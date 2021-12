Akademia NFZ przygotowała najnowsze informacje dotyczące zdrowia 1.12.2021

"♀♂ 𝘾𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣 - 𝙣𝙞𝙚𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙪 𝙒𝙨𝙩𝙮𝙙𝙡𝙞𝙬𝙮 𝙠ł𝙤𝙥𝙤𝙩? ________________________________________ ℹ Ze względu na częstość występowania, 𝙣𝙞𝙚𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙪 oceniane jest przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako jeden z aktualnych i ważnych problemów zdrowotnych. ℹ Mówimy o nim dziś w ramach akcji Środa z Profilaktyką w przygotowanym materiale filmowym. ________________________________________ 🔸 Co piąty mężczyzna obserwuje u siebie kłopoty z prawidłowym oddawaniem i utrzymywaniem moczu. 🔸 Nietrzymania moczu doświadcza około 25-45%. kobiet. 🔸 Co należy wiedzieć o tej chorobie? 🔸 Jakie wybrać ćwiczenia? 🔸 Jak wzmocnić mięśnie dna miednicy? 👉 Na pytania odpowiada mgr Agnieszka Szczepocka. 👉 Zapraszamy także do zapoznania się z materiałem https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 ________________________________________ 🤔 𝘾𝙤 𝙢𝙤𝙯̇𝙚𝙨𝙯 𝙧𝙤𝙗𝙞𝙘́ 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚? 🔹 Dbaj o utrzymywanie prawidłowej masy ciała – otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia choroby! 🔹 Unikaj zaparć – pij ok. 2 l wody dziennie, stosuj zdrową, zbilansowaną dietę bogatą w warzywa i owoce - polecamy plan żywieniowy DASH ZAPARCIA na portalu Diety.nfz.gov.pl. 🔹 Pamiętaj o regularnej aktywność fizycznej, przeciwdziała zaparciom, dobrze dobrana pozytywnie wpływa na mięśnie dna miednicy i zmniejsza ryzyko pojawienia się nietrzymania moczu. Uwaga! bardzo intensywna aktywność fizyczna wykonywana z dużą częstotliwością i obciążeniem może zwiększyć ryzyko nietrzymania moczu. 🔹 Rzuć palenie tytoniu - zwiększa ono ryzyko pęcherza nadreaktywnego, natomiast przewlekły kaszel, który często towarzyszy palaczom, może powodować nietrzymanie moczu; 🔹 Dbaj o prawidłowe nawyki toaletowe – nie przemy podczas oddawania moczu, nie oddajemy moczu na zapas; 🔹 Zadbaj o prawidłową postawę ciała podczas mikcji i defekacji – podczas oddawania moczu: siedząc na toalecie, stopy są płasko oparte o podłoże, plecy proste, podczas oddawania stolca: pod stopy podkładamy nieduży stołeczek, plecy zaokrąglamy, unikamy pozycji “na narciarza” przy oddawaniu moczu w toaletach publicznych; 🔹 Trenuj mięśnie dna miednicy – szczególnie ważne u kobiet w okresie ciąży oraz porodu. Ważne, aby ćwiczenia dna miednicy były odpowiednio dobrane. W tym celu warto skonsultować się z fizjoterapeutą. Zapraszamy na #ŚrodazProfilaktyką. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku Akademii NFZ 1.12.2021.

ℹ 𝙅𝙖𝙠 𝙧𝙤𝙯𝙥𝙤𝙯𝙣𝙖𝙘́ 𝙠𝙧𝙮𝙯𝙮𝙨 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙮 𝙪 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 __ ⚠ Jeśli podejrzewasz, że dziecko jest w kryzysie – DZIAŁAJ! 👉 Zapytaj, jak się czuje. Wysłuchaj. 👉 Jeśli nie chce z Tobą rozmawiać, znajdź kogoś, przed kim się otworzy, np. psychologa lub psychoterapeutę. Czasem dziecku trudniej rozmawia się z rodzicem, którego może nie chcieć martwić. __ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙬 𝙖𝙧𝙩𝙮𝙠𝙪𝙡𝙚 ⤵⤵⤵ https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/pierwsze-objawy-kryzysu-psychicznego

ℹ️ 𝟭 𝗴𝗿𝘂𝗱𝗻𝗶𝗮 𝘇𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘄𝗽𝗿𝗼𝘄𝗮𝗱𝘇𝗼𝗻𝘆 𝗽𝗮𝗸𝗶𝗲𝘁 𝗮𝗹𝗲𝗿𝘁𝗼𝘄𝘆. Ministerstwo Zdrowia #koronawirus #COVID #SzczepimySię

𝙉𝙞𝙚𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙚 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙪 - 𝙄𝙉𝙆𝙊𝙉𝙏𝙔𝙉𝙀𝙉𝘾𝙅𝘼 𝙄𝙣𝙠𝙤𝙣𝙩𝙮𝙣𝙚𝙣𝙘𝙟𝙖 - choroba powszechna i globalna. __ ℹ Na świecie cierpi na nią ponad 400 mln osób. ▪ W Polsce mówi się o ok. 2 mln chorych, lecz może być ich więcej. ▪ Z uwagi na intymność choroby wielu ludzi nie zgłasza się do lekarza. ▪ 12% chorych to osoby miedzy 30. a 39. r.ż. ▪ Przyczyn tej choroby jest kilka. Związane są ze stylem życia, przebytymi chorobami, zabiegami w okolicach dróg moczowych i rodnych. __ 👩‍🦰 𝙐 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 występuje głównie w wyniku: 🔸 uszkodzenia mięśni dna miednicy mniejszej, mięśni Kegla; 🔸 osłabienia mięśni okalających cewkę moczową; 🔸 porodu (34% przypadków); 🔸 menopauzy i związaną z nią zmianą gospodarki hormonalnej. 👨 𝙐 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣 nietrzymanie moczu wiąże się głównie z przerostem gruczołu krokowego. __ ⚠ 𝙉𝙞𝙚𝙩𝙧𝙯𝙮𝙢𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙢𝙤𝙘𝙯𝙪 𝙨𝙥𝙧𝙯𝙮𝙟𝙖𝙟𝙖̨: 🔸 otyłość, 🔸 przebyte zabiegi operacyjne układu moczowo-płciowego, 🔸 infekcje, 🔸 częste zaparcia, 🔸 choroby układu nerwowego. __ 👩‍⚕ W najbliższą 𝙎́𝙧𝙤𝙙𝙚̨ 𝙯 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖̨ nasz ekspert opowie: 👉 Jak możesz zapobiegać tej chorobie? 👉 Jakie odpowiednio wybrać ćwiczenia? 👉 Jak możesz wzmocnić mięśnie dna miednicy? 👉 Czy kulki Gejszy to dobry sposob na mięśnie dna miednicy? 👉 Fakty i mity o mikacji i defekacji. 🤗 Zapraszamy!

Przebycie COVID-19 w przeszłości nie stanowi przeciwwskazania do szczepień. Więcej informacji ⤵️⤵️⤵️

🚺 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙤! 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨! 🚺 𝙋𝙞𝙚𝙧(𝕎)𝙨𝙞 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚! __ ♀ 𝙒𝙚𝙯́ 𝙪𝙙𝙯𝙞𝙖ł 𝙬 𝙖𝙠𝙘𝙟𝙞 Mamo! Mamo! Mammobus! 𝙞 𝙯𝙗𝙖𝙙𝙖𝙟 𝙥𝙞𝙚𝙧𝙨𝙞 𝙥𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙞𝙚. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpage’ach 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝙬 𝙋𝙧𝙖𝙠𝙩𝙮𝙘𝙚 informacje o miejscach postojów mammobusów biorących udział w akcji. 📅 𝙃𝙖𝙧𝙢𝙤𝙣𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙤𝙟𝙪 𝙢𝙖𝙢𝙢𝙤𝙗𝙪𝙨𝙤́𝙬 ➡ https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ __ ♀ 𝙈𝙖𝙢𝙢𝙤𝙜𝙧𝙖𝙛𝙞𝙖: ✅ to badanie rentgenowskie, proste, krótkie i nieinwazyjne; ✅ umożliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; ✅ jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; ✅ wykonywana w mammobusie w żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placówce stacjonarnej. __ ♀ 𝘿𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙜𝙤? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie korzystały z tego badania lub otrzymały pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upływie 12 miesięcy i nie były leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpłatna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezależnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ ♀ 𝘾𝙤 𝙯𝙖𝙗𝙧𝙖𝙘́ 𝙯𝙚 𝙨𝙤𝙗𝙖̨ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙚? 🔹 dokument tożsamości potrzebny przy rejestracji; 🔹 okulary będą potrzebne przy wypełnianiu ankiety (dotyczy osób z wadą wzroku); 🔹 zdjęcie i opis poprzedniego badania, jeżeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoże to lekarzowi zinterpretować wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknąć wykonywania dodatkowych badań. __ ♀ 𝙅𝙖𝙠 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙜𝙤𝙩𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙙𝙤 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖? ▪ Do mammografii nie trzeba się specjalnie przygotowywać. ▪ Warto nie zakładać biżuterii na szyję oraz ubrać się wygodnie, ponieważ konieczne będzie rozebranie się do pasa. ▪ W dniu badania na umytą skórę nie należy stosować dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsię #ProfilaktykawPraktyce Ministerstwo Zdrowia

👧🧒 𝙅𝙖𝙠 𝙙𝙗𝙖𝙘́ 𝙤 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙮 𝙧𝙤𝙯𝙬𝙤́𝙟 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙮 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙘𝙠𝙖 __ ℹ 𝙋𝙤𝙘𝙯𝙪𝙘𝙞𝙚 𝙬ł𝙖𝙨𝙣𝙚𝙟 𝙬𝙖𝙧𝙩𝙤𝙨́𝙘𝙞 to baza zdrowia psychicznego. Najintensywniej kształtuje się w wieku przedszkolnym i na początku nauki w szkole. Szczególnie w tym czasie: 🔹 buduj z dzieckiem więź i zaufanie do siebie, spędzając wspólnie czas, 🔹 doceniaj, gdy próbuje czegoś nowego i chwali się osiągnięciami. __ ℹ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙬 𝙖𝙧𝙩𝙮𝙠𝙪𝙡𝙚 ➡ https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/jak-dbac-o-zdrowy-rozwoj-psychiczny-dziecka

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 __ 👉 𝙒𝙮𝙥𝙚ł𝙣𝙞ł𝙚𝙨́ 𝘼𝙣𝙠𝙞𝙚𝙩𝙚̨ 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 – 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚! 𝙄𝙙𝙯́ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖! 🩺 𝙂𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟𝙚𝙨𝙯 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚? 👉 𝙎𝙥𝙧𝙖𝙬𝙙𝙯́ 𝙬 𝙬𝙮𝙨𝙯𝙪𝙠𝙞𝙬𝙖𝙧𝙘𝙚 ➡ http://pacjent.gov.pl/.../wystaw-sobie-e-skierowanie-na... __ ❓ 𝙈𝙖𝙨𝙯 4⃣0⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 i nie skorzystałeś jeszcze z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych? 👉 Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. ℹ 𝙋𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙖𝙙𝙖𝙢𝙮, 𝙟𝙖𝙠 𝙩𝙤 𝙯𝙧𝙤𝙗𝙞𝙘́! 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. __ 👫 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 to badania diagnostyczne w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 👱‍♀️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♂️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ PSA (badanie w kierunku raka prostaty), ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♀️👱‍♂️ 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬𝙨𝙥𝙤́𝙡𝙣𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ pomiar ciśnienia tętniczego, ▪ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ▪ ocena miarowości rytmu serca. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

👧🧒 Europejska Agencja Leków (EMA) wydała pozytywną opinię naukową dotyczącą stosowania szczepionki Comirnaty (Pfizer-BioNTech) u dzieci w wieku 5-11 lat. 👨‍👨‍👧‍👧👨‍👩‍👧‍👧 💉 Badania potwierdziły bezpieczeństwo szczepionki ✔👏.

📗 𝙕𝙚𝙨𝙥𝙤́ł 𝙟𝙚𝙡𝙞𝙩𝙖 𝙣𝙖𝙙𝙬𝙧𝙖𝙯̇𝙡𝙞𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙄𝘽𝙎 - 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙘𝙯𝙮𝙣𝙮, 𝙯𝙖𝙡𝙚𝙘𝙖𝙣𝙮 𝙨𝙩𝙮𝙡 𝙯̇𝙮𝙘𝙞𝙖 𝙞 𝙥𝙡𝙖𝙣 𝙯̇𝙮𝙬𝙞𝙚𝙣𝙞𝙤𝙬𝙮 __ ℹ 𝙕𝙚𝙨𝙥𝙤́ł 𝙟𝙚𝙡𝙞𝙩𝙖 𝙣𝙖𝙙𝙬𝙧𝙖𝙯̇𝙡𝙞𝙬𝙚𝙜𝙤 𝙄𝘽𝙎 (irritable bowel syndrome) to choroba spowodowana przewlekłymi i nawracającymi zaburzeniami pracy jelit. ℹ 𝙍𝙤𝙯𝙥𝙤𝙬𝙨𝙯𝙚𝙘𝙝𝙣𝙞𝙚𝙣𝙞𝙚 𝙘𝙝𝙤𝙧𝙤𝙗𝙮 🔸 IBS może dotyczyć średnio ok. 10% populacji światowej. 🔸 W Europie może ona występować średnio u ok. 7% dorosłych a w Polsce u ok. 13%. 🔸 IBS nieco częściej jest rozpoznawany u kobiet. 🔸 Jest to choroba młodych dorosłych – co drugi chory zgłasza pierwsze objawy IBS przed 35. rokiem życia. __ ⚠ 𝙋𝙧𝙯𝙮𝙘𝙯𝙮𝙣𝙮 𝙞 𝙘𝙯𝙮𝙣𝙣𝙞𝙠𝙞 𝙨𝙥𝙧𝙯𝙮𝙟𝙖𝙟𝙖̨𝙘𝙚 𝙬𝙮𝙨𝙩𝙚̨𝙥𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙪 𝙤𝙗𝙟𝙖𝙬𝙤́𝙬 𝙄𝘽𝙎 ◾ zaburzenia w składzie i ilości bakterii bytujących w jelitach, czyli tzw. mikrobioty jelitowej. Mogą być następstwem m.in. ostrej infekcji żołądkowo-jelitowej (to tzw. poinfekcyjny IBS); ◾ antybiotykoterapia antybiotykami systemowymi, wchłaniającymi się z przewodu pokarmowego i działającymi ogólnoustrojowo, niezależnie od przyczyny ich podania; ◾ czynniki psychospołeczne oraz współistniejące zaburzenia emocjonalne. Nagły stres, np. traumatyczne przeżycie lub stres przewlekły związany, chociażby z pracą czy sytuacją rodzinną, często nasila objawy IBS; ◾ czynniki dietetyczne - wykazano, że krótkołańcuchowe węglowodany i poliole, łatwo ulegają bakteryjnym procesom fermentacyjnym w jelicie (określono je skrótem FODMAP). __ 📋 𝙕𝙖𝙡𝙚𝙘𝙚𝙣𝙞𝙖 𝙤𝙜𝙤́𝙡𝙣𝙚: 🔹 Wprowadź żywienie z elementami diety lekkostrawnej, 🔹 Unikaj potraw obfitujących w tłuszcze, wzdymających oraz żywności wysokoprzetworzonej, 🔹 Stosuj odpowiednie techniki kulinarne, 🔹 Obserwuj reakcje swojego organizmu i eliminuj z diety te produkty, które nasilają dolegliwości. 🔹 Spożywaj posiłki regularnie o stałych porach i w spokoju, unikaj dłuższych przerw między posiłkami. 🔹 Zadbaj o odpowiednią ilość błonnika w diecie – zależną od dominującej postaci choroby. 🔹 Pamiętaj o odpowiedniej ilości płynów – pij przynajmniej 2 litry dziennie. Wybieraj wodę oraz inne płyny niesłodzone i bezkofeinowe, co oznacza ograniczenie kawy czy mocnej herbaty. Niewskazane są również napoje gazowane i alkohol. 🔹 Ogranicz spożycie surowych owoców do 3 porcji dziennie (porcja to 80 g), 🔹 Zrezygnuj z substancji słodzących, których nazwa kończy się na -ol, jak np. sorbitol, ksylitol, mannitol, erytrytol (zwłaszcza w biegunkowej postaci choroby). Te składniki są dodawane np. do gum do żucia, napojów czy gotowych deserów. 🔹 Czytaj etykiety, sprawdzaj skład kupowanych produktów przetworzonych i wieloskładnikowych – mogą one zawierać składniki nasilające dolegliwości. __ 🤔 𝙎𝙯𝙪𝙠𝙖𝙨𝙯 𝙤𝙙𝙥𝙤𝙬𝙞𝙚𝙙𝙯𝙞: 👉 Jakie jeść produkty w zależności od postaci IBS? 👉 Jak właściwie skomponować posiłek? 👉 Jak realizować dietę FODMAP – produkt niewskazane, przykładowe przepisy? 👉 Jak zarządzać stresem? 👉 Co z dietą bezglutenową, czy jest rekomendowana osobom z IBS? 👉 Jakie stosować techniki kulinarne? 👉 Aktywność ruchowa – jaką wybrać? 👉 Błonnik w diecie – po jaki warto sięgać? 📗 Odpowiedzi znajdziesz w bezpłatnym e-booku 👉 𝙕̇𝙔𝙒𝙄𝙀𝙉𝙄𝙀 𝙒 𝙕𝙀𝙎𝙋𝙊𝙇𝙀 𝙅𝙀𝙇𝙄𝙏𝘼 𝙉𝘼𝘿𝙒𝙍𝘼𝙕̇𝙇𝙄𝙒𝙀𝙂𝙊 𝙄𝘽𝙎 - 𝙒𝙔𝙅𝘼𝙎́𝙉𝙄𝙀𝙉𝙄𝘼, 𝙋𝙊𝙍𝘼𝘿𝙔, 𝙋𝙍𝙕𝙀𝙋𝙄𝙎𝙔 ➡ https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoterapia-ebooki/ #DietyNFZ