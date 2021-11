Agresywne zachowanie migrantów. Suski: Będziemy bronić naszej granicy

Suski: To kłamstwo

Suski zabrał również głos ws. licznych komentarzy polityków opozycji dotyczących tego, że migranci, którym udało się przekroczyć granicę są wywożeni przez polskich pograniczników do lasu.

– To kłamstwo. Zdjęcia koczujących migrantów pochodzą ze strony białoruskiej. Natomiast ci ludzie mają świadomość, że przekraczają granicę nielegalnie i się ukrywają. A jeśli się ukrywają, to być może koczują w lesie. Nie jest to wina władz, tylko ich wybór. Na to nie mamy wpływu – skomentował.