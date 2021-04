Agata Gołemberska zachwyca nowym singlem "Nie na zawsze" i klipem do tej piosenki [WIDEO]

Po świetnych recenzjach piosenki "Uda się" Agata Gołemberska postanowiła nie osiadać na laurach i twórczo wykorzystać czas po wydaniu debiutanckiego singla w projekcie "My Name Is New". Owocem godzin spędzonych w studiu nagraniowym jest utwór “Nie na zawsze”, który miał właśnie swoją premierę.

Agata Gołemberska jest wokalistką, songwriterką, a także producentką. O swoich kompozycjach mówi jako o "splocie vintage inspiracji i nowoczesnej popowej formy”. Doskonale odnajduje się na pograniczu gatunków takich jak soul, syntwave, funk, r&b, reggaeton. Jej soulowy, charakterystyczny głos można usłyszeć w utworach, za którym stoją tacy producenci jak Suwal, Phil Hollins i Tropiki.

Z ostatnim z nich stworzyła dwa utwory, które pojawiły się na krążku “Nieznane wody”. W styczniu 2021 r. Agata Gołemberska wydała w ramach projektu My Name Is New utwór "Uda się", który pojawił się na antenach lokalnych oraz ogólnopolskich stacji radiowych. Został on również wyróżniony przez Macieja i Antka Orłosiów, którzy wyemitowali teledysk do piosenki w swoim programie "W Telegraficznym Skrócie”.