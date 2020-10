Agresywny mieszkaniec Włocławka pobił dwóch sąsiadów. Trafił do aresztu

Do pobicia doszło na osiedlu Zazamcze, w jednym z budynków przy ul. Toruńskiej. Policja dostała zgłoszenie, że na klatce schodowej lezy mężczyzna ze śladami pobicia. Do szpitala zabrała go karetka.

Na innym piętrze policjanci znaleźli bardzo pobrudzonego mężczyznę, od którego pobrali próbki do analizy pod kątem obecności środków pobudzających lub narkotyków. Zatrzymany trafił na komendę, gdzie uszkodził drzwi celi. - Kryminalni, pracując nad sprawą, ustalili, że ten sam 24-latek pobił jeszcze innego mężczyznę napotkanego w tej samej klatce. Na szczęście w drugim przypadku obrażenia były niegroźne - mówi Onetowi Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.

Za uszkodzenie ciała dwoch meżczyzn i uszkodzenie mienia grozi mu do pięciu lat więzienia.

Źródło: Onet.pl