Agrounia zapowiada na wtorek blokady w kilkunastu miastach w kraju. Gdzie należy się spodziewać utrudnień? [LISTA]

- Nasz strajk ma pokazać ludziom, że problemów jest dużo i one się kumulują. W Polsce jest wiele do zrobienia, Polskę trzeba zmieniać od podstaw- mówi w rozmowie z Business Insider Polska Michał Kołodziejczak, lider AgroUnii. - Nam zależy, żeby dotrzeć do społeczeństwa, żeby ludzie wiedzieli, że my tutaj umieramy i jesteśmy w stanie umrzeć za to, za co walczymy- dodaje.