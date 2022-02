Afirmacja: droga do zdobycia miłości, pieniędzy oraz rzeczy niemożliwych. Rozmowa z Leiliani Szajek, prekursorką świadomośći kwantowej.

Leila, co Ci sprawia największą radość w życiu zawodowym?

Największą radość w życiu zawodowym sprawia mi fakt, iż dzięki setkom historii sukcesów moich klientów, jakie otrzymuję codziennie - czuję się najbardziej spełnioną osobą na świecie poprzez to, iż dzięki moim radą, moi klienci otrzymali w swoim życiu to czego pragnęli. Widzieć szczęście i spokój wśród małżeństw, które powracają do siebie, rodziców, których dzieci wychowują się doskonale jak i osób, które pragnęły być niezależne finansowo a teraz mogą pozwolić sobie na wszystkie wydatki - to jest moja największa radość, pasja i powołanie. Aspekt niesienia skutecznej pomocy dla wszystkich, którzy są zaznajomieni z moimi naukami jest najważniejszym aspektem mojego życia, ponieważ nic nie daje takiej satysfakcji jak spełnianie marzeń innych ludzi. Nie ma porównywalnego uczucia z emocjami, jakie wzbudzają ci, którzy otrzymują to, co było według nich nieosiągalne a ja jestem tym, kto stworzył to realnym.



Jak się zaczęła Twoja przygoda z afirmacją i kiedy uznałaś, że to Twoja droga?

Moja przygoda z afirmacją rozpoczęła się w dzieciństwie dzięki mojemu ojcu, który prywatnie był osobą osiągającą w łatwy i niezrozumiały dla wielu osób sposób sukcesy życiowe na każdym polu. Tata był biznesmenem, który zdobył w życiu wszystko to, czego pragnął łącznie z wysoką pozycją zawodową, nieograniczonymi finansami, limuzyną i wymarzonym życiem w Nowym Jorku, gdzie spędziłam pierwsze lata życia. Zamanifestował (tzn. zrealizował dzięki afirmacjom) najpiękniejszą kobietę, która stała się jego żoną a jest moją mamą, podróże, finanse oraz finalnie mnie, wymarzoną córkę. Tata interesował się rozwojem duchowym, samorozwojem jak i przede wszystkim wpływem naszych myśli na umysł podświadomy i tego, jak wpływając na podświadomość możemy zmieniać swoje warunki życiowe wedle naszego życzenia. Próbował zainteresować mnie pozycjami naukowymi lub literaturą powszechnie dostępną z tym tematem związaną lecz ja wolałam poprzez własne doświadczenie wykształcić indywidualną metodę, która w tej chwili przynosi niebywałe rezultaty zarówno mi, mojej rodzinie, przyjaciołom jak i tysiącom kursantów.

Moja prywatna pasja związana z afirmowaniem przekształciła się w zawód kiedy sukcesy, jakie zaczęłam osiągać sama w kreowaniu swojej rzeczywistości były tak ewidentne, iż osoby postronne pytały mnie: „Jak ja to robię?” a ja zaczęłam dzielić się swoją wiedzą indywidualnie, na konsultacjach a później na swojej grupie na Facebooku, gdzie dzisiaj pomagam innym osiągać życie swoich marzeń.



Skąd czerpałaś swoją wiedzę i naukę do tej drogi pomocy ludziom?

Czerpię jedynie z prawdziwego doświadczenia życiowego, co różni mnie od większości osób, które propagują podobne rozwiązania. Wszystko, czego uczę, sama doświadczyłam w swoim życiu, sprawdziłam wielokrotnie oraz widziałam efekty tych nauk naocznie w życiu setek moich klientów. Nie ma możliwości porażki w sposobie afirmowania, jaki prezentuję na swoich kursach, ponieważ jest on niezawodny i zawsze przynosi mi tylko to, czego pragnę.

Podstawy naukowe, którymi kierowałam się odkrywając świat fizyki kwantowej, neurobiologii, neuronauk jak i wpływu myśli człowieka na podświadomość to przede wszystkim problematyka mózgu holograficznego w teorii i doświadczeniach Karla Pribrama, biologia kwantowa (m.in. recepcja światła, zmysły magnetorecepcji), mechanika kwantowa a nieśmiertelność i ponadczasowość (ponad zmysłowość) świadomości ludzkiej (na podstawie tez fizyków Stuarta Hameroff’a oraz sir Rogera Penrose’a) oraz neurokognitywna teoria świadomości ludzkiej. Więcej do przeczytania i zapoznania się z technikami przeze mnie stosowany na stronie manifestacjamarzen.pl