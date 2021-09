Afganistan: talibowie zastrzelili kobietę, która miała na rękach niemowlę. Stało się to na oczach 3-letniego synka ofiary

30-letnia Afganka, trzymająca na rękach niemowlę, została zastrzelona przed swoim domem w Ghazni przez talibów. Stało się to na oczach jej trzyletniego synka. Kilka dni wcześniej Farwa brała udział w ulicznym proteście przeciwko gwałceniu przez talibów praw kobiet.

O horrorze opowiada brat ofiary, Rohullah Hossaini, który uciekł z Afganistanu w 2012 roku i dziś mieszka w Australii: "Ktoś walił pięściami do drzwi jej domu. Mąż błagał Farwę, by nie wychodziła na dwór. Wyszła i stało się…Trzymała na rękach półroczne niemowlę. Przybiegł do niej trzyletni synek, padły strzały. Mąż chciał zasłonić ciało Farwy, by dzieci go nie widziały.

Powiedział trzylatkowi, że mama śpi. Najstarszy, sześcioletni syn rozumie, co się stało. Trzylatek wciąż jest nieświadomy.

Trzylatek ciągle pyta tatę, "kiedy mamusia się obudzi?". Maluch przebywa teraz w szpitalu. Nie je, cały czas się trzęsie. Można sobie wyobrazić, jak to jest, gdy dziecko słyszy, jak padają strzały tak blisko. Hossaini stara się powstrzymać swoich braci, którzy mieszkają w Ghazni przed zemstą na talibach, a rodzina ofiary wciąż próbuje dowiedzieć się, kto ją zamordował. Kiedy zanieśli ciało Farwy do talibów i spytali, kto ją zabił, usłyszeli: "no, ktoś ją zastrzelił", a potem spytali, czy była ona na tym marszu. Rodzina odpowiedziała, że było tam dużo ludzi. Talibowie odparli: nie przychodźcie do nas więcej.