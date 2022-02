Afirmacja: droga do zdobycia miłości, pieniędzy oraz rzeczy niemożliwych. Rozmowa z Leilani Szajek, prekursorką świadomości kwantowej

Leila, co Ci sprawia największą radość w życiu zawodowym?

Fakt, że dzięki setkom historii o sukcesach moich klientów, czuję się najbardziej spełnioną osobą na świecie. A takie informacje dostaję codziennie. Dzięki moim radom klienci otrzymali w swoim życiu to, czego pragnęli. Szczęściem jest widzieć szczęście i spokój wśród małżeństw, które powracają do siebie, rodziców, których dzieci wychowują się doskonale, jak i osób, które pragnęły być niezależne finansowo, a teraz mogą pozwolić sobie na wszystkie wydatki. To jest moja największa radość, pasja i powołanie. Niesienie skutecznej pomocy wszystkim, którzy są zaznajomieni z moimi naukami jest najważniejszą częścią mojego życia. Nic nie daje takiej satysfakcji jak spełnianie marzeń innych ludzi. Nie ma porównywalnego uczucia z emocjami, jakie wzbudzają ci, którzy otrzymują to, co było według nich nieosiągalne. A ja jestem tym, kto stworzył to realnym.