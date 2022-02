Agresja Putina na Ukrainę. Adrian Zandberg: Rosja musi zapłacić za tę zbrodniczą agresję głęboką recesją i bankructwem

W nocy ze środy na czwartek prezydent Rosji Władimir Putin poinformował o rozpoczęciu „specjalnej operacji militarnej”. Chwilę później wojska rosyjskie zaatakowały ze wszystkich stron Ukrainę.

W rozmowie z polskatimes.pl Adrian Zandberg zauważył, że „Putin złamał podstawowe zasady porządku międzynarodowego”. – To atak na pokój w Europie – wskazał.

Poseł partii Razem podkreślił, że „na to, co zrobiła Rosja, musi być twarda odpowiedź”. – Bo polityka półśrodków, ćwierćśrodków doprowadziła do sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj – mówił.

Dopytywany, co ma na myśli, powiedział, że „Kreml rozumie tylko jeden język – język ekonomicznej siły”. – Tego języka musi użyć Europa i cały demokratyczny świat. Rosyjska gospodarka, elity – elity władzy i elity pieniądza, muszą zapłacić dotkliwą cenę za naruszenie pokoju w Europie. To, że sankcje przeciwko Rosji były ograniczone, to, że działania podejmowane przez Zachód były niekonsekwentne, to, że trwaliśmy w uzależnieniu energetycznym od paliw kopalnych importowanych z Rosji, to był strategiczny błąd. Ten błąd trzeba naprawić. To kwestia woli politycznej. Mam nadzieję, że dziś ta wola polityczna już jest – powiedział.