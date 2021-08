Afganistan: talibowie z pomocą urządzeń elektronicznych polują na współpracowników USA i NATO

Talibowie nasilają polowania na ludzi, którzy pracowali i współpracowali z siłami NATO i Stanami Zjednoczonymi. A gigantyczne zasoby danych biometrycznych gromadzonych zarówno przez wojsko USA, jak i rząd afgański mogą stanowić śmiertelne zagrożenie dla tych, którzy stoją teraz w obliczu potwornych represji.

Brian Dooley, doradca grupy aktywistów Human Rights First, mówi, że talibowie używając podręcznych urządzeń zwanych HIIDE (Handheld Interagency Identity Detection Equipment), mogą dotrzeć do Afgańczyków, którzy współpracowali z

Amerykanami czy siłami NATO.

Serwis informacyjny Intercept powołując się na źródła wojskowe twierdzi, że niektóre urządzenia HIIDE wpadły w ręce talibów. Reuters dodaje, że talibowie przeprowadzają inspekcje od domu do domu za pomocą „maszyny biometrycznej”.

Jeden z afgańskich urzędników powiedział NewScientist, że infrastruktura biometryczna jest teraz w rękach talibów. Peter Kiernan, członek amerykańskiego think-tanku The Truman National Security Project, mówi, że jest prawdopodobne, że talibowie mają dostęp do niektórych danych biometrycznych sił koalicji, ale nie jest pewien, czy będą mieli wiedzę, jak to wykorzystać.