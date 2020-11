Agrounia zapowiada paraliż Warszawy i całego kraju. Będzie najazd traktorów na stolicę? "Do Ministerstwa pójdziemy z obornikiem i gnojem"

- Polska żywność priorytetem w sklepach. Naszą gospodarkę musimy zacząć budować przede wszystkim na własnym podwórku. Nie możemy pozwalać na to, żebyśmy nadal byli śmietniskiem żywnościowym. Polska żywność w polskich sklepach musi być bardzo dobrze oznaczona. Musi jej być przynajmniej 70 proc. Nie idziemy na żadne ustępstwa. Polski rząd nie idzie z nami na ustępstwa, my także nie będziemy szli - zapowiedział Kołodziejczak.

- Działania będą uciążliwe. Dzisiaj już nie ma nawet najmniejszego centymetra, by cofnąć się w tył. Polscy rolnicy mają możliwości, by bardzo mocno strajkować i ja zapowiadam, że nie będziemy chodzić pieszo po ulicy i domagać się rozmowy, spojrzenia łaskawie w naszą stronę, tylko konkretnych decyzji, szybkiego zamrożenia spłat, szybkich rekompensat, bo dzisiaj rząd ponosi odpowiedzialność za to, że rolnicy sprzedają swoje płody po zaniżonych cenach – mówił Kołodziejczak.

Według niepotwierdzonych jeszcze doniesień, Agrounia może zdecydować się na najazd traktorów na Warszawę. Taką informację podało m.in. RMF FM.

– Dopóki rząd nie dostanie po kieszeni, dopóki politycy nie będą musieli wyciągać pieniędzy, by nam wypłacić rekompensaty, nie zmieniamy swojej polityki. My do tego wszystkiego zmusimy paraliżem, który będzie w kraju. Dzisiaj jest ogromna determinacja, ludzie są bardzo mocno rozgrzani i my na pewno nie będziemy przyglądać się temu wszystkiemu z zewnątrz – stwierdził Kołodziejczak.