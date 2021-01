Agenda „Day One”, czyli wszystkie decyzje odchodzącego prezydenta USA Donalda Trumpa, które Joe Biden cofnie od razu po inauguracji

Agencja Associeted Press powołując się na notkę Rona Klaina, który zostanie szefem gabinetu nowego prezydenta USA, przywołuje decyzje odchodzącego już Donalda Trumpa, które po przejęciu władzy przez Bidena zostaną od razu cofnięte.

Według notki przedstawionej przez Klaina, Joe Biden po środowej inauguracji od razu zajmie się między innymi kwestią restrykcji migracyjnych oraz powrotu do paryskiego porozumienia klimatycznego.

„Te działania przyniosą ulgę milionom Amerykanów, którzy zmagają się z tym kryzysem. Prezydent-elekt podejmie te działania nie tylko by odwrócić największe szkody administracji Trumpa, ale także, by prowadzić nasz kraj na przód" - napisał w notatce Klain.

Jak tłumaczy szef gabinetu, Joe Biden, gdy tylko postawi nogę w Białym Domu, będzie chciał zasygnalizować zerwanie z polityką prowadzoną przez jego poprzednika.

Ron Klain przekazał, że na początku prezydent elekt zajmie się powrotem do paryskiego porozumienia klimatycznego, z którego Trump wystąpił 4 listopada 2020 roku. Joe Biden już podczas kampanii prezydenckiej zaznaczał, że gdy obejmie fotel prezydenta USA, państwo ponownie przyłączy się do porozumienia. Państwa-sygnatariusze dokumentu zobowiązali się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.