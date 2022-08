Agnieszka Radwańska odpuszcza korty ziemne. Dawid Celt: Celem jest to, żeby Agnieszka miała dobre nastawienie i chęć do gry w tenisa

Powiedzieliśmy Agnieszce, że za rok też jest Wimbledon. Powiedziała, że znowu się spotkamy…

Tak? O, to fajnie. Tylko się cieszyć. Cieszę się, że tak podchodzi do sprawy i obyśmy się zobaczyli w przyszłym roku.

Agnieszka mówiła, że była szansa w pierwszym secie, ale, że to tylko pierwszy set…

Agnieszka gra, więc to lepiej czuje, ale ja bym się nie do końca zgodził. Zwłaszcza ta pierwsza piłka niewykorzystana przez nią miała bardzo duży wpływ na to, co się wydarzyło później. Oczywiście, błąd można popełnić, ale tam zabrakło zdecydowania. Ja widzę to troszkę inaczej. Oczywiście: ona gra, ona decyduje, ona podejmuje działania na korcie, ale uważam, że to był kluczowy moment dla tego spotkania.

Wiemy, że nie będzie w przyszłym roku ceglanej mączki, mniej turniejów w kalendarzu, a jak nie będzie zadowolona to nie zobaczymy jej w drabince. Od Was dużo zależy, jak ją zmobilizować?