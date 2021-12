Agenci FBI w Warszawie. Szukali poćwiartowanych zwłok Amerykanki

Kobieta wyszła za mąż za Amerykanina. Po jego śmierci, która miała miejsce kilka lat temu, razem z synem przeprowadziła się do Polski. Jak wynika z relacji znajomych rodziny, syn zamordowanej nie cieszył się zbyt dobrą opinią, w rozmowie z dziennikarzami zdradzili, że znęcał się nad matką.

Rodzinna zbrodnia

Kobieta zaginęła w kwietniu 2020 roku, a jej syn w październiku 2020 roku wyjechał do USA.

Z informacji, do których dotarł "Super Express" wynika, że mężczyzna miał przyznać się przyrodniej siostrze, że zamordował matkę i poćwiartował jej zwłoki. Kawałki miał wrzucić do rzeki. 1 kwietnia 28-latek miał też kupić piłę ręczną, taśmę, worki, smar oraz 5 metrów siatki ogrodzeniowej w jednej z warszawskich galerii handlowych - wynika z akt amerykańskiego sądu, do których dotarł tabloid.