będzie rozebranie się do pasa. ▪ W dniu badania na umytą skórę nie należy stosować dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsię #ProfilaktykawPraktyce Ministerstwo Zdrowia

👧🧒 𝙅𝙖𝙠 𝙙𝙗𝙖𝙘́ 𝙤 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙮 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙤́𝙟 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙮 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 __ ℹ 𝙋𝙤𝙘𝙯𝙪𝙘𝙞𝙚 𝙬ł𝙖𝙨𝙣𝙚𝙟 𝙬𝙖𝙧𝙩𝙤𝙨́𝙘𝙞 to baza zdrowia psychicznego. Najintensywniej kształtuje się w wieku przedszkolnym i na początku nauki w szkole. Szczególnie w tym czasie: 🔹 buduj z dzieckiem więź i zaufanie do siebie, spędzając wspólnie czas, 🔹 doceniaj, gdy próbuje czegoś nowego i chwali się osiągnięciami. __ ℹ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙬 𝙖𝙧𝙩𝙮𝙠𝙪𝙡𝙚 ➡ https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/jak-dbac-o-zdrowy-rozwoj-psychiczny-dziecka

ZOBACZ KONIECZNIE Jakie przywileje mają dawcy krwi?