Akademia NFZ przygotowała najnowsze informacje dotyczące zdrowia 30.09.2021

"💪💗 𝘼𝙠𝙩𝙮𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙛𝙞𝙯𝙮𝙘𝙯𝙣𝙖 𝙙𝙡𝙖 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙨𝙚𝙧𝙘𝙖 💓 Serce jak każdy mięsień potrzebuje aktywności fizycznej, aby było sprawne. 👉 Choroby układu krążenia, otyłość czy przebyte operacje kardiochirurgiczne są często przyczyną rezygnacji z ćwiczeń. 👉 Problemy zdrowotne i słaba kondycja fizyczna nie powinny być przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej. Ważny jest właściwy dobór ćwiczeń – przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem i trenerem. 👉 Ruch ma korzystny wypływ na układ krwionośny człowieka. Stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia i profilaktyki chorób serca. ℹ Odpowiednie ćwiczenia, wykonywane prawidłowo pomagają: ✅ obniżyć ciśnienie krwi, ✅ zwiększyć elastyczność naczyń krwionośnych, ✅ poprawić wydolność organizmu, ✅ redukcji ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, ✅ sprzyjają utracie wagi. ⚠ Nie podejmuj aktywności fizycznej bez konsultacji z lekarzem jeżeli doświadczasz zapalenia osierdzia, zaburzeń pracy serca, niewyrównanej niewydolności krążenia lub znajdujesz się w niestabilnym okresie chorobowym. ❓ Czy wiesz, że: ▪ choroby układu krążenia przyczyniają się do 45% zgonów w naszym kraju, ▪ statystyczny Polak żyje aż 8 lat krócej niż Niemiec, Francuz lub Hiszpan, ▪ co trzeci mieszkaniec naszego kraju nigdy nie mierzył poziomu cholesterolu we krwi, ▪ aż 29% Polaków pali papierosy, ▪ po półgodzinnej jeździe na rowerze ciśnienie spada o ok. 10 mm słupka rtęci a efekt utrzymuje się przez 13 godz. 👉 Badania dowodzą, że u osób systematycznie trenujących, które w ciągu tygodnia przeznaczają na aktywność fizyczną 2 – 3 godz., ryzyko chorób serca maleje o 60 proc. 👉 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, żeby być aktywnym fizycznie co najmniej pięć razy w tygodniu przez co najmniej 30 min. Oznacza to, że na wysiłek fizyczny należy przeznaczyć tygodniowo przynajmniej 150 min. #DietyNFZ #8TygodniDoZdrowia. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku Akademii NFZ 30.09.2021.

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczą zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiały będą dla Ciebie przydatne.

Nowe wiadomości od Akademii NFZ

💪💗 𝘼𝙠𝙩𝙮𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙛𝙞𝙯𝙮𝙘𝙯𝙣𝙖 𝙙𝙡𝙖 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙨𝙚𝙧𝙘𝙖 💓 Serce jak każdy mięsień potrzebuje aktywności fizycznej, aby było sprawne. 👉 Choroby układu krążenia, otyłość czy przebyte operacje kardiochirurgiczne są często przyczyną rezygnacji z ćwiczeń. 👉 Problemy zdrowotne i słaba kondycja fizyczna nie powinny być przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej. Ważny jest właściwy dobór ćwiczeń – przed rozpoczęciem treningu skonsultuj się z lekarzem i trenerem. 👉 Ruch ma korzystny wypływ na układ krwionośny człowieka. Stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia i profilaktyki chorób serca. ℹ Odpowiednie ćwiczenia, wykonywane prawidłowo pomagają: ✅ obniżyć ciśnienie krwi, ✅ zwiększyć elastyczność naczyń krwionośnych, ✅ poprawić wydolność organizmu, ✅ redukcji ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, ✅ sprzyjają utracie wagi. ⚠ Nie podejmuj aktywności fizycznej bez konsultacji z lekarzem jeżeli doświadczasz zapalenia osierdzia, zaburzeń pracy serca, niewyrównanej niewydolności krążenia lub znajdujesz się w niestabilnym okresie chorobowym. ❓ Czy wiesz, że: ▪ choroby układu krążenia przyczyniają się do 45% zgonów w naszym kraju, ▪ statystyczny Polak żyje aż 8 lat krócej niż Niemiec, Francuz lub Hiszpan, ▪ co trzeci mieszkaniec naszego kraju nigdy nie mierzył poziomu cholesterolu we krwi, ▪ aż 29% Polaków pali papierosy, ▪ po półgodzinnej jeździe na rowerze ciśnienie spada o ok. 10 mm słupka rtęci a efekt utrzymuje się przez 13 godz. 👉 Badania dowodzą, że u osób systematycznie trenujących, które w ciągu tygodnia przeznaczają na aktywność fizyczną 2 – 3 godz., ryzyko chorób serca maleje o 60 proc. 👉 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, żeby być aktywnym fizycznie co najmniej pięć razy w tygodniu przez co najmniej 30 min. Oznacza to, że na wysiłek fizyczny należy przeznaczyć tygodniowo przynajmniej 150 min. #DietyNFZ #8TygodniDoZdrowia

💓💗 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤́𝙗 𝙨𝙚𝙧𝙘𝙖 ℹ O niewydolności serca kardiolodzy mówią w kategoriach nowej, niezakaźnej epidemii. Szacuje się, że dziś cierpi na nią ok. miliona Polaków, w ciągu dekady liczba chorych zwiększy się o połowę. ℹ Niektóre wzorce zachowań składające się na współczesny styl życia tj.: niewłaściwe odżywianie, siedzący tryb życia, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu, stres mają wpływ na rozwój chorób układu krążenia. 👩‍⚕ Na pytania: 👉 Jaki styl życia rekomenduje nasz ekspert, by cieszyć się zdrowiem? 👉 Jakie zasady wdrożyć w trosce o serce? 👉 Jaka dieta jest rekomendowana? odpowiada dr Małgorzata Obara-Gołębiowska psycholog, specjalista ds. dietetyki i poradnictwa żywieniowego. ❓ Wiesz, że…? ⚠ Według Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego wdychanie dymu tytoniowego przyczynia się rocznie do około 34 tysięcy przedwczesnych zgonów z powodu chorób serca. Unikaj palenia (również biernego). ⚠ Długie siedzenie, zwiększa ryzyko zakrzepicy żył głębokich. Sprzyja również występowaniu nadwagi i otyłości, dlatego ruszaj się przez cały dzień. Parkuj dalej od biura, spaceruj kilka razy w czasie pracy. Zadbaj o aktywność fizyczną. ⚠ Zaburzenie flory bakteryjnej jamy ustnej determinuje 3-krotnie zwiększony wzrost zachorowań na choroby sercowo-naczyniowe m.in. zawał mięśnia serca, udar mózgu, przewlekła niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca. ✅ Dbaj o higienę jamy ustnej. ✅ Badaj się profilaktycznie. 📑 Ważne informacje znajdziesz ulotce https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 #ŚrodazProfilaktyką #DietyNFZ #8TygodniDoZdrowia #Profilaktyka40Plus

💊 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙥𝙧𝙖𝙜𝙢𝙖𝙯𝙟𝙖 – 𝙨𝙥𝙧𝙖𝙬𝙙𝙯́, 𝙘𝙯𝙮 𝙙𝙤𝙩𝙮𝙘𝙯𝙮 𝘾𝙞𝙚𝙗𝙞𝙚 𝙡𝙪𝙗 𝙏𝙬𝙤𝙞𝙘𝙝 𝙗𝙡𝙞𝙨𝙠𝙞𝙘𝙝. ❓ Masz wątpliwości – zapytaj lekarza lub farmaceutę! 💊 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙥𝙧𝙖𝙜𝙢𝙖𝙯𝙟𝙖 – 𝙘𝙯𝙮𝙡𝙞 𝙬𝙞𝙚𝙡𝙤𝙡𝙚𝙠𝙤𝙬𝙤𝙨́𝙘́, to przyjmowanie co najmniej 5⃣ leków jednocześnie. ℹ Z raportu NFZ dotyczącego polipragmazji wynika, że: ➡ 1/3 Polaków po 65 roku życia przyjmuje co najmniej 5 leków dziennie. ➡ Ponad 2 mln Polaków wykupiło w ciągu miesiąca więcej niż 5 substancji czynnych. ➡ W pierwszym półroczu 2019 roku blisko 8,4 mln osób wykupiło leki na receptę (również nierefundowane przez NFZ) zawierające co najmniej 5 substancji czynnych, z czego 4,3 mln osób, tj. 51,8%, to osoby w wieku 65 lat lub więcej. ⚠ 𝙄𝙢 𝙬𝙞𝙚̨𝙠𝙨𝙯𝙖 𝙡𝙞𝙘𝙯𝙗𝙖 𝙨𝙪𝙗𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙟𝙞 𝙬𝙮𝙠𝙪𝙥𝙞𝙤𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙬 𝙠𝙧𝙤́𝙩𝙠𝙞𝙢 𝙘𝙯𝙖𝙨𝙞𝙚, 𝙩𝙮𝙢 𝙬𝙮𝙯̇𝙨𝙯𝙚 𝙧𝙮𝙯𝙮𝙠𝙤 𝙞𝙨𝙩𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙣𝙞𝙚𝙥𝙧𝙖𝙬𝙞𝙙ł𝙤𝙬𝙚𝙟 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙥𝙧𝙖𝙜𝙢𝙖𝙯𝙟𝙞. 𝙎́𝙬𝙞𝙖𝙙𝙤𝙢𝙮 𝙥𝙖𝙘𝙟𝙚𝙣𝙩 – 𝙨𝙠𝙪𝙩𝙚𝙘𝙯𝙣𝙖 𝙩𝙚𝙧𝙖𝙥𝙞𝙖 👉 Jak zmniejszyć ryzyko niepożądanych skutków przyjmowania wielu leków 5⃣ 𝙕𝘼𝙎𝘼𝘿 👇 👩‍⚕ 𝙐 𝙡𝙚𝙠𝙖𝙧𝙯𝙖: 1⃣ Zawsze miej przy sobie aktualny spis leków wraz z dawkami. Uwzględnij w nim suplementy diety i leki kupowane bez przepisu lekarza. 2⃣ Na wizycie u lekarza (każdego) pokaż aktualny spis swoich leków. 3⃣ Każdorazowo informuj głównego lekarza prowadzącego o innych wizytach i o wynikających z nich zaleceniach. 4⃣ Informuj lekarzy wszystkich specjalności o tym, że leczysz się przewlekle. 5⃣ Nie zażywaj leków polecanych przez sąsiada czy rodzinę bez konsultacji z lekarzem. To, co im pomogło Ci może zaszkodzić. 👩‍🔬 𝙒 𝙖𝙥𝙩𝙚𝙘𝙚 – skonsultuj z farmaceutą zasadność przyjmowania leków i suplementów szczególnie tych kupowanych bez konsultacji z lekarzem. Farmaceuta: 1⃣ udzieli Ci jasnej, zrozumiałej porady, 2⃣ oceni zasadność przyjmowania przez Ciebie produktów leczniczych bez recepty i suplementów, 3⃣ zaproponuje rozwiązanie dotyczące ich zażywania najlepiej dostosowane do Twoich potrzeb zdrowotnych, 4⃣ przypomni o zaleceniach lekarskich, 5⃣ doradzi jak przechowywać leki oraz jak prawidłowo transportować je z apteki do domu i w podróży. ❗ Pamiętaj! 👉 Spisz wszystkie leki i suplementy uwzględniając zażywane dawki w notesie (również te kupowane bez konsultacji z lekarzem) lub pobierz „𝘽𝙡𝙤𝙘𝙯𝙚𝙠 𝙙𝙡𝙖 𝙥𝙖𝙘𝙟𝙚𝙣𝙩𝙖” ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/wp-content/uploads/2020/10/RECEPTA_POLIPRAGMAZJA_AKADEMIA-NFZ.pdf. 👉 Wykaz przyjmowanych preparatów pokaż lekarzowi podczas wizyty lub farmaceucie. 👉 Zaufaj wiedzy lekarza i farmaceuty. Wszystko po to, aby poprawić skuteczność leczenia oraz ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. 👉 Zrób przegląd domowej apteczki, skonsultuj skład preparatów. 👉 Uzyskane porady z pewnością przyczynią się do wzrostu bezpieczeństwa, skuteczności Twojej terapii oraz wyeliminują ryzyko potencjalnie niekorzystnych interakcji lekowych. ℹ Więcej informacji znajdziesz na stronie Akademia NFZ - https://akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/ #polipragmazja #wielolekowość

Dbaj o serce, by długo służyło 💝 💓 Ponad 40% zgonów kardiologicznych u mężczyzn spowodowanych jest chorobą wieńcową, w przypadku kobiet jest to 30%. 💓 Na zawał serca umiera rocznie około 15 tys. Polaków. 👉 Już w najbliższą środę podpowiemy, co kocha twoje serce i jak możesz o nie zadbać. 👉Przygotujemy wywiad z ekspertem, który przedstawi zasady żywienia kluczowe dla twego serca. 📌 Przypominamy, że możesz skorzystać z programu profilaktycznego ChUK: Skierowany jest do osób, które: ✅ w danym roku kalendarzowym mają 35, 40, 45, 50, 55 lat; ✅ obciążone są czynnikami ryzyka tj.: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze krwi, zaburzenia gospodarki lipidowej, niska aktywność ruchowa, nadwaga i otyłość, upośledzona tolerancja glukozy, nadmierny stres, nieracjonalne odżywianie się; ✅ nie mają rozpoznanej choroby układu krążenia; ✅ w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu. Szczegółowe informacje o programie znajdziesz na stronach: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne Lista placówek biorących udział w programie: https://gsl.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne Zapraszamy na #ŚrodazProfilaktyką

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 𝙈𝙖𝙨𝙯 𝟰𝟬 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟? 👉 Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

🩺 Profilaktyka 40 PLUS Masz 4️⃣0️⃣ lat lub więcej? Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

#𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta ✅

🥦🍎🥝🍓🥑 𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚𝙟 𝙘𝙝𝙮𝙗𝙖 𝙟𝙚𝙨́𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙖! 𝘐𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘤𝘫𝘦 𝘪 𝘨𝘰𝘵𝘰𝘸𝘦 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘱𝘪𝘴𝘺 𝘯𝘢 𝘻𝘥𝘳𝘰𝘸𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘻𝘯𝘢𝘫𝘥𝘻𝘪𝘦𝘴𝘻 𝘯𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭𝘶 𝘋𝘪𝘦𝘵𝘺 𝘕𝘍𝘡. 👉 Do wyboru masz plany żywieniowe: ✅ Classic ✅ Wege ✅ Hashimoto ✅ Depresja ✅ Senior ✅ Cukrzyca ✅ Nadwaga i Otyłość ✅ Nadciśnienie ✅ Zaparcia ✅ RODZINNY - przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat Co je wyróżnia❓ 👉 Różnorodność składników. 👉 Podstawą są warzywa i owoce. 👉 Przygotowane są w oparciu o najnowsze trendy. 👉 Nie zawierają dodatku cukru. 👉 Przygotowane zostały w oparciu o dietę DASH polecaną przez polskie i światowe towarzystwa kardiologiczne i diabetologiczne. 👉 Są bezpłatne. Co zyskujesz❓ ✅ Przede wszystkim zdrowe posiłki dla domowników i gości . ✅ Gotowy jadłospis na 28 dni. ✅ Możliwość wymiany potraw na te, które lubisz. ✅ Gotową listę zakupów. ✅ Poznasz nowe smaki i odkryjesz nowe wersje klasycznych potraw. ✅ Dania te polubią nawet najmłodsi milusińscy. ✅ Pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Zapraszamy na nasz portal ➡️ https://diety.nfz.gov.pl. 𝙕𝙚𝙨𝙥𝙤́ł 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 #paniprofilaktyka #dietadash #dash #programzywieniowy #zbilansowanadieta #aktywnoscfizyczna #profilaktyka #nfz #sporttozdrowie #akademianfz #woda #pijwode #nawadnianie #warzywa #owoce #wege #rodzina

🤸‍♀🧠 𝘾́𝙬𝙞𝙘𝙯 𝙯 𝙜ł𝙤𝙬𝙖̨! 👉 Mózg potrzebuje nieustannej stymulacji, by osiągnąć pełnię swoich możliwości. 👉 Wymaga nie tylko treningu umysłowego, ale też fizycznego niezależnie od wieku. 🧘‍♀ 𝘼𝙠𝙩𝙮𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙛𝙞𝙯𝙮𝙘𝙯𝙣𝙖: ✅ reguluje nastrój, ✅ polepsza szybkość reakcji, ✅ ma wpływ na dobre samopoczucie i witalność, ✅ zwiększa przepływ krwi w organizmie, ✅ stymuluje mózg do większej aktywności, wydzielania hormonów oraz wytwarzania nowych komórek nerwowych, ✅ pobudza aktywność mózgu, ✅ ma wpływ na koncentrację i kreatywność. ℹ 𝘼𝙠𝙩𝙮𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙛𝙞𝙯𝙮𝙘𝙯𝙣𝙖: 🔹 wyzwala produkcję dopaminy, czyli hormonu motywacji oraz serotoniny, która poprawia humor i dodaje energii. Za redukcję stresu i poprawę nastroju odpowiadają endorfiny, zwane też hormonami szczęścia, które uwalniają się po skończonym wysiłku; 🔹 pomaga również obniżyć poziom kortyzolu i adrenaliny produkowanych w sytuacjach stresowych. Systematyczne treningi wspierają utrzymanie tych substancji na korzystnym dla zdrowia poziomie. Ich podwyższone wartości obserwuje się np. w stanach depresji. ℹ 𝙐𝙢𝙞𝙖𝙧𝙠𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙬𝙮𝙨𝙞ł𝙚𝙠! 🔹 Najlepsze efekty przynosi aerobowy wysiłek fizyczny trwający około 30-45 minut, podejmowany codziennie albo co drugi dzień. Mogą to być spacery lub nordic walking. Dobrą alternatywą w chłodniejsze dni będą bieżnie lub rowery stacjonarne. Niemniej każdy rodzaj ruchu jest bodźcem dla organizmu. 🔹 Niski poziom aktywności fizycznej lub bezruch związany jest z wyższym ryzykiem wystąpienia i trudniejszym przebiegiem chorób neurologicznych typowych dla wieku starszego, takich jak demencja czy alzheimer. ℹ 𝙎́𝙬𝙞𝙖𝙩𝙤𝙬𝙖 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙘𝙟𝙖 𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙖 𝙯𝙖𝙡𝙚𝙘𝙖: 👧🧒 młodzież do 17. roku życia - codziennie co najmniej 60 minut umiarkowanych lub intensywnych ćwiczeń; 👱‍♀️🧑‍🦰 dorośli (18-64 lata) co najmniej 150-300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej lub 75 do 100 minut intensywnych ćwiczeń tygodniowo, a ćwiczenia wzmacniające wszystkie mięśnie wykonuj co najmniej dwa razy w tygodniu. 👵👴 Te same wskazówki dotyczą osób starszych, o ile pozwala im na to stan zdrowia. 🧠 𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟 𝙤 𝙠𝙤𝙣𝙙𝙮𝙘𝙟𝙚̨ 𝙨𝙬𝙤𝙟𝙚𝙜𝙤 𝙢𝙤́𝙯𝙜𝙪! 👉 Według badań European Brain Council co trzeci Europejczyk jest lub będzie dotknięty chorobą mózgu. 👉 Natomiast według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku choroby mózgu staną się największym zagrożeniem zdrowotnym prowadzącym do niepełnosprawności lub śmierci. 🥑 Sięgajcie po zdrowe przepisy na portalu 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 ➡ https://diety.nfz.gov.pl

🧠 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗸𝗮 𝗰𝗵𝗼𝗿𝗼𝗯𝘆 𝗔𝗹𝘇𝗵𝗲𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 👉 𝗔𝗹𝘇𝗵𝗲𝗶𝗺𝗲𝗿 ▪ to zwyrodnieniowa choroba mózgu, która nieodwracalnie niszczy jego komórki nerwowe; ▪ stanowi najczęstszą przyczynę otępienia u osób powyżej 65 roku życia; ▪ co 3 sekundy diagnozowany jest nowy przypadek tej choroby na świecie; ▪ ta choroba odbiera ludziom to, co mają najcenniejsze – wspomnienia. 👉 𝗥𝘆𝘇𝘆𝗸𝗼 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮̨𝗽𝗶𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗰𝗵𝗼𝗿𝗼𝗯𝘆 𝗔𝗹𝘇𝗵𝗲𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘇𝘄𝗶𝗲̨𝗸𝘀𝘇𝗮𝗷𝗮̨: ▪ cukrzyca, ▪ niewłaściwy wskaźnik masy ciała - BMI, ▪ niski poziom wykształcenia, ▪ wysokie ciśnienie krwi w średnim wieku, ▪ niskie ciśnienie krwi, ▪ urazy głowy, ▪ wysoki poziom homocysteiny (jeden z aminokwasów), ▪ niska aktywność umysłowa, ▪ stres, ▪ depresja. 🎥 Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym, w którym dr n. med. Elżbieta Jasińska, specjalista neurolog wyjaśni, jakie są etapy choroby, objawy i zalecenia profilaktyczne. 📑 Ważne informacje znajdziesz ulotce ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 📒 Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem ➡ 𝗢𝗽𝗶𝗲𝗸𝗮 𝗻𝗮𝗱 𝗰𝗵𝗼𝗿𝘆𝗺 𝗻𝗮 𝗔𝗹𝘇𝗵𝗲𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 – 𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝗻𝗶𝗸 𝗱𝗹𝗮 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝘂𝗻𝗮 ➡ https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/fop/opieka_nad_chorym_na_alzheimera.pdf #𝗦́𝗿𝗼𝗱𝗮𝘇𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗸𝗮̨

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata