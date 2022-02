Agnieszka Pawełkiewicz była gwiazdą serialu TVP. Dlaczego aktorka zniknęła z mediów? Czym dzisiaj się zajmuje? Krzysztof Połaski

Agnieszka Pawełkiewicz fot. Dariusz Gałązka/AKPA

"Ranczo" to serial, który przez widzów otoczony jest już szczególnym kultem. Wielu z nich uważa, że to najlepszy serial, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez TVP. Nic więc dziwnego, że "Ranczo" do dzisiaj, chociaż ostatnie odcinki swoją premierę miały w 2016 roku, budzi ogromne zainteresowanie. Jedną z gwiazd "Rancza" była młoda aktorka Agnieszka Pawełkiewicz, która od pewnego czasu nie udziela się medialnie. Sprawdźcie, gdzie jeszcze mogliście ją oglądać!