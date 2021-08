Afgańska parlamentarzystka z płaczem dziękuje Polsce za przyjęcie jej i jej rodaków ewakuowanych z kraju

- Dziękuję za tę pomoc, której udzieliliście w ostatnich dniach, niosąc pomoc Afgańczykom, za to, że ocaliliście wiele istnień ludzkich. Dziękuję Wojsku Polskiemu, żołnierzom za to, że ratowaliście Afgańczyków. Gdyby nie wasza pomoc, praca i poświęcenie nie byłoby mnie tutaj żywej razem z państwem - mówiła Rahima Jami.

Poprzez łzy kontynuowała: - Zabrano nam wszystko. Zabrano nam nasze ubrania, domy, zabrano nam nasze życie. Wyjechaliśmy z kraju tak, jak staliśmy, w jednym ubraniu. W tej chwili Afganistan zmienił się w kraj, w którym panują terroryści. Dzisiaj w Afganistanie zostali młodzi ludzie, którzy chcieliby demokracji, spokoju i pokoju. Wielu ludzi oddało życie za to, by budować nowy Afganistan. Chciałam zapytać Amerykanów, NATO, jak to się stało, że w ciągu kilkunastu dni Afganistan wpadł w ręce wrogich talibów? Co się stało z tym dwudziestoletnim wysiłkiem, poświęceniem?