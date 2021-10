Akademia NFZ przygotowała najnowsze informacje dotyczące zdrowia 27.10.2021

Śledzimy facebookowy profil Akademii NFZ. Jakie pojawiły się informacje o zdrowiu? Oto najnowszy wpis z 27.10.2021: "🧠 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗜𝗟𝗔𝗞𝗧𝗬𝗞𝗔 𝗖𝗛𝗢𝗥𝗢́𝗕. 𝗨𝗗𝗔𝗥 ________________________________________ 🔸 𝗨𝗱𝗮𝗿 𝗺𝗼́𝘇𝗴𝘂, to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci i najczęstsza przyczyna niesprawności w Polsce wśród osób po 40 r.ż.. 🔸 Udar niedokrwienny dotyka rocznie ponad 70 tys. Polaków. 🔸 W ciągu życia udaru dozna 1 na 6 osób. ________________________________________ ℹ Jeżeli zauważysz którykolwiek z powyższych objawów bezzwłocznie dzwoń na pogotowie ☎ ➡ 1⃣1⃣2⃣ 🚑. Liczy się każda minuta! ⏱ 𝗖𝘇𝗮𝘀 𝗺𝗮 𝗸𝗹𝘂𝗰𝘇𝗼𝘄𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲: ▪ 𝘾 - cięższa noga lub ręka, ▪ 𝙕 - zaburzenia widzenia, ▪ 𝘼 - asymetria twarzy, ▪ 𝙎 - spowolniona mowa. ________________________________________ ▪️ Czym jest udar? ▪️ Jakie są czynniki zwiększające ryzyko udaru? ▪️ Czym jest test FAST? ▪️ Co zrobić aby zmniejszyć ryzyko udaru? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w ulotce ➡️ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 ________________________________________ 𝗔𝘇̇ 𝘄 9⃣0⃣ 𝗽𝗿𝗼𝗰. 𝘇𝗮 𝗿𝘆𝘇𝘆𝗸𝗼 𝘂𝗱𝗮𝗿𝘂 𝗺𝗼́𝘇𝗴𝘂 𝗼𝗱𝗽𝗼𝘄𝗶𝗮𝗱𝗮 𝘁𝘆𝗹𝗸𝗼 1⃣0⃣ 𝗰𝘇𝘆𝗻𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄, 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝗲 𝗺𝗼𝘇̇𝗲𝗺𝘆 𝗺𝗼𝗱𝘆𝗳𝗶𝗸𝗼𝘄𝗮𝗰́. ▪ Jakie czynniki predysponują do wystąpienia udaru? ▪ Jakie rodzaje udarów można wyróżnić? ▪ Które z nich są częstsze i groźniejsze dla organizmu? ▪ Jaki styl życia rekomenduje nasz ekspert, by cieszyć się zdrowiem? ▪ Które z chorób współistniejących mają największy wpływ na wystąpienie udaru? 👨‍⚕ Na te i inne pytania odpowiada dr n. med. Jarosław Pniewski, Kierownik Oddziału Neurologicznego Szpitala Czerniakowskiego w Warszawie, w przygotowanym materiale filmowym. ________________________________________ 👉 𝗦𝗸𝗼𝗿𝘇𝘆𝘀𝘁𝗮𝗷 𝘇 𝗯𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝗲𝗴𝗼: 🔹 portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡️ https://diety.nfz.gov.pl 🔹 programu treningowego „𝟴 𝘁𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮” ➡️ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH #ŚrodazProfilaktyką Ministerstwo Zdrowia. ".

Nowe informacje o zdrowym stylu życia, ćwiczeniach, dietach, szkoleniach tematycznych, publikacjach czy aplikacjach mobilnych. Te wszystkie materiały można znaleźć w postach od Akademii NFZ. Sprawdź, które zagadnienia będą dla Ciebie przydatne.

Nowe informacje od Akademii NFZ

👍 3⃣ ✖ "𝗢" 👉 𝗢𝘁𝘆ł𝗼𝘀́𝗰́! 𝗢𝗱𝗽𝗼𝗿𝗻𝗼𝘀́𝗰́! 𝗢𝗱𝗽𝗼𝘄𝗶𝗲𝗱𝘇𝗶𝗮𝗹𝗻𝗼𝘀́𝗰́! __ 👉 𝗢𝘁𝘆ł𝗼𝘀́𝗰́ 𝗿𝗼𝘇𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝘄𝗮𝗻𝗮 𝗷𝗲𝘀𝘁: ▪ przy BMI ≥30. ▪ u kobiet przy obwodzie talii > 88 cm, u mężczyzn > 94 cm. ⚖📏 𝗠𝗶𝗲𝗿𝘇 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗶 𝘄𝗮𝘇̇! Sprawdź swoje BMI - (masa ciała (kg)/wzrost (m)^2). ✅ Prawidłowa masa ciała 18,5 - 24,9 🆘 Nadwaga 25,0 - 29,9 ❎ Otyłość ≥ 30,0 __ ℹ 𝗢𝘁𝘆ł𝗼𝘀́𝗰́ 𝘁𝗼 𝗽𝗿𝘇𝗲𝘄𝗹𝗲𝗸ł𝗮 𝗰𝗵𝗼𝗿𝗼𝗯𝗮 𝗰𝗵𝗮𝗿𝗮𝗸𝘁𝗲𝗿𝘆𝘇𝘂𝗷𝗮̨𝗰𝗮 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇𝘄𝗶𝗲̨𝗸𝘀𝘇𝗲𝗻𝗶𝗲𝗺 𝗶𝗹𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝘁𝗸𝗮𝗻𝗸𝗶 𝘁ł𝘂𝘀𝘇𝗰𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 𝘄 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝗺𝗶𝗲. 🔸 W przypadku otyłości brzusznej tłuszcz gromadzi się nie tylko pod skórą, ale także obrasta narządy takie jak serce, wątroba i trzustka oraz mięśnie szkieletowe. 🔸 Otyłość to drugi najpoważniejszy - zaraz po wieku - czynnik powodującym ciężki przebieg choroby Covid-19. 🔸 Zbyt duża masa ciała często powoduje szereg innych chorób (np. problemy z sercem, cukrzyca) i przez to zwiększa ryzyko hospitalizacji i zgonu. 🔸 Ponad 75% osób hospitalizowanych z powodu Covid-19 ma nadwagę lub jest otyła. __ ❗ 𝗡𝗶𝗲 𝗺𝘆𝗹 𝗮𝗸𝘁𝘆𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 𝗳𝗶𝘇𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗷 𝘇 𝗰́𝘄𝗶𝗰𝘇𝗲𝗻𝗶𝗮𝗺𝗶 𝗹𝘂𝗯 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗶𝗲𝗺. ℹ 𝗔𝗸𝘁𝘆𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰́ 𝗳𝗶𝘇𝘆𝗰𝘇𝗻𝗮̨ według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) definiujemy jako ruch ciała wywołany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga energii. ▪ Dlatego do aktywności fizycznej zaliczyć należy nie tylko zorganizowane zajęcia sportowe, ale również typową codzienną aktywność zawodową czy prace domowe. ℹ 𝗔𝗸𝘁𝘆𝘄𝗻𝗼𝘀́𝗰́ 𝗳𝗶𝘇𝘆𝗰𝘇𝗻𝗮 to skuteczny środek w profilaktyce nadwagi i otyłości. ▪ Nie ulega wątpliwości - decydujące znaczenie ma bilans między wartością energetyczną spożywanych pokarmów a wielkością wydatkowanej energii. __ ❗ Na 𝗽𝗼𝗱𝗻𝗶𝗲𝘀𝗶𝗲𝗻𝗶𝗲 𝗶 𝘂𝘁𝗿𝘇𝘆𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲 𝗼𝗱𝗽𝗼𝗿𝗻𝗼𝘀́𝗰𝗶 na dobrym poziomie ma wpływ: 🔹 prawidłowy sposób żywienia, 🔹 regularna aktywność fizyczna, 🔹 właściwe nawadnianie organizmu, 🔹 odpowiednia ilości snu, 🔹 ograniczenie narażenia na stres, 🔹 higiena osobista. __ 🤝 𝗣𝗼𝗱𝗮𝗷𝗲𝗺𝘆 𝗖𝗶 𝗽𝗼𝗺𝗼𝗰𝗻𝗮̨ 𝗱ł𝗼𝗻́. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego: 💚 portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 https://diety.nfz.gov.pl 💙 programu treningowego „𝟴 𝘁𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮” https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH #SzczepimySię

🧠 𝗭𝗻𝗮𝗷𝗼𝗺𝗼𝘀́𝗰́ 𝗙𝗔𝗦𝗧 𝗿𝗮𝘁𝘂𝗷𝗲 𝘇̇𝘆𝗰𝗶𝗲. ❗ 𝗭𝗮𝘂𝘄𝗮𝘇̇𝘆ł𝗲𝘀́ 𝗙𝗔𝗦𝗧? 𝗥𝗲𝗮𝗴𝘂𝗷! __ ℹ 𝗖𝘇𝘆 𝘄𝗶𝗲𝘀𝘇, 𝘇̇𝗲: 👉 Udar mózgu to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci i najczęstsza przyczyna niesprawności w Polsce wśród osób po 40 r.ż.. 👉 Udar mózgu to schorzenie dotykające każdego roku 70 000 Polaków. 👉 W ciągu życia udaru dozna 1 na 6 osób. 👉 Udaru mózgu u większości osób nie poprzedza żaden sygnał ostrzegawczy. Objawy można pomylić z hipoglikemią (niski poziom glikemii glukozy we krwi) czy upojeniem alkoholowym. 💗 Warto być czujnym. __ ⏱ 𝗪 𝗽𝗿𝘇𝘆𝗽𝗮𝗱𝗸𝘂 𝘂𝗱𝗮𝗿𝘂 𝗹𝗶𝗰𝘇𝘆 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗰𝘇𝗮𝘀! ❗ Każdy zyskany 𝗸𝘄𝗮𝗱𝗿𝗮𝗻𝘀 to: 👉 dodatkowy 𝗺𝗶𝗲𝘀𝗶𝗮̨𝗰 samodzielnego życia pacjenta, 👉 niższe o 𝟱% ryzyko zgonu 👉 większe o 𝟰% szanse na samodzielne poruszanie się. __ ℹ 𝗙𝗔𝗦𝗧 - 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘁𝘆 𝘁𝗲𝘀𝘁, 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝘆 𝗽𝗼𝗺𝗼𝘇̇𝗲 𝗿𝗼𝘇𝗽𝗼𝘇𝗻𝗮𝗰́ 𝘂𝗱𝗮𝗿. ▪ 𝗙 (𝗮𝗻𝗴. 𝗳𝗮𝗰𝗲) – asymetria twarzy, niedowład lub porażenie mięśni po jednej stronie twarzy; ▪ 𝗔 (𝗮𝗻𝗴. 𝗮𝗿𝗺𝘀) – niedowład lub porażenie połowicze kończyn górnych, lub dolnych; ▪ 𝗦 (𝗮𝗻𝗴. 𝘀𝗽𝗲𝗲𝗰𝗵) – zaburzenia mowy – mowa bełkotliwa, niezrozumiała, afazja; ▪ 𝗧 (𝗮𝗻𝗴. 𝘁𝗶𝗺𝗲) – czas od wystąpienia objawów. 🚑 Jeżeli zauważysz którykolwiek z powyższych objawów bezzwłocznie dzwoń na pogotowie ☎ ➡ 1⃣1⃣2⃣. __ ℹ 𝗦𝗸𝗼𝗿𝘇𝘆𝘀𝘁𝗮𝗷 𝘇 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗸𝗶 𝘂𝗱𝗮𝗿𝗼́𝘄. 👉 Skierowany jest do osób, które: ▪ mają 40-65 lat, oraz palą papierosy, nadużywają alkoholu, mają otyłość brzuszną oraz stwierdzono u nich: ▪ nadciśnienie tętnicze; ▪ cukrzycę; ▪ migotanie przedsionków; ▪ bezobjawowe zwężenie tętnic szyjnych; ▪ zaburzenia gospodarki lipidowej. 𝗞𝘁𝗼 𝗶 𝗴𝗱𝘇𝗶𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘂𝗷𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺? Szczegółowe informacje o programie znajdziesz na stronie ➡ https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-udarow __ ℹ 𝗝𝘂𝘇̇ 𝘄 #𝗦́𝗿𝗼𝗱𝗮𝘇𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗸𝗮̨ - 𝗨𝗱𝗮𝗿𝘆 #DietyNFZ #DietaDASH #8TygodniDoZdrowia #udar #profilaktyka Ministerstwo Zdrowia

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia. ℹ 𝙈𝙖𝙨𝙯 4️⃣0️⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟? Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych wykonywanych w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. ℹ 𝙕 𝙟𝙖𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙢𝙤𝙯̇𝙚𝙨𝙯 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́? 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 to badania diagnostyczne w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 👱‍♀️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♂️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ PSA (badanie w kierunku raka prostaty), ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♀️👱‍♂️ 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬𝙨𝙥𝙤́𝙡𝙣𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ pomiar ciśnienia tętniczego, ▪ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ▪ ocena miarowości rytmu serca. 🩺 𝙅𝙖𝙠 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́ 𝙯 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

#𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ 💉 Szczepionka to najskuteczniejszy sposób walki z pandemią! ℹ️ 9 na 10 osób, które trafiają do szpitala z powodu COVID to osoby niezaszczepione! ℹ️ Według szacunków PHE powszechne szczepienia w UK uchroniły przed zakażeniem ~24 miliony osób, a prawie 100 000 osób uratowały przed zgonem. 🛡️ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta

👍 𝗕𝗮̨𝗱𝘇́ 𝘁𝗿𝗲𝗻𝗱𝘆 - 𝗯𝗮̨𝗱𝘇́ 𝗺𝗮̨𝗱𝗿𝘆! __ ⤵ Zmęczenie, pustka w głowie, senność – znajome objawy. ⤵ Wytężona praca umysłowa „wyciska wszystkie soki”. ⤵ Chcesz się wspomóc? Sięgasz po energetyk? ❓ Czy to dobry wybór dla zdrowia? __ ⚠ Uwaga❗ 𝗪 𝘀𝘇𝗸𝗹𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗻𝗮𝗽𝗼𝗷𝘂 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲𝗴𝗼 (𝟮𝟱𝟬 𝗺𝗹) 𝗷𝗲𝘀𝘁 𝟱,𝟱 ł𝘆𝘇̇𝗲𝗰𝘇𝗸𝗶 𝗰𝘂𝗸𝗿𝘂. 👉 Po napoje energetyczne często promowane przez ich idoli sięga również młodzież. 👉 Niemal 45% nastolatków w Polsce pije napoje dosładzane. 👉 67% nastolatków wybiera napoje energetyczne! 👉 Badania pokazują, że regularne picie napojów słodzonych (1–2 porcje dziennie) to wzrost zachorowania na cukrzyce typu 2 aż o 26%. 👉 Przewiduje się, że do 2030 roku ponad 10% populacji w Polsce będzie chorowało na cukrzycę. __ ⏰ 𝗡𝗶𝗲 𝗱𝗮𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ 𝘇𝗮𝘀𝗸𝗼𝗰𝘇𝘆𝗰́! Godziny spędzone w szkole lub na uczelni to ciężka praca umysłowa. ✅ Uwzględnij to harmonogramie dnia swoim i dzieci - planuj posiłki i przekąski. ✅ Bądź przygotowany i nie dopuszczaj do uczucia silnego głodu! ✅ Głód zmusza do niekontrolowanego podjadania i sięgania po źródło najszybszej energii, tj.: słodycze, słodkie napoje, kaloryczne przekąski. __ 🍎🥕 𝗣𝗿𝘇𝗲𝗽𝗶𝘀𝘆 na warzywne pasty do kanapek czy grzanek, owocowo-warzywne smoothie, pożywne koktajle, desery 𝗯𝗲𝘇 dodatku 𝗰𝘂𝗸𝗿𝘂 𝗶 𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝘆 𝘇̇𝘆𝘄𝗶𝗲𝗻𝗶𝗼𝘄𝗲 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗻𝗮 bezpłatnym 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗹𝘂 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 w planie żywieniowym 𝗗𝗔𝗦𝗛 𝗥𝗢𝗗𝗭𝗜𝗡𝗔 ➡ https://diety.nfz.gov.pl #DietyNFZ #NieCukrz #nieprzesadzajnieprzesładzaj #dziękujęniesłodzę #paniprofilaktyka #dietadash #dash #programzywieniowy #zbilansowanadieta #aktywnoscfizyczna #profilaktyka #nfz #sporttozdrowie #akademia #woda #pijwode #nawadnianie #akademianfz #czytajetykiety

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 __ 1️⃣ 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚 ➡ 𝗔𝗱𝗮𝗽𝘁𝗮𝗰𝗷𝗮 – 𝗰𝘇𝘆𝗹𝗶 𝘇𝗮𝗰𝘇𝘆𝗻𝗮𝗺𝘆! 🚶‍♀️ Rozgrzewka – 5 min 🤸‍♂️ Część aerobowa – 15 min 🏋️ Część wzmacniająca – 5 min 🧘‍♀️ Rozciąganie – 5 min __ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 1️⃣ 💪 2 x „Adaptacja – czyli zaczynamy” – 2 x 35 min 🚶‍♀️ 30 min marszu w tempie do 4 km/h __ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 – 𝗨𝗠𝗜𝗔𝗥𝗞𝗢𝗪𝗔𝗡𝗘 ❗ Jeżeli możesz mówić, ale nie możesz śpiewać – Twoje tempo treningowe jest prawidłowe. ⏱ Razem 100 minut aktywności fizycznej. __ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✅ Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✅ Sprawdź sprawdzisz swoją obecną kondycję fizyczną korzystając z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✅ Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl __ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczając na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀

⚠ 𝗘𝗽𝗶𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗼𝘁𝘆ł𝗼𝘀́𝗰𝗶❗ __ 📈 𝗦𝘁𝗮𝘁𝘆𝘀𝘁𝘆𝗸𝗶 𝘀𝗮̨ 𝘇𝗮𝘁𝗿𝘄𝗮𝘇̇𝗮𝗷𝗮̨𝗰𝗲❗ 🔸 otyły jest już co czwarty Polak, 🔸 nadwagę ma trzech na pięciu dorosłych Polaków, 🔸 co trzeci ośmiolatek ma nadwagę lub otyłość. __ ▪ Mechanizmy prowadzące do otyłości są złożone i wielokierunkowe. ▪ Kluczowym jest długotrwałe zaburzenie bilansu energetycznego. ▪ Nadmierne spożycie kalorii czasami determinują stres i emocje. Odpowiedzi na pytania: ✔ Jak wyjść ze złego modelu codziennego życia? ✔ Czym jest otyłość i jak jej zapobiegać? ✔ Jakie czynniki zwiększają ryzyko rozwoju otyłości? ✔ Jakie są zagrożenia i konsekwencje nadmiernych kilogramów? ✔ Jakie są zasady diety DASH i dlaczego rekomendujemy je na portalu Diety NFZ? ✔ Czym jest wskaźnik BMI i jak go obliczyć? znajdziesz w materiale filmowym z dietetykiem Sylwią Gugała-Mirosz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego oraz ulotce 𝗦́𝗿𝗼𝗱𝗮 𝘇 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗸𝗮̨ ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka Nadwaga to czerwona lampka! 🔴 To krok do otyłości. __ 📈📉 𝗭𝗺𝗶𝗲𝗿𝘇 𝘀𝗶𝗲̨ 𝗶 𝘇𝘄𝗮𝘇̇! ⚖ 𝗦𝗽𝗿𝗮𝘄𝗱𝘇́ 𝘀𝘄𝗼𝗷𝗲 𝗕𝗠𝗜 - (masa ciała (kg)/wzrost (m)²). ✔ Prawidłowa masa ciała 18,5 - 24,9 ➖ Nadwaga 25,0 - 29,9 ✖ Otyłość ≥ 30,0 📏 𝗭𝗺𝗶𝗲𝗿𝘇 𝗼𝗯𝘄𝗼́𝗱 𝘁𝗮𝗹𝗶𝗶 𝗶 𝗯𝗶𝗼𝗱𝗲𝗿. Obwód talii w populacji europejskiej powinien wynosić u: 👱‍♀️ 𝗸𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁 poniżej 80 cm, 👱‍♂️ 𝗺𝗲̨𝘇̇𝗰𝘇𝘆𝘇𝗻 poniżej 94 cm. 📏 𝗢𝗯𝗹𝗶𝗰𝘇 𝗪𝗛𝗥 (Waist to Hip Ratio) – 𝘄𝘀𝗸𝗮𝘇́𝗻𝗶𝗸 𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮/𝗯𝗶𝗼𝗱𝗿𝗮. Stosowany jest u osób z nadwagą, by określić rozmieszczenie tkanki tłuszczowej oraz typ otyłości. 👱‍♀️ 𝗗𝗹𝗮 𝗸𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁:: WHR > 0,8 – otyłość typu 🍎 WHR < 0,8 – otyłość typu 🍐 👱‍♂️ 𝗗𝗹𝗮 𝗺𝗲̨𝘇̇𝗰𝘇𝘆𝘇𝗻:: WHR > 1 – otyłość typu 🍎 WHR < 1 – otyłość typu 🍐 __ ⚠ Najbardziej niekorzystne dla zdrowia jest nagromadzenie tłuszczu w jamie brzusznej. 👉 Otyłość tego typu wiąże się z ryzykiem wystąpienia: 🔸 zaburzeń gospodarki węglowodanowej (insulinooporności, cukrzycy typu 2), 🔸 miażdżycy i innych chorób sercowo-naczyniowych. __ 🥑🤸‍♀ 𝗗𝗶𝗲𝘁𝗮 𝗶 𝗿𝘂𝗰𝗵! ℹ 𝗗𝗶𝗲𝘁𝗮 𝗗𝗔𝗦𝗛 to jedna z najlepiej poznanych i przebadanych diet w medycynie. ▪ Zdrowe żywienie może wpłynąć na poprawę naszego zdrowia i zmniejszyć ryzyko rozwoju wielu chorób. ▪ Ta dieta już od 11 lat jest na podium najzdrowszych diet świata (ranking 2021) 𝗘𝗸𝘀𝗽𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗽𝗼𝗹𝗲𝗰𝗮𝗷𝗮̨ i cenią 𝗱𝗶𝗲𝘁𝗲̨ 𝗗𝗔𝗦𝗛 za to, że: • Daje korzyści zdrowotne, • Jest smaczna i sycąca, • Łatwa i szybka w przygotowaniu, • Opiera się na łatwo dostępnych produktach i nieskomplikowanych przepisach kulinarnych. 𝗖𝘇𝗲̨𝘀𝘁𝗼... ▪ Nagradzasz siebie i bliskich przysmakami? Czas to zmienić! ▪ Myślisz, że dieta to ograniczenia, restrykcje i wyrzeczenia? 👉 Nic bardziej mylnego❗ To sposób żywienia, który zapewni Ci życie w zdrowiu. __ 🤝 𝗣𝗼𝗱𝗮𝗷𝗲𝗺𝘆 𝗖𝗶 𝗽𝗼𝗺𝗼𝗰𝗻𝗮̨ 𝗱ł𝗼𝗻́. 1⃣ 𝗞𝗿𝗼𝗸 - oblicz swoje BMI, ≥ 25 to nadwaga, a BMI ≥ 30 – otyłość! 2⃣ 𝗞𝗿𝗼𝗸 - przeanalizuj swoją dietę i zweryfikuj styl życia Nieregularne posiłki, mało warzyw i owoców w diecie oraz wody, nadmiar produktów wysoko przetworzonych, niska aktywność fizyczna czy niedobór snu – składają się wzrost masy ciała. 3⃣ 𝗞𝗿𝗼𝗸 - dobry plan żywieniowy np. Nadwaga i otyłość na bezpłatnym portalu Diety NFZ ➡ https://diety.nfz.gov.pl/ 4⃣ 𝗞𝗿𝗼𝗸 - postaw na aktywność fizyczną. Godzina szybkiego marszu dziennie i zobaczysz efekty. Skorzystaj z darmowego planu treningowego 8 tygodni do zdrowia ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia 5⃣ 𝗞𝗿𝗼𝗸 - uśmiechnij się i do przodu! Twoje zdrowie w Twoich rękach! 𝗗𝘇𝗶𝗮ł𝗮𝗷 𝗶 𝗽𝗼𝘄𝗶𝗲𝗱𝘇 𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗢𝗧𝗬Ł𝗢𝗦́𝗖𝗜! #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH #ŚrodazProfilaktyką

🆘🦴 𝗖𝗶𝗰𝗵𝘆 𝘇ł𝗼𝗱𝘇𝗶𝗲𝗷 𝗸𝗼𝘀́𝗰𝗶 ℹ 𝗢𝘀𝘁𝗲𝗼𝗽𝗼𝗿𝗼𝘇𝗮 jest chorobą układu szkieletowego, która prowadzi do złamań kości w wyniku nawet niewielkiego urazu. 🔹 Złamania osteoporotyczne są konsekwencją zmniejszenia gęstości mineralnej kości oraz zaburzeń jej struktury i jakości. 🔹 Jest procesem związanym z wiekiem, ponieważ najczęściej rozwija się u kobiet ok. 40, a u mężczyzn ok. 45 roku życia. ℹ 𝗢𝘀𝘁𝗲𝗼𝗽𝗼𝗿𝗼𝘇𝗮 nazywana jest dyskretnym złodziejem kości. Przez wiele lat nie daje żadnych objawów, okrada szkielet z odłożonych w nim zasobów, aż do momentu, gdy zaczynają się pojawiać objawy choroby. 👉 Mimo, że z wiekiem zmniejsza się masa kostna całego szkieletu, to szczególnie dotknięte są: ▪ kręgi, zwłaszcza w okolicy odcinka piersiowo-lędźwiowego, ▪ szyjki kości udowej, ▪ żebra, ▪ obwodowe części (w pobliżu nadgarstka) kości promieniowej. ✅ Czynnikami korzystnie wpływającymi na gęstość mineralną i masę kości są: ▪ odpowiednia ilość wapnia, fosforu i witaminy D w diecie, ▪ odpowiednie spożycie białka, ▪ aktywność fizyczna, ▪ czynniki genetyczne oraz hormonalne. ❎ Na niską gęstość mineralną kości wpływa: ▪ niedożywienie, ▪ nadmierne spożycie sodu, ▪ nadmiar białka w diecie (zwłaszcza białka pochodzenia zwierzęcego), ▪ nadmierne spożycie alkoholu i kawy oraz palenie papierosów. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego: 🔹 portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 https://diety.nfz.gov.pl 🔹 programu treningowego „𝟴 𝘁𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮” https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH

🆘 𝙎ł𝙤𝙙𝙠𝙤, 𝙨ł𝙤𝙣𝙤, 𝙩ł𝙪𝙨𝙩𝙤 … __ 🔔 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙮𝙨𝙩𝙮𝙠𝙞 𝙗𝙞𝙟𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙖𝙡𝙖𝙧𝙢. Polska zajmuje 5 miejsce w Europie pod względem występowania nadwagi i otyłości. ❗ 𝙏𝙮𝙟𝙚𝙢𝙮 ❎ ¼ Polaków jest otyła, ❎ 66% mężczyzn i 51% kobiet ma nadwagę. ❎ nadwagę ma 26% dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat, a 9% najmłodszych Polaków jest otyła. __ 𝙊𝙩𝙮ł𝙤𝙨́𝙘́ 𝙩𝙤 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙖 𝙖 𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙚𝙛𝙚𝙠𝙩 𝙚𝙨𝙩𝙚𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮. ℹ 𝘾𝙯𝙮 𝙬𝙞𝙚𝙨𝙯, 𝙯̇𝙚: 🔸 otyłość brzuszna zwiększa ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy typu 2. 🔸 w przypadku otyłości brzusznej tłuszcz gromadzi się nie tylko pod skórą, ale także obrasta narządy takie jak serce, wątroba i trzustka oraz mięśnie szkieletowe. __ 🔹 Czemu tak się dzieje, jakie są tego przyczyny? 🔹 Jakie są zagrożenia i konsekwencje nadmiernych kilogramów? ⤵ ⤵⤵ ➡ Już w najbliższą #ŚrodęzProfilaktyką zmierzymy się z nadwagą i otyłością. __ 👉 Skorzystaj z bezpłatnego: ▪ portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl ▪ programu treningowego „𝟴 𝘁𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮” ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH