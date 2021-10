Afganistan: zamach w meczecie w Kandaharze. W wyniku eksplozji zginęło co najmniej 30 osób

Niektórzy z uczestniczących w modłach opowiadali o trzech wybuchach – jeden przy głównym wejściu do meczetu, dwa pozostałe w środku. Meczet był wypełniony ludźmi. Co najmniej 15 karetek uczestniczyło w udzielaniu pomocy.

Siły specjalne talibów zabezpieczyły miejsce eksplozji, proszono ludzi o oddawanie krwi, aby pomóc rannym. Pojawiły się informacje, że za atakiem stał IS-K, lokalny oddział grupy tak zwanego Państwa Islamskiego.

Kandahar jest drugim co do wielkości miastem Afganistanu i duchowym miejscem narodzin talibów, więc atak w tym miejscu został odebrany jako bezpośrednie uderzenie we władzę tego kraju.