Akademia NFZ przygotowała najnowsze informacje dotyczące zdrowia 14.10.2021

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczą zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych.

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 – 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 🚶🏸🏃⛹️🏊🧘⛹️🏓🚴⚽️💃🤾🛴🥅🏀🏇 💓 Już w przyszły czwartek startujemy z 8-tygodniowym wyzwaniem po zdrowie. 💓 Już dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z programem. ℹ 𝗡𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ❗️ 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨. ✅ Pamiętaj, że regularna aktywność fizyczna to profilaktyka w rękach każdego z nas, ale jak każdy lek, trzeba go stosować umiejętnie 👍 ✅ Przed rozpoczęciem programu ćwiczeń odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤 dostępnym na stronie Akademia NFZ ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✅ Program treningowy 8 TYGODNI DO ZDROWIA został opracowany przez profesjonalnych trenerów we współpracy z lekarzem i fizjoterapeutą. Jest to zestaw treningów o narastającej trudności dla osób, które nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportu. ✅ Na stronie Akademia NFZ znajdziesz 𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮, dzięki któremu sprawdzisz swoją obecną kondycję fizyczną korzystając z jednej z dwóch wersji ➡️ testu Coopera – 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✅ Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl ✅ Dołącz do zabawy: # zamieszczając na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀

♀ 𝗣𝗼 𝗽𝗶𝗲𝗿𝘄𝘀𝘇𝗲 𝗣𝗜𝗘𝗥𝗦𝗜❗ 🚺 𝗝𝗮𝗸 𝗼 𝗻𝗶𝗲 𝘇𝗮𝗱𝗯𝗮𝗰́? 👉 Czy: ▪ znasz czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka piersi? ▪ wiesz, jak możesz ograniczyć to ryzyko? ▪ masz obawy, że mammografia jest szkodliwa z uwagi na promieniowanie? ▪ wiesz, co możesz sama zrobić, by wcześnie wykryć zmiany w piersi? 🎬 Mamy nadzieję, że Twoje wątpliwości rozwieje dr Magdalena Salamaga z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie w załączonym materiale filmowym. Polecamy! 📑 Ważne informacje znajdziesz w naszej ulotce https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 👉 𝗣𝗼𝘀𝘁𝗮𝘄 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝘆 𝘀𝘁𝘆𝗹 𝘇̇𝘆𝗰𝗶𝗮: 🥗 odżywiaj się zdrowo i regularnie; ⚖ zadbaj o prawidłową masę ciała (BMI: 19-25); 🏃 prowadź aktywny tryb życia, obniżając w ten sposób nawet o 25% ryzyko zachorowania na raka piersi; 🍷 ogranicz częste spożywanie alkoholu – picie 1-2 drinków dziennie (15-30 gramów alkoholu na dzień), zwiększa ryzyko aż o 30-50%; 🚬 unikaj palenia tytoniu. ⤵ ⤵ ⤵ ⤵ 🤲 Zdrowie w Twoich rękach! 👍 Raz w miesiącu wykonaj samobadanie piersi. ℹ Jeśli masz 50-69 lat - zgłoś się do objęcia programem profilaktyki raka piersi w ramach NFZ. ℹ Kobiety młodsze i starsze mogą wykonać mammografię lub USG piersi na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekologa, onkologa).

📅 𝗦́𝘄𝗶𝗮𝘁𝗼𝘄𝘆 𝗗𝘇𝗶𝗲𝗻́ 𝗥𝗲𝘂𝗺𝗮𝘁𝘆𝘇𝗺𝘂 ℹ 𝗡𝗮 𝗰𝗵𝗼𝗿𝗼𝗯𝘆 𝗿𝗲𝘂𝗺𝗮𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗲 𝘇𝗮𝗽𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗼 𝗰𝘇𝘄𝗮𝗿𝘁𝘆 𝗣𝗼𝗹𝗮𝗸, trzy razy częściej kobiety niż mężczyźni. 👉 Schorzenia te nie dotykają, jak się powszechnie sądzi, jedynie osób w podeszłym wieku. 👉 Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, które dotyka średnio jedno na 100 dzieci, zaczyna się zwykle w wieku 2-3 lat. 👉 Reumatoidalne zapalenie stawów jest najczęściej rozpoznawane u ludzi młodych i w średnim wieku (w wieku 25-40 lat). ℹ Późno zdiagnozowana i źle leczona choroba może w ciągu kilku lat doprowadzić do niepełnosprawności, pozbawiając chorego możliwości pracy zawodowej, a nawet samodzielnego funkcjonowania. Wszystkie choroby reumatyczne charakteryzują się przewlekłym, nawracającym bólem. ℹ Reumatyzm to wspólna nazwa schorzeń układu kostno-stawowego niezwiązanych z urazem. 👉 Rozpoznanych jest ponad 200 jednostek chorobowych mi.in.: 🔸 młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów (MIZS), 🔸 reumatoidalne zapalenie stawów, 🔸 toczeń rumieniowaty układowy (SLE), 🔸 zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), 🔸 dna moczanowa. Mogą występować samodzielnie, współtowarzyszyć, a nawet maskować inne, rzadkie schorzenia takie jak hemofilia, szpiczak mnogi czy sarkoidoza. ❓ Jak przeciwdziałać reumatyzmowi? 👉 Stosuj prawidłową dietę bogatą m.in. w: 🔹 wapń - zapobiega zmianom w strukturze kości, 🔹 witaminy A, C, D i E - zawarte w warzywach i owocach pozytywnie wpływają na układ ruchu oraz układ odpornościowego. 👉 Nie zaniedbuj infekcji! 🔹 Wylecz je do końca, skutkiem zaniedbania może być wydłużona odpowiedź immunologiczna organizmu, co wypływa m.in. na występowanie chorób reumatycznych. 👉 Kontroluj masę ciała. 🔹 Nadwaga obciąża stawy. Obniżenie masy ciała o 5 kg zmniejsza ryzyko choroby aż o 50%. 👉 Zadbaj o aktywność fizyczną! 🔹 Wybierz np. spacery, nordic walking, jazdę na rowerze, pływanie czy ćwiczenia rozciągające. Ważne by gimnastyka odbywała się codziennie, nadmiernie nie obciążała, a ćwiczenia były wykonywane prawidłowo. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego: 🔹 portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl 🔹 programu treningowego „𝟴 𝘁𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶 𝗱𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮” ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH

♀ 𝙍𝙖𝙠 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙣𝙞𝙚 𝙬𝙮𝙗𝙞𝙚𝙧𝙖 – 𝙏𝙮 𝙢𝙖𝙨𝙯 𝙬𝙮𝙗𝙤́𝙧! ♀ 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖 - 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙧𝙖𝙠𝙖 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞. Najbliższą środę poświecimy profilaktyce raka piersi. By mieć pewność, że jesteśmy zdrowi, warto badać się profilaktycznie. ℹ️ Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce. Mammografia to badanie, które pozwala uwidocznić zmiany w piersi również te niewyczuwalne palpacyjnie. ℹ️ 𝗠𝗮𝘀𝘇 𝟱𝟬-𝟲𝟵 𝗹𝗮𝘁? 🚺 Wykonaj mammografię w ramach programu profilaktycznego raka piersi NFZ. 🚺 Z badań mammograficznych w ramach programu profilaktyki raka piersi mogą skorzystać wszystkie ubezpieczone kobiety w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. ❗️ Wczesna diagnoza raka piersi ratuje życie. Badanie trwa kilka minut, nie potrzebujesz skierowania! 👉 Możesz je wykonać w poradniach stacjonarnych lub w mammobusie, który dojeżdża do najodleglejszych zakątków naszego kraju. 👉 Sprawdź, gdzie stoją mammobusy w twojej okolicy ➡️ https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/. 👉 Więcej o tym programie profilaktycznym znajdziesz na ➡️ https://pacjent.gov.pl/program-profilaktyczny/profilaktyka-raka-piersi

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 Pakiet nieodpłatnych badań diagnostycznych dla Polaków od 40. roku życia. ℹ 𝙈𝙖𝙨𝙯 4️⃣0️⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟? Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu bezpłatnych badań diagnostycznych wykonywanych w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. ℹ 𝙕 𝙟𝙖𝙠𝙞𝙘𝙝 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙢𝙤𝙯̇𝙚𝙨𝙯 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́? 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 to badania diagnostyczne w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 👱‍♀️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♂️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ PSA (badanie w kierunku raka prostaty), ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♀️👱‍♂️ 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬𝙨𝙥𝙤́𝙡𝙣𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ pomiar ciśnienia tętniczego, ▪ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ▪ ocena miarowości rytmu serca. 🩺 𝙅𝙖𝙠 𝙨𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨𝙩𝙖𝙘́ 𝙯 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię @Ministerstwo Zdrowia

#𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ 💉 Szczepionka to najskuteczniejszy sposób walki z pandemią! Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta

👧🎒🧒🎒 𝙐𝙠𝙧𝙮𝙩𝙮 𝙘𝙪𝙠𝙞𝙚𝙧 𝙬 𝙥𝙡𝙚𝙘𝙖𝙠𝙪 𝙪𝙘𝙯𝙣𝙞𝙖. ℹ Choć mniej słodzimy, to coraz częściej jemy i pijemy produkty, które zawierają dużo cukru np. w słodkich przekąskach i gotowych potrawach. ℹ Zachęcamy do zapoznania się z raportem NFZ ➡ „𝘾𝙪𝙠𝙞𝙚𝙧, 𝙤𝙩𝙮ł𝙤𝙨́𝙘́ – 𝙠𝙤𝙣𝙨𝙚𝙠𝙬𝙚𝙣𝙘𝙟𝙚” ➡ http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/prezentacja-raportu-cukier-otylosc-konsekwencje,7296.html ❗ Roczne spożycie cukru w Polsce wynosi ok. 50 kg na 1 mieszkańca! ⚖ Dla porównania: ▪ w latach 20/30 XX wieku było to ok. 20 kg, ▪ w latach 70-ych – 35 kg, ▪ w 2014 r. - 44,3 kg. ❓ Czy wiesz: 👉 Ile ukrytego cukru zjadasz na śniadanie? 👉 Jak wyglądają Twoje przekąski w ciągu dnia? 👉 Jakie błędy popełniasz w codziennych zakupach lub przygotowując posiłki sobie czy rodzinie? 🎬 Polecamy film edukacyjny przygotowany wspólnie z Magdą Grzegorczyk z kanału Skutecznie.Tv w ramach kampanii #𝙉𝙞𝙚𝘾𝙪𝙠𝙧𝙯. 💁‍♀️ Dowiedz się: 👉 Co powinien pić mały sportowiec po treningu i dlaczego należy szerokim łukiem omijać na półkach tzw. wody smakowe? 👉 Ile łyżeczek cukru nasze dzieci pałaszują w codziennej porcji śniadaniowego jogurtu owocowego? 👉 Co podać dziecku na prawdziwie pożywne śniadanie, by było mądrze, smacznie i zdrowo? 🔍 Bierzemy pod lupę typowe, poranne posiłki. Sprawdzamy, co w sobie kryją? Obiecujemy… nie słodzić! 🍎🥕 𝙋𝙧𝙯𝙚𝙥𝙞𝙨𝙮 𝙣𝙖 𝙙𝙚𝙨𝙚𝙧𝙮 𝙗𝙚𝙯 𝙘𝙪𝙠𝙧𝙪 𝙤𝙧𝙖𝙯 𝙗𝙚𝙯𝙥ł𝙖𝙩𝙣𝙚 𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙚 𝙟𝙖𝙙ł𝙤𝙨𝙥𝙞𝙨𝙮 𝙞 𝙥𝙤𝙧𝙖𝙙𝙮 𝙯̇𝙮𝙬𝙞𝙚𝙣𝙞𝙤𝙬𝙚 𝙯𝙣𝙖𝙟𝙙𝙯𝙞𝙚𝙨𝙯 𝙣𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙪 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 ➡ https://diety.nfz.gov.pl #NieCukrz #nieprzesadzajnieprzesładzaj #dziękujęniesłodzę

💗🏃‍♀ 𝘼𝙠𝙩𝙮𝙬𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙙𝙡𝙖 𝙨𝙚𝙧𝙘𝙖. 🏃‍♀ Ruch ma korzystny wypływ na układ krwionośny człowieka. Stanowi doskonałe uzupełnienie leczenia i profilaktyki chorób serca. 🏃‍♀ Nawet krótkie i niezbyt intensywne ćwiczenia fizyczne wpływają korzystnie na serce i krążenie, zmniejszając ryzyko nadciśnienia, miażdżycy, a nawet udaru. ℹ Badania dowodzą, że na nasz układ sercowo-naczyniowy najlepiej działają ćwiczenia aerobowe, wytrzymałościowe, dynamiczne, angażujące duże grupy mięśni, co najmniej nóg. 👉 To m.in. ✅ marsz (spacery), ✅ marszobieg, ✅ bieg, ✅ jazda rowerem, ✅ pływanie, ✅ narciarstwo biegowe, ✅ kajakarstwo, ✅ wioślarstwo, ✅ nordic walking. 👉 Kto nie lubi tych zajęć, może grać w tenisa, badmintona, koszykówkę, piłkę nożną albo tańczyć. 👉 Oczywiście każdy trening należy rozpoczynać 5 – 10-min rozgrzewką, która pozwoli rozciągnąć i rozgrzać mięśnie tak, aby uniknąć kontuzji i zakończyć ćwiczeniami rozciągającymi i relaksującymi. ℹ Badania dowodzą, że u osób systematycznie trenujących, które w ciągu tygodnia przeznaczają na aktywność fizyczną 2 – 3 godz., ryzyko chorób serca maleje o 60 proc. ℹ Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, żeby być aktywnym fizycznie co najmniej pięć razy w tygodniu przez co najmniej 30 min. Oznacza to, że na wysiłek fizyczny należy przeznaczyć tygodniowo przynajmniej 150 min. 👍 Warto przejść jeden przystanek piechotą - doradza specjalistka - przespacerować się do sklepu zamiast pojechać do niego samochodem i zaparkować tuż przy wejściu, wejść po schodach zamiast jechać windą. To małe, ale bardzo istotne nawyki, które w dłuższej perspektywie pomogą budować lepszą wydolność i kondycję. 👎 Niewskazane są ćwiczenia statyczne i izometryczne wzmacniające mięśnie, np. podnoszenie ciężarów. W niektórych przypadkach mogą prowadzić do przerostu mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego czy też nasilenia epizodów arytmii. #DietyNFZ #8TygodniDoZdrowia

😔🤝🤗 Depresja i zdrowie psychiczne ℹ Nie każdy obniżony nastrój o niej świadczy. Często pierwsze objawy depresji pozostają niezauważone, nie tylko przez bliskich, ale nawet samych pacjentów. 📌 anhedonia – brak zdolności do odczuwania przyjemności jest jednym z objawów depresji mówi w przygotowanym materiale filmowym prof. dr hab. n. med. Filip Rybakowski. Warto posłuchać❗ ❓ Jak zadbać o siebie i jak wspierać bliskich? ❓ Gdzie szukać pomocy? O depresji u dorosłych oraz dzieci mówi psycholog Anna Napiórkowska. Ważne informacje znajdziesz w naszej ulotce https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 ℹ Depresja jest chorobą ciała i ducha, która może dotknąć każdego. 🤝 Co możesz zrobić? ✅ Bądź w relacji z dzieckiem, nie bagatelizuj problemów zgłaszanych przez dzieci i młodzież. Ich zdrowie psychiczne opiera się na trzech filarach: rodzinie, edukacji i relacjach z rówieśnikami. ✅ Unikaj łatwego pocieszania i komunałów tj. przesadzasz, ogarnij się, rusz się czy wiem, co czujesz/mnie też nie jest łatwo. To bardzo zraża osoby chore i sprawia, że czują się jeszcze bardziej niezrozumiane i samotne. ✅ Bądź wytrwały. Wielokrotnie zachęcaj i zapewniaj i nie trać przy tym cierpliwości. ✅ Nie uszczęśliwiaj na siłę. Uzgadniaj zakres i kierunek pomocy 👉 Wiesz, że... 📍 Jednym z najlepszych sposobów zapobiegania a także leczenia depresji jest chodzenie. Spacery i szybki marsz to rodzaj wysiłku, który jest najbardziej uniwersalny, niewymagający szczególnych umiejętności ani nakładów finansowych a przynoszący przy tym wymierne efekty. 📍 W depresji również żywienie ma znaczenie! Prawidłowe odżywianie wpływa na poziom serotoniny, zwanej hormonem szczęścia. 👉 Wiele praktycznych porad i gotowe przepisy znajdziesz tutaj ➡️ DASH Depresja na bezpłatnym portalu https://diety.nfz.gov.pl. #ŚrodazProfilaktyką

💊🌱 𝙇𝙚𝙠𝙞 𝙞 𝙯𝙞𝙤ł𝙖 𝙣𝙞𝙚 𝙯𝙖𝙬𝙨𝙯𝙚 𝙘𝙝𝙤𝙙𝙯𝙖̨ 𝙬 𝙥𝙖𝙧𝙯𝙚 ! 🍃 Zioła, zwiększające perystaltykę jelit, mogą zmniejszać wchłanianie wybranych leków. Należą do nich: aloes, korzeń kruszyny, korzeń rzewienia czy liść senesu. 🍃 Rośliny czy zioła zawierające śluzy - len zwyczajny, prawoślaz lekarski, babka lancetowata - osłabiają wchłanianie leków poprzez zmniejszenie dostępu leku do śluzówki jelita. 🍃 Wyciąg z dziurawca może obniżyć stężenie w surowicy krwi teofiliny – leku stosowanego m. in. w astmie czy POCHP. 🍃 Dziurawiec może wchodzić w interakcje z lekami antyarytmicznymi, przeciwwirusowymi i antydepresantami, ▪️ Przyjmując preparaty na bazie dziurawca unikajmy promieni słonecznych, gdyż zwiększa wrażliwość naszej skóry na słońce. 🍃 Lukrecja nie powinna być stosowana z hormonalną terapią zastępczą. Zawarte w niej fitoestrogeny – mogą nasilać działanie leków hormonalnych powodując nudności, migreny, obrzęki i drażliwość piersi. ▪ W skojarzeniu z lekami antykoncepcyjnymi lukrecja może wywołać nadciśnienie i hipokalemię, czyli zbyt niskie stężenie potasu we krwi. ▪ Lukrecji powinny unikać także osoby przyjmujące leki moczopędne – zwiększając wydalanie jonów potasowych przez nerki, może powodować osłabienie, bolesne skurcze mięśni czy zaburzenia rytmu serca. ⚠ Zwróć uwagę na przyjmowane zioła i preparaty roślinne przed poddaniem się operacji lub zabiegowi chirurgicznemu: 🍃 Czosnek odstaw tydzień wcześniej, gdyż może zwiększyć krwawienia. 🍃 Podobnie działa miłorząb, z którego zrezygnuj 36 godzin przed zabiegiem. 🍃 Nasilać krwawienia może także żeń-szeń - dodatkowo może przyczynić się do hipoglikemii, spadku glukozy we krwi. 🍃 Stosowany jako łagodny środek nasenny kozłek lekarski może przedłużać działanie narkozy. ❗ Pamiętaj! 𝙉𝙞𝙚 𝙞𝙜𝙧𝙖𝙟 𝙯 𝙡𝙚𝙠𝙖𝙢𝙞! 𝙒 𝙜𝙧𝙚̨ 𝙬𝙘𝙝𝙤𝙙𝙯𝙞 𝙏𝙬𝙤𝙟𝙚 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚! Więcej informacji znajdziesz na stronie Akademia NFZ ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/polipragmazja/

